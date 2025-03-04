Квартиры на вторичке подорожали по всей Украине. В новостройках цены более сдержанны

В феврале 2025-го в большинстве областей Украины выросла средняя стоимость однокомнатных квартир, указанная владельцами в предложениях о продаже.

Больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры в Волынской области — на 7% ($51,5 тыс.), свидетельствуют данные исследования аналитического центра DIM.RIA.

В лидеры по темпам роста цен вырвалась также Волынская область — здесь однокомнатная на вторичном рынке за год подорожала на +31% и стоит около $52 000. Вторую строчку заняла Черновицкая область (+29%), третье место — у Закарпатской (+28%).

Падают цены на квартиры только в регионах, приближенных к фронту. Больше всего цены упали в Херсонской области (-26%), Сумской и Запорожской (-16%). Стоимость жилья в Одессе осталась на том же уровне.

Впрочем, дороже всего по состоянию на конец февраля 2025 года остается однокомнатная квартира в Киеве — в среднем около $90,2 тыс. Стоимость недвижимости на вторичном рынке столицы колеблется в зависимости от района города.

Однокомнатная квартира в Печерском районе стоит в среднем $133,6 тысячи, в Деснянском — $46,2 тысячи. Средние по стоимости районы – Соломенский, Подольский и Святошинский.

Самое дешевое жилье в столице – в Деснянском районе. Инфографика: DIM.RIA

Количество квартирного предложения по продаже вторичного жилья в феврале также росло в большинстве областей. Активнее всего — в Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской: там владельцы прибавили в полтора раза больше предложений по сравнению с январем.

По сравнению с январем 2025 г. интерес пользователей к поиску вторичного жилья возрос в нескольких восточных и южных областях и снизился в остальных регионах. В столице в течение февраля количество поисковых запросов по покупке жилья оставалось стабильным, а в области — снизилось на 4%.

По данным маркетплейса, если сравнивать количество предложений в феврале, и количество отзывов, зафиксированное в этом же месяце, наибольший разрыв между предложением и спросом демонстрируют Тернопольская, Винницкая и Черновицкая области. Там интерес к предложениям по продаже вторичной недвижимости превышает количество новых объявлений в 16-17 раз.

Киев демонстрирует наиболее сбалансированную ситуацию: отзывов за месяц примерно в три раза больше, чем добавленных объявлений.

Первичный рынок: цены на квартиры в феврале 2025 года.

Год к году средняя стоимость жилья в новостройке выросла примерно на 9% в долларе. Наиболее активный рост средней стоимости за квадратный метр наблюдался в Черновицкой, Ровенской и Винницкой областях – более 15%. Дороже всего новое жилье стоит в столице — $1 340 за метр квадратный.

Новостройки дорожают, но в замедленном темпе. Инфографика: DIM.RIA

По данным исследования, на конец февраля 2025 года в Украине работают 77% отделов продаж новостроек. Активнее всего строят жилье в Закарпатской области — там возобновили работу 96% проектов. В феврале в Украине сдали в эксплуатацию 12 домов в 9 новостройках. Лидерами по соотношению достроенных объектов Одесская (55%) и Волынская (51%) области.

Как сообщало накануне Delo.ua, в прошлом году в Украине сдали в эксплуатацию 118 тысяч квартир - больше всего за время войны.