В Киеве, Одессе и Франковске стремительно выросли цены на аренду квартир

Арендная плата за жилье в Украине в среднем стоила 7149 гривен. По данным Госстата, за последний месяц цены выросли на 0,7% и с начала года аренда подорожала на 8,2%.

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Стоимость аренды растет в западных и некоторых центральных областях Украины. Самые низкие цены в Херсонской (2928 гривен), Николаевской (3627 гривен) и Сумской (3700 гривен) и областях.

Инфографика: ЛУН

По данным статистического ведомства, на первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область – 11 823 гривен. Львовщина на втором месте – здесь стоимость упала на 9,6% до 10 659 гривен. На третьем месте Ровенщина – медианная цена за аренду 9 891 гривны.

Киев только на четвертом месте (9580 гривен), хотя здесь цены растут.

На маркетплейсах ценовой разрыв по сравнению с предыдущим годом гораздо больше. В Киеве за 2024 год, по данным ЛУН, зафиксирован рост цен более чем на 30% за последний год.

По данным агалитики ЛУН, наибольший рост цен на аренду за последние полгода зафиксирован в Одесской (+29), Ивано-Франковской (+26%) области и Киеве (+21%), Львовской (+19%).

Динамика роста цен на аренду в Киеве.

Дороже всего в столице снять квартиру в Печерском и Шевченковском районах — это было стоить в среднем 33 тысячи и 24 тысячи гривен.

Средняя стоимость по районам Киева. Инфографика: M2bomber

По данным M2bomber, средняя стоимость аренды 2-х комнатной квартиры в столице обойдется в 23 000 гривен. Во Львове такую же квартиру можно снять за 22681 гривен, а в Ужгороде – за 15000 гривен.