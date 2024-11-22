Дорогою ціною. Яку частку зарплати віддають за оренду квартири у Львові, Києві та Ужгороді

Двокімнатну квартиру у Києві можна винайняти за 100% середньої зарплатні, трикімнатну - за 166%. В Ужгороді та Львові витрати будуть дешевшими.

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Вартість оренди однокімнатної квартири у Києві складає 68% середньої зарплати, в Ужгороді — 87%. Про це свідчать дані спільного аналітичного проєкту ЛУН та Work.ua, який замірює дані щодо доступності житла.

Де в Україні можна витратити на оренду найменшу частку зарплатні. Інфографіка: ЛУН

Для Львова вартість однокімнатної квартири складає 80%. Найнижчий показник у Харкові — тут оренда складає 21% зарплати.

Ще більш показовою є ситуація з двокімнатними та трикімнатними квартирами. Ціни на оренду перевищують середні зарплати у таких містах, як Київ (100% - за 2-кімнатну і 166% за трикімнатну), Ужгород (116% в обох випадках), Одеса (100% за трикімнатну) та Львів (102% за трикімнатну).

Графік порівняння середніх зарплат у місті з медіаною оренди житла доступний по всій Україні, дані пораховані для кожного обласного центру. Дані рораховували, виходячи з показника Work.ua середньої зарплати в Україні 22 000 грн.

Ціни на оренду двокімнатних картир у багатьох містах України перевищують середні зарплати. Інфографіка: ЛУН

Аналітики ставили на меті дослідити, як працює співвідношення цін на оренду та середніх зарплат в умовах війни в тому чи іншому місті України. У Харкові, наприклад, через постійні обстріли оренда залишається дуже низькою від лютого 2022 року. Тобто це не свідчить про загальний добробут в місті, але, зокрема, може бути фактором, чому частина людей не виїжджають у більш безпечні регіони, зауважили в ЛУН.

На противагу Харкову — ситуація в Ужгороді, який є найвіддаленішим від зони бойових дій, у звʼязку з цим має великий попит на оренду квартир і як наслідок — непритаманну місту високу ціну на квартири.

Проте 87% від середньої зарплати для Ужгорода це критично багато, і власне такі дослідження показують, що вартість оренди сильно вища за можливість людей її винаймати зберігаючи свій добробут на належному рівні, переконані аналітики.

За оренду трикімнатної у Києві треба заплатити 166% середньох зарплатні. Інфографіка: ЛУН

Оптимальним співвідношенням між витратами на оренду та доходами людини, за даними аналітиків ЛУН, вважається той, де витрати на житло не перевищують 30% від загального місячного доходу. Це правило 30% є загальновизнаним стандартом у сфері економіки доступності житла та добробуту.

У країнах Західної Європи, як-от Німеччина та Франція, оренда в середньому становить близько 25-30% від доходу. Наприклад, у Німеччині середня зарплата — €3,741, а оренда знаходиться на рівні 27.6%, що забезпечує відносно збалансовану ситуацію для більшості домогосподарств.

Загалом, у багатьох країнах Центральної та Східної Європи, де зарплати нижчі, навіть відносно недорога оренда може складати значну частину щомісячних витрат, тоді як у країнах з високими доходами, таких як Норвегія чи Люксембург, оренда залишається високою, але легше покривається завдяки вищим зарплатам.

Проблема дороговартісної оренди характерна не тільки для України. У великих містах Європи цю задачу вирішують через регулювання цін оренди в певних районах, а також через підтримку молоді та використанням соціального житла.