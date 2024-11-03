Київ знову обігнав Львів за цінами на оренду квартир

Орендні ставки на житло в столиці за рік зросли у півтора рази і продовжують повзти вгору. У листопаді Києву вдалось знову завоювати лідерство за цінами на оренду, обігнавши Львів.

Станом на початок листопада 2024 року оренда квартир у Києві далі дорожчає. Про це свідчать дані усіх маркетплейсів. Водночас орендні ставки у Львові припинили зростання.

За даними ЛУН, середня ціна однокімнатної квартири в столиці на сьогодні становить 16 тисяч гривень, двокімнатної - 25 тисяч. У Львові однокімнатні в середньому можна винайняти за 20 тисяч, двокімнатні - за 23 тисячі гривень.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у столиці та передмісті у листопаді 2024-го. Інфографіка: ЛУН

Дані маркетплейсу m2bomber свідчить про те, що Львів здав лідерські позиції, які йому вдавалось утримувати останні пів року, і почав відставати від столиці. Зокрема, оренда найбільш популярних двокімнімнатних квартир зменшилась до 21 500 гривень. У той час як у Києві орендні ставки ростуть і станом на листопад медіанна вартість двокімнатної складає 24 000 гривень.

Динаміка цін на оренду у Києві. Інфографіка: m2bomber

Аналітика OLX Нерухомість свідчить про зростання на 45% квартир орендних ставок у Дніпровському районі - найдешевшому в столиці. Також зростають ціни на оренду елітного житла в столиці.

Як зазначила в коментарі Delo.ua голова Київської обласного відділення Асоціації фахівців з нерухомості Оксана Ковтун, у столиці значно піднялись ціни на нижній і середній ціновий сегменти житла на винайм.

Здорожчання оренди представниця АФНУ пов'язує з тим, що у Києві значно менше купують житла, ніж у попередні роки. Через невизначеність на фронті і в передчутті складної зими люди віддають перевагу оренді, пояснює Ковтун. Водночас у Києві є більше роботи, у тому числі для переселенців, тому багато людей з східних регіонів продовжують їхати до столиці.

"Термін експозиції квартир зменшився. Особливо на об'єкти на оренду з бюджетом до 10 тисяч грн - їх здають за 1-2 дні. Найбільший попит на жотло за ціною 12-15 тисяч грн", - наголосила рієлторка.

Обираючи житло на винайм, люди віддають перевагу квартирам із сучасним ремонтом, новими меблями та технікою, додала експертка. Перевагою є доступність метро або ж зручного укриття та відсутність об'єктів критичної інфраструктури неподалік будинку.

Цін на оренду у різних районах Львова. Інфографіка: m2bomber

За словами голови Львівського регіонального відділення АФНУ Андрія Борисова, ціни на оренду квартир у Львові залишаються стабільними протягом останніх місяців. "Зростання орендних ставок немає. Вони і так достатньо дорогі", - зазначив він в коментарі Delo.ua.

Стабілізацію цін експерт пояснює тим, що зараз не сезон високого попиту, також у місті не спостерігається напливу великої хвилі переселенців.

"Попит є на дешеві квартири 1-2-кімнатні квартири до 10-12 тисяч гривень. Але їх не так багато на ринку. А те, що здається дорого, там може бути і простій", - наголосив Борисов.