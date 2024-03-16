Раздел имущества при разводе: как поделить собственность супругов, долги и бизнес

При разводе самым болезненным процессом становится разделение приобретенного в браке имущества – как недвижимости, бизнеса, так и долгов. Delo.ua выяснило, какие особенности процедуры и судебной практики в Украине.

Все имущество, приобретенное супругами за время брака, согласно ст. 60 Семейного кодекса Украины, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности, даже в случае, если один из них не имел по уважительной причине (болезнь, обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми) самостоятельного заработка. Впрочем, в этом утверждении есть немало нюансов как в законодательстве Украины, так и в судебной практике.

Имущество супругов: что подлежит разделу

Считается, что каждая вещь, приобретенная за время брака, кроме вещей индивидуального пользования, является объектом права совместной собственности супругов.

Общей совместной собственностью супругов могут быть любые виды имущества, за исключением тех, которые по закону не могут им принадлежать, независимо от того, на имя кого из супругов они были приобретены или внесены денежными средствами, если иное не установлен брачным договором или законом. Такая трактовка определена Постановлением Пленума Верховного Суда Украины «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о праве на брак, расторжении брака, признании его недействительным и разделе общего имущества супругов» от 21.12.2007 №11.

К объектам права общей совместной собственности относятся:

доходы, полученные каждым из супругов (зарплата, пенсия, стипендия);

вещи, приобретенные за время брака одним из супругов для профессиональных занятий (музыкальные инструменты, оргтехника, лекарственное оборудование и т.п.);

деньги, другое имущество, в том числе гонорар, выигрыш, полученные по настоящему договору, заключенному одним из супругов в интересах семьи.

Развод: какое имущество не подлежит разделу

Согласно Семейному кодексу Украины, некоторые пункты собственности к общему имуществу супругов не относятся, они являются личной частной собственностью жены, мужа и, соответственно, не подлежат разделу. Это касается имущества, приобретенного им или им:

до брака;

за время брака, но на основании договора дарения или наследования;

за время брака, но за принадлежавшие ей средства ему лично; жилье, приобретенное им, им за время брака в результате его приватизации в соответствии с Законом «О приватизации государственного жилищного фонда»;

земля, приобретенная за время брака через приватизацию участка, находившегося в его пользовании, или полученная в результате приватизации участков государственных и коммунальных сельхозпредприятий, учреждений.

Кроме того, к личной частной собственности супруги и мужа относятся также:

вещи индивидуального использования, в том числе драгоценности, даже если они были приобретены за счет общих средств супругов;

премии, награды, которые она получила за личные заслуги;

средства, полученные в качестве возмещения за утрату (повреждение) вещи, которая ей, ему принадлежала, а также как возмещение причиненного ей, ему морального вреда;

страховые суммы, полученные ею, им по обязательному личному страхованию + по добровольному личному страхованию, если страховые взносы уплачивались за счет средств, являющихся личной частной собственностью каждого из них.

Впрочем, как отметила адвокат Delo.ua, советник ЮФ Gracers Лариса Величко, трактовка необщей собственности имеет немало нюансов.

"Если будет установлено, что второй из супругов своими действиями (ведение домашнего хозяйства, воспитание детей) способствовал получению премии, награды, суд может признать таким лицом право на долю этой личной частной собственности. Также имущество, приобретенное женой, мужем за время их отдельного проживания в связи с фактическим прекращением брачных отношений, суд может признать его или его личной частной собственностью", - пояснила адвокат.

Также, по ее словам, в частную собственность, включается доля в имуществе в соответствии с размером взноса, если в его приобретение вложены кроме общих средств и средства, принадлежавшие одному из супругов.

