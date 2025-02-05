Киев снова обогнал Львов и Ужгород по ценам на жилье

Цены на жилье в Украине за последний год претерпели существенные изменения.

В январе 2025 года на рынке недвижимости зафиксировали рост активности, свидетельствуют данные исследования маркетплейса DIM.RIA. Стоимость жилья зависит от региона и близости к линии боевых действий.

Цены на однокомнатную квартиру в самом дорогом и дешевом регионе могут отличаться в шесть раз.

Первичный рынок жилья: динамика цен и спроса в феврале 2025 года

Средняя стоимость за один квадратный метр в долларе в новостройке за январь уменьшилась лишь в четырех областях Украины, в остальных областях — выросла на 1-8% или осталась без изменений.

Самым дорогим на первичном рынке недвижимости остается Киев со средней стоимостью $1351 за м². В январе средняя цена нового жилья в столице не изменилась, а при сравнении год к году подешевела на 5% — $70.

В течение января 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию 23 новостройки на 38 секций. Больше объектов сдали в Киевской области — 7, из них 4 — непосредственно в столице.

Таким образом, по состоянию на конец января в Украине 763 завершенных новостройки, самая высокая доля завершенных объектов — в Одесской (54%), Волынской (48%), Днепропетровской и Ровенской (по 43%) областях.

Аналитики отметили оживление интереса к первичному жилью в течение января среди пользователей из всех областей. Существенное количество поисковых запросов возросло в Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Львовской областях.

В то же время, по данным статистики, в последние годы значительно возросла стоимость строительства.

Цены на квартиры на вторичном рынке в январе-феврале 2025 года

На рынке купли-продажи вторичного жилья в январе появилось гораздо больше предложений по сравнению с декабрем. Наибольшее количество жилья на продажу выросло в Житомирской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях примерно вдвое. В Киеве и Киевской области объем предложения по продажам вырос ровно в полтора раза.

В январе 2025 г. цена продажи однокомнатной квартиры колебалась в большинстве областей в пределах нескольких процентов, в то же время по сравнению с данными за январь 2024 года она преимущественно росла. Наибольший рост зафиксирован в Закарпатской области – на 33% за год.

Дороги остаются все западные регионы, за ними подтягиваются и центральные области.

В частности, в десятку городов по самой дорогой средней стоимости 1-комнатной квартиры входят:

Киев — $88 350,

— $88 350, Львовская область — $71 830,

— $71 830, Закарпатская — $70 380,

— $70 380, Винницкая — $54 000,

— $54 000, Ивано-Франковская — $52 500,

— $52 500, Ровенская — $50 300,

— $50 300, Черновицкая - $49 400,

$49 400, Волынская - $48 100,

$48 100, Одесская — $45 900,

— $45 900, Житомирская – $45 700.

Дешевле всего квартиры стоят в прифронтовых регионах. Здесь однокомнатную квартиру можно купить: в Херсонской области – за $15 000, в Запорожской – за $20 000 и в Сумской – за $21 800.

В первый месяц 2025 года в большинстве областей интерес пользователей к вторичному жилью оживился. Наибольшую разницу между количеством отзывов и количеством объявлений, добавленных в январе, аналитики отметили в Винницкой, Черновицкой и Тернопольской областях: там спрос превышает предложение в 15-19 раз. В г. Киев соотношение количества объявлений к отзывам составляет примерно 1:2.

Сколько стоит квартира в Киеве: цены по районам в январе-феврале 2025 года

Впрочем, самым дорогим городом по ценам на жилье остается Киев: в столице владельцы просят в среднем $88 тыс. за однокомнатную квартиру, хотя за год этот показатель упал на 3%.

Самым дорогим в столице остается Печерский и Шевченковский районы со средней ценой однокомнатной квартиры в $135 тысяч и $100 тысяч, а самую низкую сумму указывают в объявлениях владельцы жилья в Деснянском — $46 тыс.



