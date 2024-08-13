У 10 разів дорожче, ніж у Києві: ціни на житло в європейських містах у серпні 2024-го

За останні роки нерухомість у Європі значно подорожчала. У деяких країнах до зростання цін спричинилися і українські біженці.

Найдорожчим виявилось житло у скандинавських країнах, Швейцарії та Британії. Тут ціни на квадратний метр квартири у центрі міста складають не 2 тисячі євро, як у Києві, а десятки тисяч.

Про це свідчить статистика Numbeo — найбільшої у світі бази даних про вартість життя, зокрема нерухомості.

Ціна квадратного метра житла в європейських містах. Дані: Numbeo

Найдешевше житло у східноєвропейських містах: Кишинів (Молдова) - 1686 євро за кв. метр, Сібіу (Румунія) - 1825 євро, Плодів та Бургас (Болгарія) - 1923 та 1950 євро, Пріштіна (Косово) - 2115 євро, Скоп'є (Північна Македонія) - 2169 євро, Лодзь - та Щецин (Польща) - 2252 євро і 2410 євро, Ніс (Сербія) - 2309 євро, Острава (Чехія) - 2319 євро, Дебрецин (Угорщина) - 2389 євро за кв. метр.

Київ у переліку 129 міст Європи посідає 100ту позицію з вартістю 2430 євро за квадратний метр житла у центрі столиці.

Українські біженці, які роззосередились переважно в європейських країнах,почали активно інвестувати в зарубіжну нерухомість і вже встигли вдвічі підняти ціни в Польщі, в 2,5 рази - у Словаччині, розповіла Delo.ua директорка агенції KDU Realty Group, консультантка з інвестицій Олена Маленкова.

Стрімкими темпами ціни на нерухомість зростають у Литві (23%). Значне підвищення цін також спостерігається у Боснії та Герцеговині (27%) та Хорватії (20%). А от у Великобританії (-18,8%), Данії (-9,7%) та Франції (-0,2%) ціни знизилися.

Згідно зі звітом Deloitte Property Index, найменш доступною країною серед європейських держав виявилася Словаччина. Для купівлі квартири у новобудові площею 70 кв. метрів тут потрібно відкласти 14,1 річних заробітних плат. Друге місце зайняла Чехія – 13,3 річних заробітних плат, а на третій позиції розмістилася Сербія – 11,8 річних зарплат.

Посередині рейтингу знаходяться Польща, Естонія, Литва, Хорватія та Ірландія. Для купівлі аналогічної квартири громадянам цих країн потрібно відкласти 8-11 річних зарплат. Для Нідерландів, Португалії, Великобританії, Греції, Румунії та Італії цей показник становить 6-8 річних зарплат, а для Словенії та Данії – 5-6 річних заробітних плат.

Найдоступнішими країнами виявилися Норвегія та Бельгія. Для купівлі квартири у новобудові площею 70 квадратних метрів тут вистачить 5-6 річних заробітних плат.

Більше про те, де і за якими цінами українці купуютьнерухомість за кордоном, читайте у статті Delo.ua "Запасна" квартира на Балі".