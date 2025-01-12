Квартири дешевшають? У рейтингу цін на житло в дорогих містах Європи Київ втрачає позиції

За п'ять останніх місяців Київ втратив чотири сходинки у рейтингу європейських міст знайдорожчим житлом.

Ще в серпні він займав 100 позицію, у січні 2025-го спустився на 104-ту. Тепер його сусідами за цінами на квартири стали болгарська Варна та румунські Ясси.

Водночас в десятці міст із найдорожчою нерухомістю в Європі ціни також відкотились. Зокрема, подешевшали ціни у Цюріху - з $27 тис. до $24 тис. за квадратий метр, а також в Женеві - з $21 тис. до $18 тис. за квадрат. Вилетіли з першої десятки скандинавські країни. Проте значно подорожчав Лондон та Відень - з $16,8 до $19,5 тисяч, передає кореспондент Delo.ua.

Попри те, що останні два роки майно в країнах ЄС стрімко дорожчає, часто-густо до цього спричиняються і українські біженці. Наприклад, у 2023 році українці купили в Польщі 7700 квартир попри ціни у $3-4 тисячі за метр.

ТОП-10 країн ЄС з найдорожчою нерухомістю

За даними статистики Numbeo — найбільшої у світі бази даних про вартість життя, зокрема нерухомості, топ-10 міст із найдорожчим житлом за п'ять місяців також зазнало змін, хоча лідерами і далі залишаються Швейцарія, Британія та Франція. Тут ціни на квадратний метр квартири у центрі міста складають не 2 тис. євро, як у Києві, а десятки тисяч.

Місто Середня ціна за 1 кв.м квартири у центрі міста у січні 2025. (дані Numbeo) Цюріх, Швейцарія 23 423 євро Лондон, Великобританія 18 990 євро Женева, Швейцарія 17 500 євро Лозанна, Швейцарія 16 809 євро Берн, Швейцарія 12 723 євро Париж, Франція 11 854 євро Мюнхен, Німеччина 11 804 євро Люксембург, Люксембург 10 419 євро Відень, Австрія 9 820 євро Стокгольм, Швеція 9 524 євро

Посередині рейтингу розташувались Польща, Естонія, Литва, Хорватія та Ірландія. Для купівлі аналогічної квартири громадянам цих країн потрібно відкласти 8-11 річних зарплат. Для Нідерландів, Португалії, Великобританії, Греції, Румунії та Італії цей показник становить 6-8 річних зарплат, а для Словенії та Данії – 5-6 річних заробітних плат.

Найдешевше житло у східноєвропейських містах: Кишинів (Молдова) - 1 682 євро за кв. метр, Сібіу (Румунія) - 1 724 євро, Пловдив та Бургас (Болгарія) - 1 783 та 1 984 євро, Приштіна (Косово) - 2 000 євро, Скоп'є (Північна Македонія) - 2 134 євро, Лодзь та Щецин (Польща) - 2268 євро і 2 251 євро, Ніш (Сербія) - 2024 євро, Дебрецен (Угорщина) - 2074 євро за кв. метр.

Міста України в рейтингу міст з дорогим житлом

Київ зайняв 104 позицію у рейтингу з ціною 2218,31 євро за квадратний метр житла у центрі столиці. Ще півроку тому займав 100 сходинкут з вартістю 2430 євро за квадрат.

У рейтингу дорогих міст у січні також фігурують такі українські міста, як Львів (114 сходинка) - 1 818 євро за кв.метр, Одеса (№123 ) 1 239, Дніпро (№125) - 1 197 євро і навіть Харків (126) 1 139 євро за квадрат.

Раніше Delo.ua писало про те, що за вартістю оренди житла Київ також пасе задніх серед європейських столиць.