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800 тисяч грн за місце на паркінгу: де в Україні найдорожча вартість паркомісць та гаражів

паркінг
Фото: пресслужба OLX

У 2023 році Київ втратив статус найдорожчого міста за вартістю оренди житла, але у столиці досі одні з найвищих цін на купівлю паркінгів та гаражів. Серед міст-мільйонників найдешевша вартість місця на паркінгу у Харкові.

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Про це повідомляє пресслужба OLX.

Столиця тримає першість за вартістю купівлі гаражів та паркінгів

Зазначається, що середня вартість гаража у столиці становить 306 755 гривень. У порівнянні з минулим роком ціна виросла на 15,6%.

Місце на паркінгу обійдеться дорожче – 864 655 гривень, що на 9,5% більше за ціну у 2023 році.

Щодо оренди гаражів, то у Києві середня вартість становить 2 700 гривень, а паркомісця – 3 500. У порівнянні з 2023 ціни виросли на 8% та 16,5% відповідно.

Ціни в інших містах

Після Києва, найдорожче придбати місце на паркінгу обійдеться у Дніпрі — медіанна вартість 713 826 гривень. Оренда обійдеться у 3 000 гривень на місяць. Гараж коштує 239 223 гривень, а оренда 2 100.

У Львові медіанна ціна купівлі паркомісця складає 537 900 гривень. Гараж обійдеться у 375 000. Вартість оренди місця на паркінгу та гаражу однакова — 2 500 гривень на місяць.

Майже такою, як у Львові, є вартість купівлі паркомісця в Одесі531 278 гривень. Медіанна вартість гаража — 131 497 гривень. Оренда місця на паркінгу становить 1 970, а гаража — 1 500 гривень на місяць.

Серед міст-мільйонників найдешевша вартість місця на паркінгу у Харкові. Вона становить 469 969 гривень Гараж в середньому коштує 192 402 гривень. Оренда також дешевша — 1 000 гривень за паркомісце та 1 600 за гараж.

Фото 2 — 800 тисяч грн за місце на паркінгу: де в Україні найдорожча вартість паркомісць та гаражів

"Попри те, що Львів сьогодні випереджає Київ за вартістю житла на первинному ринку, столиця продовжує тримати першість за вартістю купівлі таких нежитлових приміщень, як гаражі та паркінги", - зауважують в OLX.

Автор:
Світлана Манько