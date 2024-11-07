Ажіотаж довкола оренди житла в Україні поволі вщухає

Попит на оренду житла в Україні у жовтні зменшився порівняно з вереснем 2024 р. майже у всіх регіонах України.

Найсуттєвіший відтік на ринку оренди квартир відбувся в Одеській (-25%) та Волинській (-20%) областях. У межах року інтерес до винайму житла пожвавився у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Одеській областях. Про це свідчать дані дослідження маркетплейсу DIM.RIA.

Динаміка цін на оренду квартир у вересні-жовтні 2024

У жовтні на ринку оренди квартир зафіксовано незначний спад цін у половині областей України, зокрема на Кіровоградщині та Хмельниччині.

Та все ж у масштабі всієї країни ціна за оренду зросла. Особливо відзначились Сумська, Чернігівська та Полтавська області, де оренда зросла на 24%, 16% та 10% відповід

Ціни на оренду у Києві в листопаді 2024

Найдорожчим для оренди залишається Київ, де власники у середньому оголошують 18 218 грн за однокімнатну квартиру.

Найнижчі ціни в столиці можна знайти у Деснянському районі — в середньому 12 840 грн за однокімнатну квартиру. Цікаво, що найдорожчим районом виявився Шевченківський з середньою ціною оренди за місяць 22 679 грн, який обігнав по вартості навіть Печерський.

Середні ціни на оренду в Києві виглядають наступним чином:

Райони Києва 1-кімнатні 2-кімнатні 3-кімнатні Деснянський 12 840 грн 15 780 грн 15 170 грн Дніпровський 15 550 18 350 20 200 Святошинський 16 550 16 800 19 200 Дарницький 17 400 20 100 21 300 Оболонський 18 800 17 300 18 300 Солом'янський 18 900 21 000 26 000 Голосіївський 19 600 24 300 30 000 Подільський 20 100 26 100 29 200 Печерський 21 800 26 650 26 259 Шевченківський 22 700 24 650 32 000

На ринку оренди у жовтні кількість пропозицій житла зростала у всіх областях, окрім Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської та Рівненської областей.

Значно більше нових пропозицій порівняно з вереснем з’явилось на Кіровоградщині, Хмельниччині, Дніпровщині та у місті Київ.