Стоимость строительства жилья в Украине за 6 лет подорожала в три раза

По сравнению с 2019 годом стоимость строительства жилого фонда в Украине выросла в среднем на 200%.

При этом цены на квартиры растут гораздо меньшими темпами, чем себестоимость строительных работ.

Индекс цен продажи жилья на первичном рынке за этот период равнялся 197%, а на вторичном – 160%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины за более чем 6 лет стоимость строительства жилья выросла в среднем на 200%.

В 2019 году, по данным ЛУН, средняя цена на квадратный метр, например, в Киеве, составляла 23 тыс. гривен, стоимость метра на первичном рынке в январе 2025 – 55 тыс. гривен.

Учитывая, что покупка квартиры по-прежнему требует от граждан ресурсов, совокупно равных сумме средней зарплаты за 10 лет, растет вес ипотечного кредитования, говорится в аналитическом отчете Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс".

Как отметила руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляр Мустафаев, в 2024 году соотношение количества новых ипотечных кредитов к количеству договоров купли-продажи жилья превысило довоенные показатели.

В I квартале 2024 года оно составило 5,4% (против 3% за аналогичный период 2021 г.), во втором квартале — 5,3% (против 3,9% за аналогичный период 2021 г.), в третьем — 3, 3% (против 3,6% за третий квартал 2021 г.) и в октябре-ноябре — 4% (против 3% по результатам 4-го квартала 2021 г.).

По состоянию на 01.11.2024 ипотечный портфель физлиц в национальной валюте имели 45 банков. Общий объем портфеля составил 29,98 млрд. грн. А выдачу ипотечных кредитов в течение января-октября 2024 осуществляли 39 банков.

В тройку лидеров ипотечного кредитования по объему кредитного портфеля входят 3 государственных банка: "Ощадбанк", "Укргазбанк" и "ПриватБанк" – они также лидируют по объему ипотечных кредитов, выданных в течение 10 месяцев 2024 года.

Их совокупный портфель ипотечных кредитов, на 1 ноября 2024 г., выданных физлицам в национальной валюте, составил 83% от общего объема портфеля всех банков.

Delo.ua писало о том, что в Киеве может возникнуть дифицит нового жилья: столица строит в год всего несколько жилых комплексов.