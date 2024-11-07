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Ажіотаж довкола оренди житла в Україні поволі вщухає
Попит на оренду житла в Україні у жовтні зменшився порівняно з вереснем 2024 р. майже у всіх регіонах України.
Найсуттєвіший відтік на ринку оренди квартир відбувся в Одеській (-25%) та Волинській (-20%) областях. У межах року інтерес до винайму житла пожвавився у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Одеській областях. Про це свідчать дані дослідження маркетплейсу DIM.RIA.
Динаміка цін на оренду квартир у вересні-жовтні 2024
У жовтні на ринку оренди квартир зафіксовано незначний спад цін у половині областей України, зокрема на Кіровоградщині та Хмельниччині.
Та все ж у масштабі всієї країни ціна за оренду зросла. Особливо відзначились Сумська, Чернігівська та Полтавська області, де оренда зросла на 24%, 16% та 10% відповідПідписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Ціни на оренду у Києві в листопаді 2024
Найдорожчим для оренди залишається Київ, де власники у середньому оголошують 18 218 грн за однокімнатну квартиру.
Найнижчі ціни в столиці можна знайти у Деснянському районі — в середньому 12 840 грн за однокімнатну квартиру. Цікаво, що найдорожчим районом виявився Шевченківський з середньою ціною оренди за місяць 22 679 грн, який обігнав по вартості навіть Печерський.
Середні ціни на оренду в Києві виглядають наступним чином:
|Райони Києва
|1-кімнатні
|2-кімнатні
|3-кімнатні
|Деснянський
|12 840 грн
|15 780 грн
|15 170 грн
|Дніпровський
|15 550
|18 350
|20 200
|Святошинський
|16 550
|16 800
|19 200
|Дарницький
|17 400
|20 100
|21 300
|Оболонський
|18 800
|17 300
|18 300
|Солом'янський
|18 900
|21 000
|26 000
|Голосіївський
|19 600
|24 300
|30 000
|Подільський
|20 100
|26 100
|29 200
|Печерський
|21 800
|26 650
|26 259
|Шевченківський
|22 700
|24 650
|32 000
На ринку оренди у жовтні кількість пропозицій житла зростала у всіх областях, окрім Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської та Рівненської областей.
Значно більше нових пропозицій порівняно з вереснем з’явилось на Кіровоградщині, Хмельниччині, Дніпровщині та у місті Київ.