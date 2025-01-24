У Києві може виникнути дифіцит нового житла: скільки ЖК столиця будує за рік

Будівництво нового житла в Україні сповільнилось, зазвичай нові ЖК стартують на заході України, це впливає на загальний стан житлового фонду.

Житла в продажу чимало, однак ринок повільно поповнюється новобудовами. Спорудження нового житла в Україні триває досить повільно, наголосили у грудневому Звіті про фінансову стабільність аналітики Національного банку.

У документі зазначається, що "у західних регіонах частіше починають нові об’єкти", тоді як у Києві ситуація кардинально інша - "тут лише добудовують черги вже наявних комплексів".

" Будівництво триває зі значними затримками з огляду на брак ресурсів, зокрема робочої сили. У столиці девелопери активніше добудовують якісніші комплекси, у тому числі бізнес-класу, та з більшою кількістю непроданих квартир. Дешевше житло та комплекси з майже розпроданими квартирами частіше залишаються замороженими ", - пояснюють в НБУ.

Попри те, що обсяги введення житла в експлуатацію в цілому в Україні близькі до довоєнного рівня, однак багатоквартирне житло вводять повільніше.

Менше п’ятої частини житлових комплексів, де тривають продажі, вже добудовані. За даними ЛУН, кількість черг житлових комплексів у продажу в Україні зросла на 10% з початку року.

"Проте подальше поповнення пропозиції внаслідок нового будівництва буде повільним з огляду на тривалу невизначеність та безпекові загрози. Тож ризики браку нового якісного житла в майбутньому зберігаються" , - наголошують в НБУ.

Чому виникає дисбаланс на первинному ринку

У роки війни активне будівництво ведеться лише у західних регіонах України. У східних регіонах будівництва як явища майже немає.

Як розповіли Delo.ua в ЛУН, на Львівщині за останні майже три роки було запущено будівництво 150 житлових комплексів. А в Києві за час війни стартували продажі лише 25 проєктів. Зокрема, у 2024 у столиці розпочали продажі лише у 7 ЖК.

Темпи введення в експлуатацію нових ЖК у Києві також вражаюче низькі, наголосив в коментарі Delo.ua СЕО City Development Solutions Роман Герасимчук.

"До війни, у 2021 році у Києві на ринок виходило близько 20 тисяч квартир. У 2020 році - 17 тис. Зараз ми говоримо про здані 2 тисячі квартир на рік", - пояснив девелопер.

За даними ЛУН, за час повномасштабної війни найбільше ЖК стартувало у Львівській області. З великим відривом на другому місці Київ та область. У п'ятірку найактивніших у будівництві увійшли також Закарпатська, Тернопільська та Івано-Франківська області.

Проте за показником швидкості нарощування темпів будівництва лідирує в Україні Закарпаття - ця область ще успішніша, ніж Львівська.

"До початку війни у регіоні будувалось у 10 разів менше. За час війни за кількістю нових проєктів область майже зрівнялась із Львівщиною. Дуже схожа на закарпатську картина у Івано-Франківську", - наголосив Delo.ua Business Adviser ЛУН Олександр Андросович.

Водночас раніше Delo.ua писало про те, що більшість ЖК, які мали з'явитись в Україні в роки війни, так і не були здані в експлуатацію.

Із 1597 черг, введення в експлуатацію яких було заявлено раніше і він припав на час повномасштабного вторгнення (з ІІ кварталу 2022 по ІІІ кв 2023), на сьогодні здані лише 42%. Проте 58% не тільки невчасно не здані, а взагалі не здані.