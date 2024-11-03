Киев опять обогнал Львов по ценам на аренду квартир

Арендные ставки на жилье в столице за год выросли в полтора раза и продолжают ползти вверх. В ноябре Киеву удалось снова завоевать лидерство по ценам на аренду, обогнав Львов.

По состоянию на начало ноября 2024 аренда квартир в Киеве дальше дорожает. Об этом свидетельствуют данные всех маркетплейсов. В то же время арендные ставки во Львове прекратили рост.

По данным ЛУН, средняя цена однокомнатной квартиры в столице сегодня составляет 16 тысяч гривен, двухкомнатной — 25 тысяч. Во Львове однокомнатные в среднем можно снять за 20 тысяч, двухкомнатные – за 23 тысячи гривен.

Цены на аренду однокомнатных квартир в столице и пригороде в ноябре 2024 года. Инфографика: ЛУН

Данные маркетплейса m2bomber свидетельствуют о том, что Львов сдал лидерские позиции, которые ему удавалось удерживать последние полгода, и начал отставать от столицы. В частности, аренда наиболее популярных двухкомнатных квартир уменьшилась до 21 500 гривен. В то время как в Киеве арендные ставки растут и по состоянию на ноябрь медианная стоимость двухкомнатной составляет 24 000 гривен.

Цены на аренду в Киеве. Инфографика: m2bomber

Аналитика OLX Недвижимость свидетельствует о росте на 45% квартир арендных ставок в Днепровском районе – самом дешевом в столице. Также поднимаются цены на аренду элитного жилья в столице.

Как отметила в комментарии Delo.ua глава Киевского областного отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Оксана Ковтун, в столице значительно поднялись цены на нижний и средний ценовой сегменты.

Удорожание аренды представительница АФНУ связывает с тем, что в Киеве гораздо меньше покупают жилья, чем в предыдущие годы. Из-за неопределенности на фронте и в предвкушении сложной зимы люди предпочитают аренду, объясняет Ковтун.

"Срок экспозиции квартир уменьшился. Особенно на объекты на аренду с бюджетом до 10 тысяч грн – их сдают за 1-2 дня. Наибольший спрос на жотло по цене 12-15 тысяч грн", – подчеркнула риелторка.

Выбирая жилье на снимок, люди предпочитают квартиры с современным ремонтом, новой мебелью и техникой, добавила эксперт. Преимуществом является доступность метро или удобного укрытия и отсутствие объектов критической инфраструктуры недалеко от дома.

Цены на аренду в разных районах Львова. Инфографика: m2bomber

По словам главы Львовского регионального отделения АФНУ Андрея Борисова, цены на аренду квартир во Львове остаются стабильными в течение последних месяцев. "Рост арендных ставок нет. Они и так достаточно дороги", — отметил он в комментарии Delo.ua.

Стабилизацию цен эксперт объясняет тем, что сейчас не сезон высокого спроса, также в городе не наблюдается наплыв большой волны переселенцев.

"Спрос есть на дешевые квартиры 1-2-комнатные квартиры до 10-12 тысяч гривен. Но их не так много на рынке. А то, что кажется дорого, там может быть и простой", — подчеркнул Борисов.