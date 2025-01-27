Вартість будівництва житла в Україні за 6 років здорожчала втричі

Порівнюючи з 2019 роком, вартість будівництва житлового фонду в Україні зросла в середньому на 200%.

При цьому ціни на квартири ростуть набагато меншими темпами, ніж собівартість будівельних робіт.

Індекс цін продажу житла на первинному ринку за цей період дорівнював 197%, а на вторинному - 160%, свідчать дані Державної служби статистики України за більш як 6 років вартість будівництва житла зросла в середньому на 200%.

У 2019 році, за даними ЛУН середня ціна на квадратний метр, наприклад, у Києві, складала 23 тис. гривень, вартість метру на первинному ринку у січні 2025 - 55 тис. гривень.

Враховуючи те, що купівля квартири, як і раніше, потребує від громадян ресурсів, що сукупно дорівнюють сумі середньої зарплати за 10 років, зростає вага іпотечного кредитування, йдеться у аналітичному звіті Центру економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс".

Як зазначила керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва, у 2024 році співвідношення кількості нових іпотечних кредитів до кількості договорів купівлі-продажу житла перевищило довоєнні показники.

У І кварталі 2024 року воно склало 5,4% (проти 3% за аналогічний період 2021 р.), в другому кварталі — 5,3% (проти 3,9% за аналогічний період 2021 р.), в третьому — 3,3% (проти 3,6% за третій квартал 2021 р.) та в жовтні-листопаді — 4% (проти 3% за результатами 4-го кварталу 2021 р.).

Станом на 01.11.2024 іпотечний портфель фізосіб в національній валюті мали 45 банків. Загальний обсяг портфеля склав 29,98 млрд грн. А видачу іпотечних кредитів протягом січня-жовтня 2024 року здійснювали 39 банків.

До трійки лідерів іпотечного кредитування за обсягом кредитного портфеля входять 3 державні банки: "Ощадбанк", "Укргазбанк" та "ПриватБанк" - вони також лідирують за обсягом іпотечних кредитів, виданих протягом 10 місяців 2024 року.

Їхній сукупний портфель іпотечних кредитів, на 1 листопада 2024, виданих фізособам в національній валюті, склав 83% від загального обсягу портфеля всіх банків.

Delo.ua писало про те, що у Києві може виникнути дифіцит нового житла: столиця будує за рік лише кілька житлових комплексів.