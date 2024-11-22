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Дорогою ціною. Яку частку зарплати віддають за оренду квартири у Львові, Києві та Ужгороді
Двокімнатну квартиру у Києві можна винайняти за 100% середньої зарплатні, трикімнатну - за 166%. В Ужгороді та Львові витрати будуть дешевшими.
Вартість оренди однокімнатної квартири у Києві складає 68% середньої зарплати, в Ужгороді — 87%. Про це свідчать дані спільного аналітичного проєкту ЛУН та Work.ua, який замірює дані щодо доступності житла.
Для Львова вартість однокімнатної квартири складає 80%. Найнижчий показник у Харкові — тут оренда складає 21% зарплати.
Ще більш показовою є ситуація з двокімнатними та трикімнатними квартирами. Ціни на оренду перевищують середні зарплати у таких містах, як Київ (100% - за 2-кімнатну і 166% за трикімнатну), Ужгород (116% в обох випадках), Одеса (100% за трикімнатну) та Львів (102% за трикімнатну).
Графік порівняння середніх зарплат у місті з медіаною оренди житла доступний по всій Україні, дані пораховані для кожного обласного центру. Дані рораховували, виходячи з показника Work.ua середньої зарплати в Україні 22 000 грн.
Аналітики ставили на меті дослідити, як працює співвідношення цін на оренду та середніх зарплат в умовах війни в тому чи іншому місті України. У Харкові, наприклад, через постійні обстріли оренда залишається дуже низькою від лютого 2022 року. Тобто це не свідчить про загальний добробут в місті, але, зокрема, може бути фактором, чому частина людей не виїжджають у більш безпечні регіони, зауважили в ЛУН.
На противагу Харкову — ситуація в Ужгороді, який є найвіддаленішим від зони бойових дій, у звʼязку з цим має великий попит на оренду квартир і як наслідок — непритаманну місту високу ціну на квартири.
Проте 87% від середньої зарплати для Ужгорода це критично багато, і власне такі дослідження показують, що вартість оренди сильно вища за можливість людей її винаймати зберігаючи свій добробут на належному рівні, переконані аналітики.
Оптимальним співвідношенням між витратами на оренду та доходами людини, за даними аналітиків ЛУН, вважається той, де витрати на житло не перевищують 30% від загального місячного доходу. Це правило 30% є загальновизнаним стандартом у сфері економіки доступності житла та добробуту.
У країнах Західної Європи, як-от Німеччина та Франція, оренда в середньому становить близько 25-30% від доходу. Наприклад, у Німеччині середня зарплата — €3,741, а оренда знаходиться на рівні 27.6%, що забезпечує відносно збалансовану ситуацію для більшості домогосподарств.
Загалом, у багатьох країнах Центральної та Східної Європи, де зарплати нижчі, навіть відносно недорога оренда може складати значну частину щомісячних витрат, тоді як у країнах з високими доходами, таких як Норвегія чи Люксембург, оренда залишається високою, але легше покривається завдяки вищим зарплатам.
Проблема дороговартісної оренди характерна не тільки для України. У великих містах Європи цю задачу вирішують через регулювання цін оренди в певних районах, а також через підтримку молоді та використанням соціального житла.