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В Киеве дорожают квартиры бизнес-класса

новостройки, первичный рынок жилья
Прогнозы аналитиков по удорожанию цен в новостройках сбываются. Фото: Энциклопедия новостроек

Средняя стоимость квадратного метра столичной первички медленно растет, а активнее всего дорожают квадраты в новостройках бизнес-класса.

За 1 квартал 2025 года средние цены на новостройки столицы прибавили 400 грн, свидетельствуют данные исследования ЛУН.

Если в январе квадратный метр новостроек стоил 53,3 тыс. грн, то к началу апреля его средняя стоимость поднялась до 53,7 тыс. грн.

В разрезе классов новостроек в I квартале цены двигались по следующим направлениям:

  • эконом подешевел на 2,3 тыс. грн в цене за квадратный метр (с 42 300 в январе до 40 000 грн в марте);
  • в новостройках класса "комфорт" квадрат подорожал на 1500 (с 43 000 до 44 500 грн);
  • объекты бизнес-класса выросли в цене на 1900 грн (с 71200 до 73100 грн);
  • премиум поднялся на 300 грн (со 133 300 до 133 600 грн).

В целом на первичном рынке столичной недвижимости оправдались ожидания аналитиков по росту цен. Согласно опросу ЛУН, в январе 2025 года 50% потенциальных покупателей также ожидали повышения цен на первичке, 33% считали, что цены останутся без изменений, 17% ожидали снижения цен от столичных застройщиков.

Весной процент верующих в снижение цен уменьшился до 12%, а тех, кто считает, что цены останутся без изменений – до 27%. 61% опрошенных считают, что цены на первичку в Киеве продолжат расти.

Что касается объемов строительства, то на конец 1 квартала в столице велось строительство на 196 очереди в 167 ЖК и проводились подготовительные работы на 11 будущих домах и очередях.

В прошлом году столичные застройщики (без учета данных по области) сдали в эксплуатацию 1,4 млн. кв.м, что составляет 14,5% всего сданного в прошлом году в стране жилья.

Как писало ранее Delo.ua, рынок недвижимости пережил коллапс, так что после войны многим украинцам жилья не хватит.

Также сообщалось, что Одесса стала лидером роста цен на жилье в новостройках.

Автор:
Леся Соловчук