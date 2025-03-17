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Как сегментировался рынок: в Киеве строят жилье бизнес-класса, в пригороде – недорогие ЖК
За годы войны себестоимость строительства жилья в Киеве растет на 16% ежегодно. Об этом говорится в приказе №1168 от 23.10.2024 г. от Министерства развития общин и территорий Украины, которым ведомство утвердило прогнозные среднегодовые показатели опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины.
Удорожание строительных работ, как отмечено в документе, происходит за счет изменения стоимости стройматериалов, оплаты труда рабочих, внедрения современных технологий (панорамное остекление, навесные фасадные системы), автономных и передовых инженерных систем (тепловые насосы, генераторы, солнечные панели, кондиционирование, вентиляция, центральный пылесос).
Впрочем, реальная себестоимость строительства жилья еще выше, отмечают в исследовании рынка жилой недвижимости аналитики UTG. Ведь указанные в приказе среднегодовые показатели опосредованной стоимости строительства жилья относятся к общей площади и не учитывают следующие составляющие:
- стоимость привлечения земельного участка (+8-15%),
- рекламу и маркетинг ЖК, затраты на продвижение комплекса,
- стоимость привлечения финансовых ресурсов,
- расходы по организации работы отдела продаж.
Поэтому для корректной оценки себестоимости квадратного метра продажной площади (GSA) необходимо дополнительно вводить поправку на потери МЗК, коридоры, проходы, лестничные клетки, лифтовые узлы (+20-25%).
Также рост цен на квартиры происходит на фоне эволюции концептуальных проектов, где увеличивается общественное пространство и улучшаются элементы внутренней инфраструктуры. На цену влияет релокация жителей из богатых регионов, а также требования реальных покупателей к материалам.
Как отмечается в исследовании, на рынке недвижимости Киева наблюдается природное сегментирование.
"Предложение "недорогого" жилья (эконом/комфорт) перемещается в пригород, стимулируя повышение класса ЖК в Киеве с реализацией по более высокой цене. На начальных стадиях реализации и у "молодых" девелоперов появляется предложение с ценой продажи сопоставимой с себестоимостью строительства (учитывая затраты на создание элементов инфраструктуры и подведения инженерных).
Согласно выводам экспертов, в том числе в результате увеличения стоимости строительства наблюдается рост цен на квартиры в Киеве как в национальной валюте (когда средняя стоимость квадратного метра составляет 54 600 грн), так и в долларовом эквиваленте (когда стоимость 1 кв. метра составляет $1 300).
Средняя стоимость квадратного метра жилья в Киевской области за годы войны выросла до 37 900 грн. или до $910.
При этом ценообразование на рынке многоквартирной недвижимости Киевской области характеризуется преимущественно единственным фактором – удаленностью от границ Киева и практически полностью игнорирует индивидуальные особенности населенных пунктов.
Как сообщало накануне Delo.ua, цены на квартиры в Буче, Ирпене и Вышгороде превысили довоенные показатели.
Больше о ситуации на рынке недвижимости пригорода читайте в статье Delo.ua "Почему Буча и Ирпень лучше строит и продает жилье, чем Киев: пять причин успеха".