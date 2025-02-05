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Київ знову обігнав Львів та Ужгород за цінами на житло

Ринок нерухомості оживився у січні: які регіони зростають в ціні
У Києві середня вартість квартири у шість разів більша, аніж в Миколаєві. Фото: Depositphotos

Ціни на житло в Україні за останній рік зазнали суттєвих змін. 

У січні 2025  року на ринку нерухомості зафіксували зростання активності, свідчать дані дослідження маркетплейсу DIM.RIA. Ціни на житло залежать від регіону і наближення до лінії бойових дій.

Ціни на однокімнатну квартиру у найдорожчому та найдешевшому регіоні можуть відрізнятись у шість разів.  

Первинний ринок житла:  динаміка цін та попиту у лютому 2025 року

Середня вартість за один квадратний метр у доларі у новобудові протягом січня зменшилась лише у чотирьох областях України, у решті областей — зросла на 1-8% або залишилась без змін.

Найдорожчим на первинному ринку нерухомості лишається Київ з середньою вартістю $1 351 за м². Протягом січня середня ціна нового житла у столиці не змінилася, а при порівнянні рік до року подешевшала на 5% — $70.

Фото 2 — Київ знову обігнав Львів та Ужгород за цінами на житло
Інфографіка: DIM.RIA 

Протягом січня 2025 в Україні ввели в експлуатацію 23 новобудови на 38 секцій. Найбільше об'єктів здали в Київській області — 7, з них 4 — безпосередньо у столиці.

Таким чином станом на кінець січня в Україні 763 завершених новобудови, найвища частка завершених обʼєктів — в Одеській (54%), Волинській (48%), Дніпропетровській та Рівненській (по 43%) областях.

Фото 3 — Київ знову обігнав Львів та Ужгород за цінами на житло
Інфографіка:  DIM.RIA

Аналітики відзначили пожвавлення інтересу до первинного житла протягом січня серед користувачів з усіх областей. Найсуттєвіше кількість пошукових запитів зросла у Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській та Львівській областях.

Водночас, за даними статистики, за останні роки значно зросла вартість будівництва.

Ціни на квартири на вторинному ринку у січні-лютому 2025 року

На ринку купівлі-продажу вторинного житла у січні з'явилось значно більше пропозицій порівняно з груднем. Найбільше кількість житла на продаж зросла у Житомирській, Тернопільській та Івано-Франківській областях — приблизно вдвічі. У Києві та Київській області об'єм пропозиції з продажу зросла рівно у півтора раза.

Фото 4 — Київ знову обігнав Львів та Ужгород за цінами на житло
Інфографіка: DIM.RIA

У січні 2025 ціна продажу однокімнатної квартири коливалась у більшості областей в межах кількох відсотків, водночас у порівнянні з даними за січень 2024 року вона переважно зростала. Найбільше зростання зафіксовано у Закарпатській області - на 33% за рік.

Дорогими залишаються усі західні регіони, за ними підтягуються і центральні області.

Зокрема до  десятки міст за найдорожчою середньою вартістю 1-кімнатної квартири входять:

  • Київ  - $88 350, 
  • Львівська область - $71  830, 
  • Закарпатська - $70 380, 
  • Вінницька - $54 000, 
  • Івано-Франківська - $52 500, 
  • Рівненська - $50 300, 
  • Чернівецька - $49 400, 
  • Волинська- $48 100, 
  • Одеська - $45 900, 
  • Житомирська - $45 700.

Найдешевше квартири коштують у прифронтових регіонах. Тут однокімнатну квартиру можна купити: у Херсонській області - за $15 000,  у Запорізькій - за $20 000 та у Сумській - за $21 800.

У перший місяць 2025 року у більшості областей інтерес користувачів до вторинного житла пожвавився. Найбільшу різницю між кількістю відгуків та кількістю оголошень, які додали у січні, аналітики відзначили у Вінницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях: там попит перевищує пропозицію у 15-19 разів. У м. Київ співвідношення кількості оголошень до відгуків складає приблизно 1:2.

Скільки коштує квартира у Києві: ціни по районах у січні-лютому 2025 року  

Втім, найдорожчим містом за цінами на житло залишається Київ: у столиці власники просять у середньому $88 тис. за однокімнатне помешкання,  хоча за рік цей показник впав на 3%. 

Фото 5 — Київ знову обігнав Львів та Ужгород за цінами на житло
Інфографіка: DIM.RIA

Найдорожчим у столиці залишається Печерський та Шевченкеівський райони із середньою ціною однокімнатної квартири $135 тисяч та $100 тисяч, а найнижчу суму вказують у оголошеннях власники житла у Деснянському — $46 тис. 


Автор:
Леся Соловчук