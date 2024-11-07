Ажиотаж вокруг аренды жилья в Украине постепенно утихает

Спрос на аренду жилья в Украине в октябре снизился по сравнению с сентябрем 2024 г. почти во всех регионах Украины.

Существенный отток на рынке аренды квартир произошел в Одесской (-25%) и Волынской (-20%) областях. В течение года интерес к съему жилья оживился во Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Одесской областях. Об этом свидетельствуют данные исследования маркетплейса DIM.RIA.

Динамика цен на аренду квартир в сентябре-октябре 2024 года.

В октябре на рынке аренды квартир зафиксирован незначительный спад цен в половине областей Украины, в частности, в Кировоградской и Хмельницкой областях.

И все же в масштабе всей страны цена аренды возросла. Особенно отличились Сумская, Черниговская и Полтавская области, шде аренда выросла на на 24%, 16% та 10% соответсвенно.

Цены на аренду в Киеве в ноябре 2024 года.

Самым дорогим для аренды остается Киев, где владельцы в среднем объявляют 18218 грн за однокомнатную квартиру.

Самые низкие цены в столице можно найти в Деснянском районе – в среднем 12 840 грн за однокомнатную квартиру. Интересно, что самым дорогим районом оказался Шевченковский со средней ценой аренды за месяц 22 679 грн, обогнавший по стоимости даже Печерский.

Средние цены на аренду в Киеве выглядят следующим образом:

Районы Киева 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные Деснянский 12 840 грн 15 780 грн 15 170 грн Днепровский 15 550 18 350 20 200 Святошинский 16 550 16 800 19 200 Дарницкий 17 400 20 100 21 300 Оболонский 18 800 17 300 18 300 Соломенский 18 900 21 000 26 000 Голосеевский 19 600 24 300 30 000 Подольский 20 100 26 100 29 200 Печерский 21 800 26 650 26 259 Шевченковский 22 700 24 650 32 000

На рынке аренды в октябре количество предложений жилья росло во всех областях, кроме Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской и Ровенской областей.

Значительно больше новых предложений по сравнению с сентябрем появилось в Кировоградской, Хмельницкой, Днепровской и в городе Киев.

Как сообщало ранее Delo.ua, за время войны оренда квартир в Киеве подорожала на 60%.