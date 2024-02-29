Domivka+: почему цены на аренду с правом выкупа квартиры в разы выше обычной аренды

Участники программы «Domivka+ арендуй и покупай» платят одновременно и за выкуп квартиры, и за ее аренду.

Цены на аренду по новой программе «Domivka+ арендуй и покупай» существенно отличаются от арендных ставок в Киеве.

Инициатор проекта КП "Финансовая компания Жилье-инвест" предлагает для аренды с возможностью выкупа уже построенные и введенные в эксплуатацию квартиры и в основном готовые к проживанию - с ремонтом. В квартиру можно заезжать сразу после подписания арендного соглашения - нужно только завести мебель.

В компании пояснили в комментарии Delo.ua, что ежемесячный платеж участника программы Domivka+ состоит из трех частей:

аренды (вознаграждение арендодателя),

накопительного платежа (цена квартиры, разделенная на 120 месяцев),

коммунальные выплаты.

Арендуя 1-комнатную на 42 кв.м, стоимостью 2 млн 400 тысяч гривен (ЖК Terracotta), первый взнос при заключении договора составит 117 тысяч гривен (до 5%). А дальше ежемесячные платежи будут составлять 29 тысяч гривен – это без коммунальных платежей.

Двухкомнатная на 58 кв. метров стоит 38 тысяч гривен в месяц. А первый взнос будет насчитывать 153 тысячи гривен.

"В 29 тысяч гривен входит аренда вместе с выкупом квартиры.То есть сама арендная плата будет 9600 грн. Все остальное составляет выкуп квартиры. Коммунальные платежи идут отдельно", - пояснили в компании.

Для сравнения: ежемесячные выплаты по однокомнатной квартире (стоимость 1,2 млн грн) по льготной ставке 3% по программе "єОселя" составляет 6 тысяч гривен в месяц, двухкомнатная (3 миллиона гривен) затягивает 15 тысяч грн в месяц. Однако здесь обязательно уплачивается от 20% первого взноса и расходы составляют от 70-100 тысяч гривен в зависимости от процентной ставки.

Средняя арендная ставка на однокомнатную квартиру в Киеве сегодня составляет 13 тыс. грн - от 7 тысяч до 26 тысяч гривен в зависимости от района. В целом по Украине средняя цена однокомнатной аренды, по данным Госстата, в декабре 2023-го составляла 6 605 гривен в месяц.

Domivka+: сколько стоит оформление соглашения об аренде

На начальном этапе, согласно договору, необходимо оплатить первый накопительный платеж – 5% цены квартиры за первый и последний месяц, а также резерв непредвиденных расходов (3-5%). В сумме – это уже 15%. Также ежегодно необходимо уплачивать страховой платеж.

Согласно договору, основной платеж – следует ежемесячно вносить до 5 числа. Также арендатор берет на себя все выплаты, связанные с нотариальным оформлением договора об аренде, а затем и купли-продажи, указано на сайте компании.

Чем отличаются программы Domivka+ и єОселя

Аренда с преимущественным правом выкупа по цене сопоставима с популярной ипотечной программой "єОселя", в то же время позволяет приобрести жилье при меньшей сумме первого взноса, рассказал Delo.ua Алексей Коваль, руководитель проектов Perfect Group, участницы “Domivka+”.

"Возьмем для сравнения квартиру, стоимость которой составляет 5,5 млн гривен. В первом месяце арендатору придется оплатить сумму резерва, страхование и другие платежи, которые в общей сложности составляют 276 тысяч гривен. Для получения кредита "єОселя" нужно уплатить авансовый взнос, страхование и комиссию, общей суммой 1,22 миллиона гривен. Разница в первоначальном взносе между арендой с преимущественным правом выкупа и ипотекой составляет 944 тысяч гривен", - пояснил Коваль.

Финальная переплата по договору аренды будет на 400 тысяч больше, однако эта разница может быть нивелирована. К примеру, если разница в первоначальном взносе (944 тыс. грн) будет оформлена на депозит с процентной ставкой, за 10 лет может быть накоплено достаточно средств, чтобы ее покрыть. Также квартиры в аренду сейчас предлагаются уже с ремонтом, что также позволяет сэкономить деньги в первые месяцы после покупки.

Больше о программе читайте в статье "Аренда квартир с правом выкупа: как это работает и лучше это, чем єОселя".