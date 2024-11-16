Найдорожче у Києві орендувати квартири в "царських" будинках

Оренда квартир у Києві протягом 2024 року подорожчала на понад 30%. В середньому в новобудовах двокімнатна квартира в столиці коштує 37 тисяч.

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Ціни на оренду в столиці ростуть у всіх районах та типах житла. Як і зазвичай, найдорожчі квартири здають в Печерському та Шевченківському районах - в середньому 33 200 та 24 000 гривень/міс. за однокімнатну, свідчать дані ЛУН.

У середньому ціновому діапазоні - Голосіївський - понад 20 тис. грн за однокімнатну, Подільський (18 000), та Солом'янський район (17 000 грн).

Найдешевше орендувати квартиру у Києві можна в Деснянському та Дніпровському районах - середня ціна 10 000 та 14 000 гривень за однокімнатну.

Інфографіка: ЛУН

Водночас, як наголосив під час III Українського будівельного конгресу Business Adviser ЛУН Олександр Андросович, після кількох цінових стрибків попит на оренду і досі високий. Зокрема, скоротився термін здачі квартири в оренду - з 10 до 5 днів.

За типом будинку найдорожче здають у Києві дореволюційні будинки, або як ще називають їх у столиці - "царські". Якщо в новому будинку двокімнатна квартира коштуватиме 37 тисяч за місяць, у "сталінці" - 31 тисячу, то в дореволюційному будинку ціна перевищує 40 тисяч.

Ціни на оренду в Києві за типом будинку. Інфографіка: ЛУН

Цікаво також, що за цінами на купівлю-продаж житла в столиці також лідирують "царські" будинки, які випереджають усі інші типи житла. Двокімнатна квартира у такому домі коштуватиме у листопаді $153 тисячі, тоді як у щойно зданій новобудові $127 тисяч, сталінці - $113 тисяч, а в хрущовці $52 тисяч.

Як пояснив в коментарі Delo.ua Олександр Андросович, дороговизна такого житла пояснюється у першу чергу тим, що таких проєктів у Києві залишилось небагато. "По-друге, відіграє роль локація - ці будинки розташовані в центрі. По-третє, важливі характеристики: високі стелі, товсті стіни, великі вікна", - наголосив представник ЛУН.

Водночас дані ЛУН свідчать про те, що дореволюційне житло протягом останнього року дешевшає - як в оренді, так і на продаж.