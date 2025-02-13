Украинцы начали массово дарить имущество: с чем это связано

За три года войны в Украине значительно уменьшилось количество договоров купли-продажи. Однако резко возросло количество других сделок – дарование недвижимого имущества.

Украинцы при отчуждении имущества все чаще прибегают к договорам дарения. Если в 2023 году число так называемых дарственных составляло 28% в общей структуре сделок на рынке недвижимости, то в 2024 году этим типом договора воспользовалось уже 42%. К этому выводу пришло Delo.ua, проанализировав статистику Минюста по динамике разного типа сделок на рынке за последние годы.

В довоенное время в общем количестве сделок доля подаренного имущества обычно составляла четверть всех сделок. В статистике учтены только соглашения по квартирам и частным домам, без включения данных о договорах отчуждения земельных участков и земельных паев.

За последний год имущество дарили вдвое чаще обычного - статистика Минюста. Инфографика: Delo.ua

В частности, в общей структуре транзакций рынка недвижимости за довоенный 2021 год было заключено 577 388 договоров по отчуждению прав собственности на недвижимое имущество – ных 139 313 (24%) – это договоры дарения. В 2023 году дарственными процедурами воспользовалось 28%, а в 2024 году — уже 42% владельцев имущества.

Кстати, в отличие от дарения сделки по купле-продаже еще не достигли довоенного уровня – на 40% ниже.

По данным Минюста, число дарственных резко возросло именно в 2024 году — по сравнению с 2023 годом в абсолютных числах дарения выросло вдвое.

Общее количество сделок по отчуждению имущества Количество сделок купли-продажи имущества Количество договоров дарения 2021 год 577 388 372 725 (65% от всех сделок) 139 313 (24% от количества всех сделок) 2022 год 190 128 110 841 (58%) 48 574 (26%) 2023 год 322 002 206 043 (63%) 90 538 (28%) 2024 год 425 208 210 958 (51%) 178 584 (42%)

Щедрый год: три причины популярности дарственных договоров

Важно отметить, что статистика кардинально изменилась именно в 2024 году, отметил в комментарии юрист по недвижимости Андрей Ставнюк. По его словам, ранее процедура дарения была более редкой сделкой, чем сейчас.

19 мая 2024 вступили в силу изменения в ст.ст. 210 и 210 1 в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Закон №10379 предусматривает штрафы от 17 тысяч до 59,5 тысячи гривен. В рамках принудительного исполнения сделки исполнительная служба может наложить арест — для этого принимается постановление об аресте имущества (или средств) уклоняющегося- должника или об описании и аресте.

"В 2024 году видим кардинальный рост сделок из-за того, что дарование уже имело под собой не просто желание подарить имущество родным, и желание также вывести его из-под владения мужчин мобилизационного возраста. Разумеется, это делается для того, чтобы в дальнейшем при штрафах или других отрицательных сценах имущество не попало под арест", - добавил Ставнюк.

По его словам, из практики многие подарили имущество на близких родственников — даже на жену. Ведь это все равно выводит недвижимость из-под собственности, поскольку дарение не является совместной собственностью. Однако эта процедура наиболее уместна между близкими родственниками и оформляется с минимальным налогообложением. В случае дарения посторонним лицам на Украине применяется нелояльное налогообложение.

"В случае дарения жена или другой родственник сможет продать это имущество или еще каким-то образом от него избавиться, чтобы оно не попало под арест или под уплату штрафа", — добавил эксперт.

По мнению Наталии Прудниковой, заместителя управляющего партнера Адвокатского объединения "Актум", увеличение интереса к дарению имущества можно объяснить тремя причинами — и все они связаны с войной.

Во-первых, люди во время войны думают о смерти и переживают, кому достанется их имущество в случае смерти собственника, отметила адвокат.

Кажется, в таком случае отчуждение может быть оформлено по завещанию или наследству. Но этот договор не всегда выгоден, потому что в нем существует такое понятие как обязательное право на наследство, пояснила в комментарии Delo.ua Прудникова.

"Условно говоря, муж идет на войну и на случай, если с ним что-то случится, он хочет, чтобы его квартира перешла в собственность жены и детей. Но если он оформит завещание, на имущество будут претендовать и его нетрудоспособные родители. Их доля может быть значительно меньше, но это в будущем эта история может закончиться судебными разбирательствами. Единственный вариант, чтобы на 100% его жилье досталось жене или ребенку – это дарственная", — подчеркнула адвокат.

Во-вторых, украинцы выезжают и с осторожностью относятся к тому, чтобы продавать имущество дистанционно из-за границы — по доверенности.

Квартиры со сделками дарения действительно все чаще встречаются на рынке, подтверждает Прудникова. Есть истории, когда на одну квартиру дарственные оформлялись по несколько раз только за время войны.

"Недавно мы проверяли документы на квартиру на продажу, у которой за последний год дважды было оформлено дарение, что является большой редкостью. Обычно это вызывает вопрос, однако оказалось, что дарование состоялось дважды в пределах одной семьи. Сначала муж мобилизовывался и на всякий случай подарил имущество жене. Потом она решила выехать за границу. И решила, что безопаснее подарить и продать через родственников, чем делать это из-за границы. Таким образом по одной квартире получилось два дарения, связанные с войной", — подчеркнула Прудникова.

По ее словам, третьей популярной причиной дарения имущества является попытка перестраховаться, если квартиру арестуют. Речь идет о мужчинах, которые передают родным свое имущество, потому что боятся штрафов.

Юристы отмечают, что популярность договора дарения связана также с демократическими налогами на его оформление. Обычно вся процедура обходится в пределах 10 тысяч гривен, если это происходит между близкими родственниками.

"Процедура дарения — более надежная, если владелец хочет, чтобы его имущество досталось конкретному человеку. Завещание — это не гарантия того, что квартира достанется тому лицу, на которое ты оформил квартиру. Если он подарил — уже никто не может на нее претендовать", — подчеркнула Прудникова.

Ранее Delo.ua сообщало о том, что при определенных обстоятельствах заключать договор дарения очень рискованно. Ведь увеличение ставки военного сбора повлияло не только на оформление сделок по купле-продаже недвижимости, но и другие операции по отчуждению имущества.