Продажі квартир на первинному ринку торік впали на 15%

2024 рік став одним з найбільш турбулентних років на первинному ринку нерухомості, коли було зафіксовано значне просідання активності. Про це свідчать заміри попиту та продажів квартир в новобудовах - а це одні з найважливіших індикаторів ринку.

Різке падіння попиту на купівлю житла в Україні, яке спостерігалось влітку 2024 року, позначилось на кількості проданих квартир.

Загалом торік на 15% зменшився показник продажів квартир в новобудовах порівняно з 2023-ім і у підсумку він становить всього 17% від рівня продажів у довоєнному 2021році.

Про це свідчать результати синдикативного опитування девелоперів від ЛУН.

Інфографіка: ЛУН

Директорка з розвитку ЛУН Олена Унаньян в коментарі Delo.ua оцінила 2024 рік як один з найскладніших і найтурбулентніших років для первинного ринку, коли квартири продавались погано в усіх регіонах, навіть у Львові, де різко зріс попит на купівлю житла під час війни.

Адже після того як з початком повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році продажі на первинці впали у 10 разів, ринок почав поступово відновлюватись.

Так, у 2023 році продажі виросли вдвічі рік до року, тобто відновились на 20%. А вже в 2024 році продажі знову просіли до показника 17% від показників 2021 року, зменшившись на 15% рік до року.

Втім, як наголосила Олена Унаньян, попри падіння попиту на цінах на квартири у нових ЖК це не позначилось. "Через здорожчання будівництва ціни або тримаються на плаву, або помірно зростають", - пояснила Унаньян.

В яких регіонах продається більшість житла у новобудовах

Більше половини нового житла в Україні продається у двох регіонах України: це Київ та область, а також Львів і Львівщина.

Згідно з даними ЛУН, у 2023 році 24% всіх угод з купівлі-продажу квартир були укладені в Києві та області. Ще 23% було продано у Львові і області. Сумарно частка цих двох регіонів у продажах квартир в новобудовах склала 47%.

Інфографіка: ЛУН

У 2024 році відбувся перерозподіл. Частка Києва та області зросла в 1,4 рази і стала 34%. Тобто третина всіх проданих торік квартир припадає на Київ та область. При чому збільшення частки відбулось саме через покращення результатів у регіоні. У Києві продажі навпаки просіли", - наголосила Унаньян.

Київ, передмістя разом зі Львовом та Львівською областю торік продали вже 56% всього житла в Україні. Частка правобережних регіонів зменшилась із 45 до 39% лівобережних - з 8 до 5%.

Загалом наразі в Україні до продажу відкриті 1523 житлових комплексів - це на 14% менше, ніж було у 2021 році. Найбільше комплексів будується у Києві та області, Львові та області, Одесі, Івано-Франківську і Хмельницькому.

Попит просів. Що з пропозицією на ринку житла?

Водночас дані Держстату щодо введення в експлуатацію житлових об'єктів свідчать про те, що торік було здано близько 10 мільйонів квадратних метрів - майже так само, як у довоєнний 2021 рік.

У 2020-му було зафіксоване просідання активності будівництва, у 2021 підйом показників, в 2024 році було здано майже 10 млн кв м житла - і це найбільший показник з початку повномасштабного вторгнення.

"Це на третину більше, ніж було здано минулого року, на 38% більше ніж було здано в 2022 році і на 15% менше, ніж було здано в 2021 році", - підкреслила Унаньян.

Як повідомляло раніше Delo.ua, в Україні за останній рік почали масово дарувати квартири родичам. Українці при відчуженні майна все частіше вдаються до договорів дарування. Якщо у 2023 році число так званих дарчих складало 28% у загальній структурі угод на ринку нерухомості, то у 2024 році цим типом договору скористалось вже 42%.