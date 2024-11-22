Дорогой ценой. Какую часть зарплаты отдают за аренду квартиры во Львове, Киеве и Ужгороде

Двухкомнатную квартиру в Киеве можно снять за 100% средней зарплаты, трехкомнатную – за 166%. В Ужгороде и Львове расходы будут дешевле.

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Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 68% средней зарплаты, в Ужгороде – 87%. Об этом свидетельствуют данные общего аналитического проекта ЛУН и Work.ua, замеряющего данные о доступности жилья.

Для Львова стоимость однокомнатной квартиры составляет 80%. Самый низкий показатель в Харькове — аренда составляет 21% зарплаты.

Где в Украине можно потратить на аренду наименьшую часть зарплаты. Инфографика: ЛУН

Еще более показательна ситуация с двухкомнатными и трехкомнатными квартирами. Цены на аренду превышают средние зарплаты в таких городах как Киев (100% — за 2-комнатную и 166% за трехкомнатную), Ужгород (116% в обоих случаях), Одесса (100% за трехкомнатную) и Львов (102% за трехкомнатную) ).

График сравнения средних зарплат в городе с медианой аренды жилья доступен по всей Украине, данные сочтены для каждого областного центра. Данные рассчитывали исходя из показателя Work.ua средней зарплаты в Украине 22 000 грн.

Аналитики ставили целью исследовать, как работает соотношение цен на аренду и средних зарплат в условиях войны в том или ином городе Украины. В Харькове, например, из-за постоянных обстрелов аренда остается очень низкой с февраля 2022 года. То есть это не свидетельствует о всеобщем благосостоянии в городе, но, в частности, может быть фактором, почему часть людей не выезжают в более безопасные регионы, отметили в ЛУН.

Цены на аренду двухкомнатных карт во многих городах Украины превышают средние зарплаты. Инфографика: ЛУН

Потивоположная ситуация в Ужгороде, который является самым отдаленным от зоны боевых действий, в связи с этим пользуется большим спросом на аренду квартир и, как следствие, неприсущую городу высокую цену на квартиры. Однако 87% от средней зарплаты для Ужгорода это критически много, и собственно такие исследования показывают, что стоимость аренды сильно выше возможности людей ее снимать, сохраняя свое благосостояние на должном уровне, отмечают аналитики.

За аренду трехкомнатной в Киеве нужно заплатить 166% средних зарплат. Инфографика: ЛУН

Оптимальным соотношением между расходами на аренду и доходами человека, по данным аналитиков ЛУН, считается тот, где расходы на жилье не превышают 30% от общего месячного дохода. Это правило 30% — общепризнанный стандарт в сфере экономики доступности жилья и благосостояния.

В странах Западной Европы, таких как Германия и Франция, аренда в среднем составляет около 25-30% от дохода. К примеру, в Германии средняя зарплата — €3,741, а аренда находится на уровне 27.6%, что обеспечивает относительно сбалансированную ситуацию для большинства домохозяйств.

В целом во многих странах Центральной и Восточной Европы, где зарплаты ниже, даже относительно недорогая аренда может составлять значительную часть ежемесячных расходов, тогда как в странах с высокими доходами, таких как Норвегия или Люксембург, аренда остается высокой, но легче покрывается благодаря более высоким зарплатам.

Проблема дорогостоящей аренды характерна не только для Украины. Но в больших городах Европы эту задачу решают через регулирование цен аренды в определенных районах, а также посредством поддержки молодежи и использования социального жилья.