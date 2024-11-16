Дороже всего в Киеве арендовать квартиры в "царских" домах

Аренда квартир в Киеве в течение 2024 года подорожала более чем на 30%. В среднем в новостройках двухкомнатная квартира в столице обходится в 37 тысяч.

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Цены на аренду в столице растут во всех районах и типах жилья. Как обычно, самые дорогие квартиры сдают в Печерском и Шевченковском районах — в среднем 33 200 и 24 000 гривен/мес. за однокомнатную, свидетельствуют данные ЛУН.

В среднем ценовом диапазоне – Голосеевский – более 20 тыс. грн за однокомнатную, Подольский (18 000) и Соломенский район (17 000 грн).

Дешевле арендовать квартиру в Киеве можно в Деснянском и Днепровском районах — средняя цена 10 000 и 14 000 гривен за однокомнатную.

Инфографика: ЛУН

В то же время, как отметил во время III Украинского строительного конгресса Business Adviser ЛУН Александр Андросович, после нескольких ценовых скачков спрос на аренду до сих пор высок. В частности, сократился срок сдачи квартиры в аренду – с 10 до 5 дней.

По типу дома дороже всего сдают в Киеве дореволюционные дома, или как еще называют их в столице — "царские". Если в новом доме двухкомнатная квартира обойдется в 37 тысяч в месяц, в "сталинке" — 31 тысячу, то в дореволюционном доме цена превышает 40 тысяч.

Цены на аренду в Киеве по типу дома. Инфографика: ЛУН

Интересно также, что по ценам на куплю-продажу жилья в столице также лидируют "царские" дома, опережающие все другие типы жилья. Двухкомнатная квартира в таком доме обойдется в ноябре в $153 тысячи, тогда как в только что сданной новостройке $127 тысяч, сталинке — $113 тысяч, а в хрущевке $52 тысяч.

Как объяснил в комментарии Delo.ua Александр Андросович, дороговизна такого жилья объясняется в первую очередь тем, что таких проектов в Киеве осталось немного. "Во-вторых, играет роль локация – эти дома расположены в центре. В-третьих, важные характеристики: высокие потолки, толстые стены, большие окна", – подчеркнул представитель ЛУН.

В то же время, данные ЛУН свидетельствуют о том, что дореволюционное жилье в течение последнего года дешевеет — как в аренде, так и на продажу.