Продажи квартир на первичном рынке в прошлом году упали на 15%

2024 год стал одним из самых турбулентных на первичном рынке недвижимости, когда было зафиксировано значительное проседание активности. Об этом свидетельствуют замеры спроса и продаж квартир в новостройках – а это одни из важнейших индикаторов рынка.

Резкое падение спроса на покупку жилья в Украине, наблюдавшееся летом 2024 года, сказалось на количестве проданных квартир.

В целом в прошлом году на 15% уменьшился показатель продаж квартир в новостройках по сравнению с 2023 годом и в итоге он составляет всего 17% от уровня продаж в довоенном 2021 году.

Об этом свидетельствуют результаты синдикативного опроса девелоперов от ЛУН.

Инфографика: ЛУН

Директор по развитию ЛУН Елена Унаньян в комментарии Delo.ua оценила 2024 год как один из самых сложных и турбулентных для первичного рынка, когда квартиры продавались плохо во всех регионах, даже во Львове, где резко возрос спрос на покупку жилья во время войны.

Ведь после того, как с началом полномасштабного вторжения РФ в 2022 году продажи на первичке упали в 10 раз, рынок начал постепенно восстанавливаться.

Так, в 2023 году продажи выросли вдвое год до года, то есть возобновились на 20%. А уже в 2024 году продажи снова просели до показателя 17% от показателей 2021 года, снизившись на 15% год к году.

Впрочем, как отметила Елена Унаньян, несмотря на падение спроса на ценах на квартиры в новых ЖК это не сказалось. "По причине удорожания строительства цены либо держатся на плаву, либо умеренно растут", — пояснила Унаньян.

В каких регионах продается большинство жилья в новостройках

Более половины нового жилья в Украине продается в двух регионах Украины: это Киев и область, а также Львов и Львовщина.

Согласно данным ЛУН, в 2023 году 24% всех сделок по купле-продаже квартир были заключены в Киеве и области. Еще 23% было продано во Львове и области. Суммарно доля этих двух регионов в продаже квартир в новостройках составила 47%.

Инфографика: ЛУН

"В 2024 году произошло перераспределение. Доля Киева и области выросла в 1,4 раза и стала 34%. То есть треть всех проданных в прошлом году квартир приходится на столицу и область. Причем увеличение доли произошло именно из-за улучшения результатов в регионе. В Киеве продажи наоборот просели", — подчеркнула Унаньян.

Киев, пригород вместе со Львовом и Львовской областью в прошлом году продали 56% всего жилья в Украине. Доля правобережных регионов уменьшилась с 45 до 39%, а левобережных – с 8 до 5%.

Всего в Украине к продаже открыто 1523 жилых комплексов — это на 14% меньше, чем было в 2021 году. Больше всего комплексов строится в Киеве и области, Львове и области, Одессе, Ивано-Франковске и Хмельницком.

Спрос просел. Что с предложением на рынке жилья?

В то же время, данные Госстата по введению в эксплуатацию жилых объектов свидетельствуют о том, что в прошлом году было сдано около 10 миллионов квадратных метров — почти так же, как в довоенный 2021 год.

Инфографика: ЛУН

В 2020-м было зафиксировано проседание активности строительства, в 2021 подъем показателей, в 2024 году было сдано почти 10 млн кв м жилья – и это наибольший показатель с самого начала полномасштабного вторжения.

"Это на треть больше, чем было сдано в прошлом году, но на 38% больше, чем было сдано в 2022 году и на 15% меньше, чем было сдано в 2021 году", - подчеркнула Унаньян.

Сдача 4,78 млн кв. метров многоквартирного жилья также стала рекордной за все время войны.

Как сообщало ранее Delo.ua, в Украине за последний год начали массово дарить квартиры родственникам. Украинцы при отчуждении имущества все чаще прибегали к договорам дарения. Если в 2023 году число так называемых дарственных составляло 28% в общей структуре сделок на рынке недвижимости, то в 2024 году этим типом договора воспользовалось уже 42%.