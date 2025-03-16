Ціни на квартири у Бучі, Ірпені та Вишгороді перевищили довоєнні показники

Чимало покупців нерухомості обирають житло в приміській зоні Києва саме через доступні ціни.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Вирішальним критерієм при купівлі нерухомості для багатьох українців є набагато нижча ціна на житло у містах під Києвом - на 30% дешевше, ніж в столиці. До того ж, вартість квартир в нових ЖК на околиці Києва є дешевшою у порівнянні з Вінницею, Львовом, Івано-Франківськом та Одесою.

Саме тому в Бучі, Ірпені, Вишгороді та Броварах та інших містах-сателітах столиці ситуація з продажем квартир набагато краща, ніж у Києві. Як наголосила в коментарі Delo.ua президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха, покупець змінив пріоритети і віддає перевагу передмістю.

"Останні роки Київ виглядає дуже погано у порівнянні з Київською областю. Попри те, що Буча та Ірпінь ментально важкі місця після окупації, сьогодні там набагато більший попит, ніж в столиці, і будівництво активніше. А ціни у передмісті вже вищі, ніж до повномасштабного вторгнення, столичні квартири все ще не досягли рівня 2021 року", - пояснила рієлторка.

Підвищення інтересу до нерухомості в передмісті зафіксували також і маркетплейси.

"Якщо у 2023 році на Київський регіон припадало 24% усіх проданих квартир (ще 23 - у Львові та області), то в 2024 році частка зросла до 34%. Це посилило роль регіону в рейтингу за продажами по Україні, проте це відбулось не за рахунок збільшення угод у Києві, їх навпаки стало менше, а за рахунок приросту продажів у містах-салелітах", - зазначила в коментарі Delo.ua Олена Унаньян, директорка з розвитку ЛУН.

За її словами, сьогодні ціна квадратного метра у Києві - $1270, а в новобудовах в містах-сателітах - в середньому $900,

Ціни на квартири на вторинному ринку в передмісті Києва у березні 2025 року

Ціни на вторинному ринку у передмісті не менш привабливі. Найдешевші квартири можна купити у Гостомелі, де квадратний метр житла коштує $697-778 доларів. Найдорожча нерухомість - у Софіївській та Петропавлівській Борщагівці, де вартість квадратного метру перевищує позначку $1000.

Ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку житла у Києві та його передмісті у березні 2025 року. Інфографіка: ЛУН

На вторинному ринку нерухомості ціни на квартири у містах-сателітах розподілились наступним чином:

Гостомель: однокімнатні квартири в середньому продають за $25 000, двокімнатні - $43 000 та трикімнатні - $58 000,

однокімнатні квартири в середньому продають за $25 000, двокімнатні - $43 000 та трикімнатні - $58 000, Буча: однокімнатні - $34 000, двокімнатні - $50 000, трикімнатні - $73 700,

однокімнатні - $34 000, двокімнатні - $50 000, трикімнатні - $73 700, Ірпінь: однокімнатні - $35 000, двокімнатні та трикімнатні - $54 000 і $65 000,

однокімнатні - $35 000, двокімнатні та трикімнатні - $54 000 і $65 000, Вишневе : однокімнатні - $42 500, двокімнатні - $62 000, трикімнатні - $72 000,

: однокімнатні - $42 500, двокімнатні - $62 000, трикімнатні - $72 000, Бровари: однокімнатні - $43 500, двокімнатні - $58 500, трикімнатні - $75 000,

однокімнатні - $43 500, двокімнатні - $58 500, трикімнатні - $75 000, Вишгород : однокімнатні - $45 000, двокімнатні - $59 000, трикімнатні - $70 500,

: однокімнатні - $45 000, двокімнатні - $59 000, трикімнатні - $70 500, Софіївська Борщагівка: однокімнатні квартири коштують $45 600, двокімнатні - $70 000 і трикімнатні - $92 000,

однокімнатні квартири коштують $45 600, двокімнатні - $70 000 і трикімнатні - $92 000, Петропавлівська Борщагівка: однокімнатні - $53 300, двокімнатні - $71 000.

Таким чином вартість житла у деяких містах-сателітах перевищують ціни на квартири у районах на лівому березі Києва.

Більше про ситуацію на ринку нерухомості передмістя читайте у статті Delo.ua "Чому Буча та Ірпінь краще будує та продає житло, ніж Київ: п'ять причин успіху".