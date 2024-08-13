В 10 раз дороже, чем в Киеве: цены на жилье в европейских городах в августе 2024-го

В последние годы недвижимость в Европе значительно подорожала. В некоторых странах к росту цен причастны и украинские беженцы.

Самым дорогим оказалось жилье в скандинавских странах, Швейцарии и Британии. Здесь цены на квадратный метр квартиры в центре города составляют не 2 тысяч евро, как в Киеве, а десятки тысяч.

Об этом свидетельствует статистика Numbeo — крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни, в том числе недвижимости.

Цена квадратного метра жилья в европейских городах. Данные: Numbeo

Самое дешевое жилье в восточноевропейских городах: Кишинев (Молдова) – 1686 евро за кв. метр, Сибиу (Румыния) – 1825 евро, Плодов и Бургас (Болгария) – 1923 и 1950 евро, Приштина (Косово) – 2115 евро, Скопье (Северная Македония) – 2169 евро, Лодзь – и Щецин (Польша) – 22 евро и 2410 евро, Нос (Сербия) – 2309 евро, Острава (Чехия) – 2319 евро, Дебрецин (Венгрия) – 2389 евро за кв. метр.

Киев в перечне 129 городов Европы занимает 100-ю позицию со стоимостью 2430 евро за квадратный метр жилья в центре столицы.

Украинские беженцы, рассредоточившиеся преимущественно в европейских странах, начали активно инвестировать в зарубежную недвижимость и уже успели вдвое поднять цены в Польше, в 2,5 раза – в Словакии , рассказала Delo.ua директор агентства KDU Realty Group, консультант по инвестициям Елена Маленкова.

Стремительными темпами цены на недвижимость растут в Литве (23%). Значительное повышение цен также наблюдается в Боснии и Герцеговине (27%) и Хорватии (20%). А вот в Великобритании (-18,8%), Дании (-9,7%) и Франции (-0,2%) цены снизились.

Согласно отчету аудиторской компании Deloitte Property Index, наименее доступной страной среди европейских государств оказалась Словакия. Для покупки квартиры в новостройке площадью 70 кв. метров здесь необходимо вложить 14,1 годовых заработных плат. Второе место заняла Чехия – 13,3 годовых зарплат, а на третьей позиции разместилась Сербия – 11,8 годовых зарплат.

В середине рейтинга находятся Польша, Эстония, Литва, Хорватия и Ирландия. Для покупки аналогичной квартиры гражданам этих стран нужно отложить 8-11-летних зарплат. Для Нидерландов, Португалии, Великобритании, Греции, Румынии и Италии этот показатель составляет 6-8 годовых зарплат, а для Словении и Дании – 5-6 годовых зарплат.

Наиболее доступными странами оказались Норвегия и Бельгия. Для покупки квартиры в новостройке площадью 70 квадратных метров здесь хватит 5-6-летних заработных плат.

Больше о том, где и по каким ценам украинцы покупают недвижимость за рубежом, читайте в статье Delo.ua "Запасная" квартира на Бали".