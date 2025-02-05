Київ знову обігнав Львів та Ужгород за цінами на житло

Ціни на житло в Україні за останній рік зазнали суттєвих змін.

У січні 2025 року на ринку нерухомості зафіксували зростання активності, свідчать дані дослідження маркетплейсу DIM.RIA. Ціни на житло залежать від регіону і наближення до лінії бойових дій.

Ціни на однокімнатну квартиру у найдорожчому та найдешевшому регіоні можуть відрізнятись у шість разів.

Первинний ринок житла: динаміка цін та попиту у лютому 2025 року

Середня вартість за один квадратний метр у доларі у новобудові протягом січня зменшилась лише у чотирьох областях України, у решті областей — зросла на 1-8% або залишилась без змін.

Найдорожчим на первинному ринку нерухомості лишається Київ з середньою вартістю $1 351 за м². Протягом січня середня ціна нового житла у столиці не змінилася, а при порівнянні рік до року подешевшала на 5% — $70.

Протягом січня 2025 в Україні ввели в експлуатацію 23 новобудови на 38 секцій. Найбільше об'єктів здали в Київській області — 7, з них 4 — безпосередньо у столиці.

Таким чином станом на кінець січня в Україні 763 завершених новобудови, найвища частка завершених обʼєктів — в Одеській (54%), Волинській (48%), Дніпропетровській та Рівненській (по 43%) областях.

Аналітики відзначили пожвавлення інтересу до первинного житла протягом січня серед користувачів з усіх областей. Найсуттєвіше кількість пошукових запитів зросла у Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській та Львівській областях.

Водночас, за даними статистики, за останні роки значно зросла вартість будівництва.

Ціни на квартири на вторинному ринку у січні-лютому 2025 року

На ринку купівлі-продажу вторинного житла у січні з'явилось значно більше пропозицій порівняно з груднем. Найбільше кількість житла на продаж зросла у Житомирській, Тернопільській та Івано-Франківській областях — приблизно вдвічі. У Києві та Київській області об'єм пропозиції з продажу зросла рівно у півтора раза.

У січні 2025 ціна продажу однокімнатної квартири коливалась у більшості областей в межах кількох відсотків, водночас у порівнянні з даними за січень 2024 року вона переважно зростала. Найбільше зростання зафіксовано у Закарпатській області - на 33% за рік.

Дорогими залишаються усі західні регіони, за ними підтягуються і центральні області.

Зокрема до десятки міст за найдорожчою середньою вартістю 1-кімнатної квартири входять:

Київ - $88 350,

- $88 350, Львівська область - $71 830,

- $71 830, Закарпатська - $70 380,

- $70 380, Вінницька - $54 000,

- $54 000, Івано-Франківська - $52 500,

- $52 500, Рівненська - $50 300,

- $50 300, Чернівецька - $49 400,

$49 400, Волинська- $48 100,

$48 100, Одеська - $45 900,

- $45 900, Житомирська - $45 700.

Найдешевше квартири коштують у прифронтових регіонах. Тут однокімнатну квартиру можна купити: у Херсонській області - за $15 000, у Запорізькій - за $20 000 та у Сумській - за $21 800.

У перший місяць 2025 року у більшості областей інтерес користувачів до вторинного житла пожвавився. Найбільшу різницю між кількістю відгуків та кількістю оголошень, які додали у січні, аналітики відзначили у Вінницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях: там попит перевищує пропозицію у 15-19 разів. У м. Київ співвідношення кількості оголошень до відгуків складає приблизно 1:2.

Скільки коштує квартира у Києві: ціни по районах у січні-лютому 2025 року

Втім, найдорожчим містом за цінами на житло залишається Київ: у столиці власники просять у середньому $88 тис. за однокімнатне помешкання, хоча за рік цей показник впав на 3%.

Найдорожчим у столиці залишається Печерський та Шевченкеівський райони із середньою ціною однокімнатної квартири $135 тисяч та $100 тисяч, а найнижчу суму вказують у оголошеннях власники житла у Деснянському — $46 тис.



