Одесский рынок недвижимости отреагировал на заявление Трампа об инвестиционной привлекательности города

Цены на квартиры в Одессе, как в южных регионах Украины, значительно ниже, чем в Киеве, Львове и Ужгороде. Это связано с частыми обстрелами и близостью к Крыму и Черному морю.

На третий год полномасштабной войны средняя цена однокомнатных квартир в Одессе просела до $38 тысяч. По данным ЛУН, в январе стоимость держалась еще на отметке в $41 тысячу. Большого спроса и потока переселенцев здесь не наблюдается, поэтому цены постепенно снижаются.

Однако рынок оживился после заявления Дональда Трампа об Одессе как перспективную локацию для инвестиций, в частности, в гостиничный бизнес и жилищный рынок недвижимости. Как сообщало The Wall Street Journal, о перспективной Одессе Трапм упоминал в разговоре с президентом Зеленским осенью 2024-го, когда был еще кандидатом в президенты США.

Президент Трамп хорошо известен в США девелопер, С 1971 по 2017 он возглавлял строительный конгломерат The Trump Organization и был основателем компании Trump Entertainment Resorts.

Первыми на заявление американского президента отреагировали одесские продавцы квартир, рассказал Delo.ua риелтор местного агентства недвижимости "Александр" Алексей Красотов .

"Трамп издал одесский анекдот. И некоторые продавцы действительно повели себя на этот прикол. Они сразу подняли цены — кто-то на 5 тысяч гривен, кто-то на 6 тысяч. Однако это частные случаи, а не тенденция на рынке. Вот им Трамп сказал, что скоро здесь будет Лас-Вегас, понимаете?" – отметил риелтор.

За последний год цены на квартиры в Одессе вышли на плато. Инфографика: m2bomber

Однако этот скачок цен, по словам Красотова, выглядит не очень адекватным на фоне сползания цен в регионе. Тем более что подняли цены на квартиры не люкс-типа, а среднестатистических квартир в городе.

"Это приятно, что Одесса прозвучала. Продавцы пытались что-то с этим делать. Здесь люди считают, что война – войной, но Одесса остается Одессой. Однако покупатели воспринимают "новые цены" как шутку", – отметил в комментарии Delo.ua глава одесского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Алексей Бизин-Филатов.

По его словам, повышение цен пока не отразилось на общей ситуации на рынке. В общем, после последних обстрелов в ноябре-декабре рынок значительно просел. В декабре-январе был месяц простоя из-за хакерской атаки на государственные реестры. Однако после открытия реестров ощущается активность на рынке.

Риелторы все же не верят в одесский "Лас-Вегас" и не видят перспектив дальнейшего подорожания жилья в Одессе. "Пока мы в состоянии войны, ни о каком Лас-Вегасе и росте цен речи не может быть, а дальше увидим", — подчеркнул Красотов.

Динамика цен на квартиры в Одессе по состоянию на февраль 2025 года.

В феврале 2025 года, после трех лет войны, цены на квартиры в Одессе еще больше оторвались от Киева и Львова. В феврале средняя стоимость однокомнантной соразмерна с Тернополем и Ивано-Франковском. Однако здесь ситуация все еще лучше, чем в южных прифронтовых регионах — в Херсонской и Николаевской областях, где квартиры продают по $21 000 и $18 000.

По словам риелторов, рынок замирает после каждого обстрела и потом долго приходит в себя. В феврале значительно вырос срок экспозиции жилья на вторичке. В отличие от декабря, где квартиру можно было продать за 76 дней, сегодня это уже 97 дней, свидетельствуют данные ЛУН.

Средние цены от застройщика на первичном рынке Одессы, цена за кв.метр в феврале 2025г. Инфографика: ЛУН

По данным ЛУН, в среднем однокомнатная квартира в Одессе в аренду стоит $38 000, двухкомнатная – $57 000, трехкомнатная – $75 000.

Аренда квартир в Одессе: где самые низкие цены на февраль 2025

Впрочем, цены на аренду в Одессе тоже начали расти. За последний месяц, по данным маркетплейс m2bomber, аренда в гривнах выросла на 25%. За последний год здесь зафиксирован рост арендных ставок на 36%, как и в Киеве.

Инфографика: m2bomber

В Одессе средняя стоимость аренды квартир, по данным m2bomber.com, составляет 10 000 гривен в месяц, двухкомнатных – 12 000 гривен.

Дешевле всего арендовать квартиру можно в Суворовском районе Одессы, в среднем за 6 500 грн. Дороже всего в Приморском — 16 600 грн. В Малиновском районе средняя стоимость аренды составляет 7250 грн, в Киевском — 8500 грн.

За месяц цены на аренду квартир в Одессе выросли на 25%. Инфографика: m2bomber

Как писало ранее Delo.ua, в феврале 2025-го квартиры в Закарпатье удерживают топ-цены. Ужгород остается в тройке самых дорогих городов Украины по ценам на жилье – вместе с Киевом и Львовом.