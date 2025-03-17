Как сегментировался рынок: в Киеве строят жилье бизнес-класса, в пригороде – недорогие ЖК

За годы войны себестоимость строительства жилья в Киеве растет на 16% ежегодно. Об этом говорится в приказе №1168 от 23.10.2024 г. от Министерства развития общин и территорий Украины, которым ведомство утвердило прогнозные среднегодовые показатели опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины.

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Удорожание строительных работ, как отмечено в документе, происходит за счет изменения стоимости стройматериалов, оплаты труда рабочих, внедрения современных технологий (панорамное остекление, навесные фасадные системы), автономных и передовых инженерных систем (тепловые насосы, генераторы, солнечные панели, кондиционирование, вентиляция, центральный пылесос).

Впрочем, реальная себестоимость строительства жилья еще выше, отмечают в исследовании рынка жилой недвижимости аналитики UTG. Ведь указанные в приказе среднегодовые показатели опосредованной стоимости строительства жилья относятся к общей площади и не учитывают следующие составляющие:

стоимость привлечения земельного участка (+8-15%),

рекламу и маркетинг ЖК, затраты на продвижение комплекса,

стоимость привлечения финансовых ресурсов,

расходы по организации работы отдела продаж.

Поэтому для корректной оценки себестоимости квадратного метра продажной площади (GSA) необходимо дополнительно вводить поправку на потери МЗК, коридоры, проходы, лестничные клетки, лифтовые узлы (+20-25%).

Также рост цен на квартиры происходит на фоне эволюции концептуальных проектов, где увеличивается общественное пространство и улучшаются элементы внутренней инфраструктуры. На цену влияет релокация жителей из богатых регионов, а также требования реальных покупателей к материалам.

Как отличаются цены на жилье в Киеве и городах-сателлитах. Инфографика: UTG

Как отмечается в исследовании, на рынке недвижимости Киева наблюдается природное сегментирование.

"Предложение "недорогого" жилья (эконом/комфорт) перемещается в пригород, стимулируя повышение класса ЖК в Киеве с реализацией по более высокой цене. На начальных стадиях реализации и у "молодых" девелоперов появляется предложение с ценой продажи сопоставимой с себестоимостью строительства (учитывая затраты на создание элементов инфраструктуры и подведения инженерных).

Согласно выводам экспертов, в том числе в результате увеличения стоимости строительства наблюдается рост цен на квартиры в Киеве как в национальной валюте (когда средняя стоимость квадратного метра составляет 54 600 грн), так и в долларовом эквиваленте (когда стоимость 1 кв. метра составляет $1 300).

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Киевской области за годы войны выросла до 37 900 грн. или до $910.

При этом ценообразование на рынке многоквартирной недвижимости Киевской области характеризуется преимущественно единственным фактором – удаленностью от границ Киева и практически полностью игнорирует индивидуальные особенности населенных пунктов.

Как сообщало накануне Delo.ua, цены на квартиры в Буче, Ирпене и Вышгороде превысили довоенные показатели.

Больше о ситуации на рынке недвижимости пригорода читайте в статье Delo.ua "Почему Буча и Ирпень лучше строит и продает жилье, чем Киев: пять причин успеха".