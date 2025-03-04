На вторинному ринку квартири здорожчали по всій Україні. У новобудовах ціни стримані

У лютому 2025-го у більшості областей України зросла середня вартість однокімнатних квартир, яку вказують власники у пропозиціях про продаж.

Найсуттєвіше зросли ціни на однокімнатні квартири у Волинській області - на 7% ($51,5 тис.), свідчать дані дослідження аналітичного центру DIM.RIA.

У лідери за темпами зростання цін вирвалась також Волинська область - тут однокімнатна на вторинному ринку за рік здорожчала на +31% і коштує майде $52 000. Другу сходинку посіла Чернівецька область (+29%), третє місце — у Закарпатської (+28%).

Падають ціни на квартири лише в регіонах, наближених до лінії фронту. Найбільше уХерсонській області (-26%), Сумській та Запорізькій (-16%). Вартість житла в Одесі не зазнала коливань.

Утім, найдорожче станом на кінець лютого 2025 року залишається однокімнатна квартира в Києві — у середньому близько $90,2 тис. Вартість нерухомості на вторинному ринку у столиці коливається залежно від району міста.

Однокімнатна квартира у Печерському районі коштує в середньому $133,6 тисяч, у Деснянському — $46,2 тисяч. Середні за вартістю райони — Соломʼянський, Подільський та Святошинський.

Найдешевше житло в столиці - у Деснянському районі. Інфографіка: DIM.RIA

Кількість квартирної пропозиції з продажу вторинного житла у лютому також зростала в більшості областей. Найактивніше — у Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській: там власники додали в півтора раза більше пропозицій порівняно із січнем.

У порівнянні з січнем 2025 року інтерес користувачів до пошуку вторинного житла зріс у кількох східних і південних областях та знизився у решті регіонів. У столиці протягом лютого кількість пошукових запитів з купівлі житла залишалася стабільною, а в області — знизилася на 4%.

За даними маркетплейсу, якщо порівнювати кількість пропозицій, яку користувачі опублікували на маркетплейсі DIM.RIA у лютому, та кількість відгуків, зафіксовану у цьому ж місяці, найбільший розрив між пропозицією та попитом демонструють Тернопільська, Вінницька та Чернівецька області. Там інтерес до пропозицій з продажу вторинної нерухомості перевищує кількість нових оголошень у 16-17 разів.

Київ демонструє найбільш збалансовану ситуацію: відгуків за місяць приблизно втричі більше, ніж доданих оголошень.

Первинний ринок: ціни на квартири у лютому 2025

Рік до року середня вартість житла у новобудові зросла приблизно на 9% в доларі. Найактивніше зростання середньої вартості за квадратний метр спостерігалось у Чернівецькій, Рівненській та Вінницькій областях — понад 15%. Найдорожче нове житло коштує у столиці — $1 340 за метр квадратний.

Новобудови дорожчають, але у повільному темпі. Інфографіка: DIM.RIA

За даними дослідження, на кінець лютого 2025 в Україні працюють 77% відділів продажів новобудов. Найактивніше будують житло у Закарпатській області — там відновили роботу 96% проєктів. Протягом лютого в Україні здали в експлуатацію 12 будинків у 9 новобудовах. Лідерами за співвідношенням добудованих об’єктів є Одеська (55%) та Волинська (51%) області.

Як повідомляло напередодні Delo.ua, торік в Україні здали в експлуатацію 118 тисяч квартир - найбільше за час війни.