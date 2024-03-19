800 тисяч грн за місце на паркінгу: де в Україні найдорожча вартість паркомісць та гаражів

У 2023 році Київ втратив статус найдорожчого міста за вартістю оренди житла, але у столиці досі одні з найвищих цін на купівлю паркінгів та гаражів. Серед міст-мільйонників найдешевша вартість місця на паркінгу у Харкові.

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Про це повідомляє пресслужба OLX.

Столиця тримає першість за вартістю купівлі гаражів та паркінгів

Зазначається, що середня вартість гаража у столиці становить 306 755 гривень. У порівнянні з минулим роком ціна виросла на 15,6%.

Місце на паркінгу обійдеться дорожче – 864 655 гривень, що на 9,5% більше за ціну у 2023 році.

Щодо оренди гаражів, то у Києві середня вартість становить 2 700 гривень, а паркомісця – 3 500. У порівнянні з 2023 ціни виросли на 8% та 16,5% відповідно.

Ціни в інших містах

Після Києва, найдорожче придбати місце на паркінгу обійдеться у Дніпрі — медіанна вартість 713 826 гривень. Оренда обійдеться у 3 000 гривень на місяць. Гараж коштує 239 223 гривень, а оренда 2 100.

У Львові медіанна ціна купівлі паркомісця складає 537 900 гривень. Гараж обійдеться у 375 000. Вартість оренди місця на паркінгу та гаражу однакова — 2 500 гривень на місяць.

Майже такою, як у Львові, є вартість купівлі паркомісця в Одесі — 531 278 гривень. Медіанна вартість гаража — 131 497 гривень. Оренда місця на паркінгу становить 1 970, а гаража — 1 500 гривень на місяць.

Серед міст-мільйонників найдешевша вартість місця на паркінгу у Харкові. Вона становить 469 969 гривень Гараж в середньому коштує 192 402 гривень. Оренда також дешевша — 1 000 гривень за паркомісце та 1 600 за гараж.

"Попри те, що Львів сьогодні випереджає Київ за вартістю житла на первинному ринку, столиця продовжує тримати першість за вартістю купівлі таких нежитлових приміщень, як гаражі та паркінги", - зауважують в OLX.