У Києві, Одесі та Франківську стрімко зросли ціни на оренду квартир

Орендна плата за житло в Україні в середньому коштувала 7 149 гривень. За даними Держстату, за останній місяць ціни зросли на 0,7%, та з початку року оренда подорожчала на 8,2%.

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Вартість оренди зростає у західних та деяких центральних областях України. Найнижчі ціни у Херсонській (2 928 гривень), Миколаївській (3 627 гривень) та Сумській (3 700 гривень) та областях.

Інфографіка: ЛУН

За даними статистичного відомства, на першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область - 11 823 гривень. Львівщина на другому місці - тут вартість впала на 9,6% до 10 659 гривень. На третьому місці Рівненщина - медіанна ціна за оренду 9 891 гривні.

Київ лише на четвертому місці (9 580 гривень), хоча тут ціни зростають.

На маркетплейсах ціновий розрив порівняно з попереднім роком набагато більший. У Києві за 2024 рік, за даними ЛУН, зафіксоване зростання цін на понад 30% за останній рік.

За даними агалітики ЛУН, найбільше зростання цін на оренду за останні півроку зафіксоване в Одеській (+29), Івано-Франківській (+26%) області та Києві (+21%), на Львівщині (+19%).

Динаміка зростання цін на оренду в Києві. Інфографіка: ЛУН

Найдорожче у столиці винайняти квартиру у Печерському та Шевченківському районах - це було коштувати в середньому 33 тисячі та 24 тисячі гривень. Найдешевші квартири, за статистикою ЛУН, - в Деснянському та Дніпровському районах - однокімнатну тут можна винайняти за 10 та 15 тисяч гривень.

Середня вартість по районах Києва. Інфографіка: M2bomber

За даними M2bomber, середня вартість оренди 2-кімнатної квартири в столиці обійдеться в 23 000 гривень. У Львові таку ж квартиру можна винайняти за 22681 гривень, а в Ужгороді - за 15000 гривень.