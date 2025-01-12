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Квартири дешевшають? У рейтингу цін на житло в дорогих містах Європи Київ втрачає позиції
За п'ять останніх місяців Київ втратив чотири сходинки у рейтингу європейських міст знайдорожчим житлом.
Ще в серпні він займав 100 позицію, у січні 2025-го спустився на 104-ту. Тепер його сусідами за цінами на квартири стали болгарська Варна та румунські Ясси.
Водночас в десятці міст із найдорожчою нерухомістю в Європі ціни також відкотились. Зокрема, подешевшали ціни у Цюріху - з $27 тис. до $24 тис. за квадратий метр, а також в Женеві - з $21 тис. до $18 тис. за квадрат. Вилетіли з першої десятки скандинавські країни. Проте значно подорожчав Лондон та Відень - з $16,8 до $19,5 тисяч, передає кореспондент Delo.ua.
Попри те, що останні два роки майно в країнах ЄС стрімко дорожчає, часто-густо до цього спричиняються і українські біженці. Наприклад, у 2023 році українці купили в Польщі 7700 квартир попри ціни у $3-4 тисячі за метр.
ТОП-10 країн ЄС з найдорожчою нерухомістю
За даними статистики Numbeo — найбільшої у світі бази даних про вартість життя, зокрема нерухомості, топ-10 міст із найдорожчим житлом за п'ять місяців також зазнало змін, хоча лідерами і далі залишаються Швейцарія, Британія та Франція. Тут ціни на квадратний метр квартири у центрі міста складають не 2 тис. євро, як у Києві, а десятки тисяч.
|Місто
|Середня ціна за 1 кв.м квартири у центрі міста у січні 2025. (дані Numbeo)
|Цюріх, Швейцарія
|23 423 євро
|Лондон, Великобританія
|18 990 євро
|Женева, Швейцарія
|17 500 євро
|Лозанна, Швейцарія
|16 809 євро
|Берн, Швейцарія
|12 723 євро
|Париж, Франція
|11 854 євро
|Мюнхен, Німеччина
|11 804 євро
|Люксембург, Люксембург
|10 419 євро
|Відень, Австрія
|9 820 євро
|Стокгольм, Швеція
|9 524 євро
Посередині рейтингу розташувались Польща, Естонія, Литва, Хорватія та Ірландія. Для купівлі аналогічної квартири громадянам цих країн потрібно відкласти 8-11 річних зарплат. Для Нідерландів, Португалії, Великобританії, Греції, Румунії та Італії цей показник становить 6-8 річних зарплат, а для Словенії та Данії – 5-6 річних заробітних плат.
Найдешевше житло у східноєвропейських містах: Кишинів (Молдова) - 1 682 євро за кв. метр, Сібіу (Румунія) - 1 724 євро, Пловдив та Бургас (Болгарія) - 1 783 та 1 984 євро, Приштіна (Косово) - 2 000 євро, Скоп'є (Північна Македонія) - 2 134 євро, Лодзь та Щецин (Польща) - 2268 євро і 2 251 євро, Ніш (Сербія) - 2024 євро, Дебрецен (Угорщина) - 2074 євро за кв. метр.
Міста України в рейтингу міст з дорогим житлом
Київ зайняв 104 позицію у рейтингу з ціною 2218,31 євро за квадратний метр житла у центрі столиці. Ще півроку тому займав 100 сходинкут з вартістю 2430 євро за квадрат.
У рейтингу дорогих міст у січні також фігурують такі українські міста, як Львів (114 сходинка) - 1 818 євро за кв.метр, Одеса (№123 ) 1 239, Дніпро (№125) - 1 197 євро і навіть Харків (126) 1 139 євро за квадрат.
Раніше Delo.ua писало про те, що за вартістю оренди житла Київ також пасе задніх серед європейських столиць.