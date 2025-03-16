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Ціни на квартири у Бучі, Ірпені та Вишгороді перевищили довоєнні показники
Чимало покупців нерухомості обирають житло в приміській зоні Києва саме через доступні ціни.
Вирішальним критерієм при купівлі нерухомості для багатьох українців є набагато нижча ціна на житло у містах під Києвом - на 30% дешевше, ніж в столиці. До того ж, вартість квартир в нових ЖК на околиці Києва є дешевшою у порівнянні з Вінницею, Львовом, Івано-Франківськом та Одесою.
Саме тому в Бучі, Ірпені, Вишгороді та Броварах та інших містах-сателітах столиці ситуація з продажем квартир набагато краща, ніж у Києві. Як наголосила в коментарі Delo.ua президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха, покупець змінив пріоритети і віддає перевагу передмістю.
"Останні роки Київ виглядає дуже погано у порівнянні з Київською областю. Попри те, що Буча та Ірпінь ментально важкі місця після окупації, сьогодні там набагато більший попит, ніж в столиці, і будівництво активніше. А ціни у передмісті вже вищі, ніж до повномасштабного вторгнення, столичні квартири все ще не досягли рівня 2021 року", - пояснила рієлторка.
Підвищення інтересу до нерухомості в передмісті зафіксували також і маркетплейси.
"Якщо у 2023 році на Київський регіон припадало 24% усіх проданих квартир (ще 23 - у Львові та області), то в 2024 році частка зросла до 34%. Це посилило роль регіону в рейтингу за продажами по Україні, проте це відбулось не за рахунок збільшення угод у Києві, їх навпаки стало менше, а за рахунок приросту продажів у містах-салелітах", - зазначила в коментарі Delo.ua Олена Унаньян, директорка з розвитку ЛУН.
За її словами, сьогодні ціна квадратного метра у Києві - $1270, а в новобудовах в містах-сателітах - в середньому $900,
Ціни на квартири на вторинному ринку в передмісті Києва у березні 2025 року
Ціни на вторинному ринку у передмісті не менш привабливі. Найдешевші квартири можна купити у Гостомелі, де квадратний метр житла коштує $697-778 доларів. Найдорожча нерухомість - у Софіївській та Петропавлівській Борщагівці, де вартість квадратного метру перевищує позначку $1000.
На вторинному ринку нерухомості ціни на квартири у містах-сателітах розподілились наступним чином:
- Гостомель: однокімнатні квартири в середньому продають за $25 000, двокімнатні - $43 000 та трикімнатні - $58 000,
- Буча: однокімнатні - $34 000, двокімнатні - $50 000, трикімнатні - $73 700,
- Ірпінь: однокімнатні - $35 000, двокімнатні та трикімнатні - $54 000 і $65 000,
- Вишневе: однокімнатні - $42 500, двокімнатні - $62 000, трикімнатні - $72 000,
- Бровари: однокімнатні - $43 500, двокімнатні - $58 500, трикімнатні - $75 000,
- Вишгород: однокімнатні - $45 000, двокімнатні - $59 000, трикімнатні - $70 500,
- Софіївська Борщагівка: однокімнатні квартири коштують $45 600, двокімнатні - $70 000 і трикімнатні - $92 000,
- Петропавлівська Борщагівка: однокімнатні - $53 300, двокімнатні - $71 000.
Таким чином вартість житла у деяких містах-сателітах перевищують ціни на квартири у районах на лівому березі Києва.
Більше про ситуацію на ринку нерухомості передмістя читайте у статті Delo.ua "Чому Буча та Ірпінь краще будує та продає житло, ніж Київ: п'ять причин успіху".