Не определилась судебная практика и относительно того, к какому типу имущества отнести, например, зельный участок, полученный военным АТО. "В данном случае судебная практика разделилась: одни считают, что данный участок не подлежит разделу, другие - что подлежит, поскольку он приобретен и его регистрация состоялась за время вступления в брак", - отметила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

Процедура и особенности: как происходит раздел имущества супругов

Раздел имущества между супругами происходит как в добровольном, так и в судебном порядке. Первый путь: если супруги пришли к согласию по распределению объектов, определению долей каждого из них, договоренности следует заверить у нотариуса.

Если между супругами возник спор относительно раздела, принадлежащих им частей имущества, избирается второй путь – судебное разбирательство.

Обращение в суд начинается с позывного заявления. Также необходимо уплатить судебный сбор. Иск подается в суд по месту жительства одного из супругов. Если требование касается именно раздела недвижимого имущества, то нужно будет обратиться в суд по месту нахождения такого имущества.

"В исковом заявлении должны быть предоставлены доказательства приобретения имущества за время брака, принадлежность имущества обоим супругам (или общей собственности), стоимость имущества и состав совместной задолженности. Наконец, необходимо предложить порядок раздела имущества. Если одна сторона не согласится с предложенной другой стороной стоимостью имущества, то суд по требованию одной из сторон может назначить экспертизу", - объясняет управляющий партнер ЮК "Муренко, Куревой и Партнеры" Никита Муренко.

Далее суд будет выяснять предмет иска - всей совместной собственности, подлежащей разделу.

Суд может вынести решение о разделе имущества в натуре. "И нотариусы, и суды пришли к практике, когда делят объекты - мужу одну квартриру, жене другую, если стоимость тождественна. Иногда даже в судебном порядке можно совершить мировое соглашение, где поделить имущество", - пояснила Екатерина Анищенко.

Другой способ – суд может принять решение о присуждении имущества одному из супругов, обязав его компенсировать стоимость доли другому. "Если это неделимые вещи, как машина, а бывают случаи, когда авто отчуждается без разрешения одного из супругов, или когда машина куплена не из-за купли-продажи а из-за мрео, тогда согласие другого не нужно. Но если авто отчуждается, другой из супругов имеет право на половину стоимости машины", - подчеркнула адвокат.

Несмотря на то, что по общему правилу все имущество делится пополам - иногда разрешено уменьшать долю одного из совладельцев, если приобретение произошло за личные средства супругов, но это еще предстоит доказать в суде.

Кроме того, например, если квартира была на праве собственности или приобретена одним из супругов до регистрации брака, однако за время совместного проживания в этой квартире состоялся ремонт, улучшение, расширение, то второй из супругов имеет право на получение компенсации от другого – половину от этих улучшений. Для этого придется проводить судебно-строительную экспертизу, отметила Анищенко.

Кроме того, есть судебная практика по случаям, когда на приватизированном земельном участке, а в Украине приватизированность не делится, был построен дом за время пребывания в браке, тогда этот дом и участок подлежат распределению.

Кстати, можно также делить и имущество, приобретенное до регистрации брака, когда пара проживала в так называемых гражданских отношениях, а в дальнейшем заключила официальные. По словам адвоката Анищенко, имущество, купленное за время совместного проживания, также подлежит разделу. Впрочем, сложность процедуры состоит в том, чтобы доказать, что на момент покупки пара проживала вместе, хоть и без регистрации брака.

Как поделить долги супругов

Следует помнить о том, что при распределении общего имущества между супругами учитываются также долговые обязательства, если денежные средства или другое имущество, полученное по договору, используется для нужд и в интересах семьи. Но такие долговые обязательства не подлежат распределению, если один из супругов получает средства на собственные нужды.

Долги, как и кредитные истории подлежат разделу, отмечает Екатерина Анищенко. Обычно кредитные средства берутся на строительство или на приобретение квартиры, другой супруг выступает поручителем, тогда даже после развода они остаются солидарными должниками. Но если один из супругов выплачивает долги, он имеет право истребовать половину средств у другого супруга, объясняет адвокат.

