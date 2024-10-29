В Киеве резко выросли цены на аренду элитных квартир

Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2024 года продолжают расти уже более, чем полгода.

Больше всего в количественном соотношении подорожали арендные ставки на однокомнатные квартиры в элитных и центральных районах города — Печерском и Шевченковском, однако в процентах наибольший рост продемонстрировал Днепровский район.

По данным аналитики OLX Недвижимость, где сравниваются медианные цены на аренду квартир в каждом из 10 районов столицы, самым дорогим для аренды остается Печерский район. В сентябре 2024 года медиа стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 35 144 гривен, что на почти 6 000 гривен больше, чем в сентябре 2023 года.

Инфографика: OLX Недвижимость

На втором месте Шевченковский район с медианной стоимостью 22 000 грн (на 6 500 дороже, чем в прошлом).

В условном среднем ценовом диапазоне сразу четыре района Киева. В Голосеевском однокомнатную квартиру можно арендовать за 17 000 грн (+2 000 грн), в Подольском – 16 000 грн (+4 500 грн), в Соломенском – 14 900 грн (+2 900 грн), в Дарницком – 14 000 грн (+2000 грн).

Дешевле, чем за 14 000, однокомнатных можно арендовать в Оболонском — 13 500 (+2 500 грн), Днепровском — 13 000 (+4 000 грн) и Святошинском районах столицы — 11 850 (+2 850 грн).

Самым дешевым для аренды Деснянский район с медианной стоимостью однокомнатной квартиры — 9 000 грн (+2 000 грн за год до стоимости).

Спрос на аренду в Киеве удерживается на высоких оборотах уже несколько месяцев. По количеству отзывов поисковиков первенство удерживают Дарницкий и Голосеевский районы, а меньше всего — в Деснянском и Печерском районах столицы.