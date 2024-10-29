У Києві різко зросли ціни на оренду елітних квартир

Ціни на оренду квартир у Києві у жовтні 2024-го продовжують зростати.

Найбільше у кількісному співвідношенні здорожчали орендні ставки на однокімнатні квартири в елітних та центральних районах міста — Печерському та Шевченківському, проте у відсотках найбільший ріст продемонстрував Дніпровський район.

За даними аналітики OLX Нерухомість, де порівнюються медіанні ціни на оренду квартир у кожному з 10 районів столиці, найдорожчим для оренди залишається Печерський район. У вересні 2024 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становила 35 144 гривень, що майже на 6 000 гривень більше, ніж у вересні 2023 року.

Інфографіка: OLX Нерухомість

На другому місці Шевченківський район з медіанною вартістю 22 000 грн (на 6 500 дорожче, ніж торік).

В умовному середньому ціновому діапазоні одразу чотири райони Києва. У Голосіївському однокімнатну квартиру можна орендувати за 17 000 грн (+ 2 000 грн), У Подільському - 16 000 грн (+4 500 грн), у Солом’янському - 14 900 грн (+2 900 грн), у Дарницькому - 14 000 грн (+2 000 грн).

Дешевше, ніж за 14 000 однокімнатну можна орендувати в Оболонському - 13 500 (+2 500 грн), Дніпровському - 13 000 (+4 000 грн) та Святошинському районах столиці - 11 850 (+2 850 грн).

Найдешевшим для оренди є Деснянський район з медіанною вартістю однокімнатної квартири - 9 000 грн (+2 000 грн за рік до вартості).

Попит на орендув столиці вже кілька місяців тримається на високих оборотах. За кількістю відгуків пошукачів першість утримують Дарницький та Голосіївський райони, а найменше відгуків — у Деснянському та Печерському районах столиці.