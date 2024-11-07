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Ажиотаж вокруг аренды жилья в Украине постепенно утихает
Спрос на аренду жилья в Украине в октябре снизился по сравнению с сентябрем 2024 г. почти во всех регионах Украины.
Существенный отток на рынке аренды квартир произошел в Одесской (-25%) и Волынской (-20%) областях. В течение года интерес к съему жилья оживился во Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Одесской областях. Об этом свидетельствуют данные исследования маркетплейса DIM.RIA.
Динамика цен на аренду квартир в сентябре-октябре 2024 года.
В октябре на рынке аренды квартир зафиксирован незначительный спад цен в половине областей Украины, в частности, в Кировоградской и Хмельницкой областях.
И все же в масштабе всей страны цена аренды возросла. Особенно отличились Сумская, Черниговская и Полтавская области, шде аренда выросла на на 24%, 16% та 10% соответсвенно.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Цены на аренду в Киеве в ноябре 2024 года.
Самым дорогим для аренды остается Киев, где владельцы в среднем объявляют 18218 грн за однокомнатную квартиру.
Самые низкие цены в столице можно найти в Деснянском районе – в среднем 12 840 грн за однокомнатную квартиру. Интересно, что самым дорогим районом оказался Шевченковский со средней ценой аренды за месяц 22 679 грн, обогнавший по стоимости даже Печерский.
Средние цены на аренду в Киеве выглядят следующим образом:
|Районы Киева
|1-комнатные
|2-комнатные
|3-комнатные
|Деснянский
|12 840 грн
|15 780 грн
|15 170 грн
|Днепровский
|15 550
|18 350
|20 200
|Святошинский
|16 550
|16 800
|19 200
|Дарницкий
|17 400
|20 100
|21 300
|Оболонский
|18 800
|17 300
|18 300
|Соломенский
|18 900
|21 000
|26 000
|Голосеевский
|19 600
|24 300
|30 000
|Подольский
|20 100
|26 100
|29 200
|Печерский
|21 800
|26 650
|26 259
|Шевченковский
|22 700
|24 650
|32 000
На рынке аренды в октябре количество предложений жилья росло во всех областях, кроме Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской и Ровенской областей.
Значительно больше новых предложений по сравнению с сентябрем появилось в Кировоградской, Хмельницкой, Днепровской и в городе Киев.
Как сообщало ранее Delo.ua, за время войны оренда квартир в Киеве подорожала на 60%.