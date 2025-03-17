Як сегментувався ринок: у Києві будують житло бізнес-класу, у передмісті - недорогі ЖК

За роки війни собівартість будівництво житла у Києві зростає на +16% щорічно. Про це йдеться в наказі №1168 від 23.10.2024 року від Міністерства розвитку громад та територій України, яким відомство затвердило прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України.

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Здорожчання будівельних робіт, як зазначено у документі, відбувається за рахунок зміни вартості будматеріалів, оплати праці робітників, впровадження сучасних технологій (панорамне скління, навісні фасадні системи), автономних та передових інженерних систем (теплові насоси, генератори, сонячні панелі, кондиціювання, вентиляція, центральний пилосос).

Втім, реальна собівартість будівництва житла ще вища, зазначають у дослідженні ринку житлової нерухомості аналітики UTG. Адже зазначені у наказі середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла відносяться до загальної площі та не враховують такі складові:

вартість залучення земельної ділянки (+8-15%),

рекламу та маркетинг ЖК, витрати на просування комплексу,

вартість залучення фінансових ресурсів,

витрати на організацію роботи відділу продажу.

Тому для коректної оцінки собівартості квадратногометру продажної площі (GSA) необхідно додатково вводити поправку на втрати МЗК, коридори, проходи, сходові клітини, ліфтові вузли (+20-25%).

Також збільшення цін на квартири відбувається на тлі еволюції концептуальних проектів, де збільшується громадський простір та покращуються елементи внутрішньої інфраструктури. На ціну також впливає релокація мешканців з багатих регіонів, а також вимоги реальних покупців до матеріалів.

Як відрізнаються ціни на житло у Києві та в містах-сателітах. Інфографіка: UTG

Як зазначається в дослідженні, на ринку нерухомості Києва спостерігається природне сегментування.

"Пропозиція "недорогого" житла (економ/комфорт) переміщується в передмістя, стимулюючи підвищення класу ЖК у Києві з реалізацією за вищою ціною. На початкових стадіях реалізації та у "молодих" девелоперів з’являється пропозиція з ціною продажу співставною із собівартістю будівництва (враховуючи витрати на створення елементів інфраструктури та підведення інженерних комунікацій)", - наголошують аналітики UTG.

Згідно з висновками експертів, у тому числі внаслідок збільшення вартості будівництва спостерігається зростання цін на квартири у Києві як у національній валюті (коли середня вартість квадратного метра становить 54 600 грн), так і у доларовому еквіваленті (коли вартість 1 кв. метру складає $1 300).

Середня вартість квадратного метра житла у Київській області за роки війни зросла до 37 900 грн або до $910.

При цьому ціноутворення на ринку багатоквартирної нерухомості Київської області характеризується переважно єдиним фактором – віддаленістю від межі Києва та практично повністю ігнорує індивідуальні особливості населених пунктів.

Як повідомляло напередодні Delo.ua, ціни на квартири у Бучі, Ірпені та Вишгороді перевищили довоєнні показники.

Більше про ситуацію на ринку нерухомості передмістя читайте у статті Delo.ua "Чому Буча та Ірпінь краще будує та продає житло, ніж Київ: п'ять причин успіху".