"В договоре о разделе имущества супругов может установить правовой статус имущества как отдельной частной собственности одного из супругов или как общей долевой собственности, то есть установить конкретную долю имущества каждого из супругов и выделить ее для совместного пользования. Кроме того, договором может быть предусмотрен порядок рассмотрения солидарных долговых обязательств супругов", - отмечает Никита Муренко.

Как при разводе разделить бизнес

У национального семейного законодательства нет четко определенного порядка разделения бизнеса супругов. Обычно разделение осуществляется по общим правилам, пояснила Лариса Величко.

В ситуации с ФЛП ответственность предпринимателя распространяется на имущество, являющееся общей совместной собственностью супругов. Ведь согласно ч. 2. ст. 52 ГК Украины физлицо - предприниматель, состоящий в браке, отвечает по обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью, всем своим личным имуществом и долей в праве общей совместной собственности супругов, которая будет принадлежать ему при разделе этого имущества.

"В частности, Верховный Суд в постановлении от 10.04.2020, дело № 734/2887/17 пришел к выводу, что имущество физлица-предпринимателя может быть объектом общей совместной собственности супругов и предметом разделения между каждым из супругов с учетом общих требований определение правового режима совместного совместного имущества супругов и способов разделения его между каждым из супругов", - подчеркнула адвокат.

Кроме того, имущество ФЛП, которое используется для его хозяйственной деятельности, также считается общим имуществом супругов, как и другое имущество, приобретенное в период брака, при условии, что оно приобретено за счет принадлежащих супругам средств.

Совершенно иная ситуация с распределением при разводе общества с ограниченной ответственностью. При разделе имущества супругов доля участника ООО в уставном капитале – неприкосновенна, подчеркнула Лариса Величко. А один из супругов должен компенсировать другому 50% стоимости взноса в ООО, сделанного за время брака, или 50% дивидендов, полученных после расторжения брака.

"Верховный Суд в постановлении от 03.06.2015, дело № 6-38цс15 указал: если один из супругов является участником ООО и вносит в уставный капитал имущество, приобретенное за общие средства супругов, такое имущество переходит в собственность предприятия, а у другого супруги право собственности на имущество (вещное право) трансформируется в право требования (обязательное право), сущность которого состоит в праве требования выплаты половины стоимости внесенного имущества в случае раздела имущества супругов или право требования половины полученного дохода от деятельности предприятия", - отметила адвокат.

Сложнее всего поделить частное предприятие. Факт приобретения спорного имущества частным предпринимателем для его использования в своей предпринимательской деятельности не может являться основанием для признания такого имущества объектом права личной частной собственности одного из супругов. К такому выводу пришел Верховный Суд Украины в постановлении от 04.09.2019 г., дело № 450/624/15-ц.

Конституционный Суд Украины в решении от 19.09.2012, дело № 17-рп/2012 прописывает, что уставный капитал и имущество частного предприятия являются объектом права совместной собственности супругов.

"Источник приобретения имущества - главный вопрос в такой ситуации. Если уставный капитал частного предприятия, сформированный за счет общей совместной собственности супругов, является объектом их общей совместной собственности, доля в уставном капитале пропорциональна доле в имуществе предприятия", - пояснила Лариса Величко.

Раздел имущества при разводе, если один из супругов за границей

В случае, если один из супругов находится постоянно за границей, а другой - на территории Украины, или же оба супруга находятся за границей, способ решения вопроса разделения не меняется, необходимо найти способы, как это воплотить.

По словам Никиты Муренко, если супруги договорились и решили заключать договор о разделе имущества, это можно сделать, не возвращаясь в Украину. Для этого нужно оформить доверенность на представление интересов. Оформить документ можно у нотариуса в стране пребывания или в консульском учреждении.

"Если же общего согласия относительно порядка раздела имущества между супругами не найдено, обратиться в суд с соответствующим иском и дистанционно участвовать в судебных заседаниях возможно посредством видеоконференцсвязи через подсистему "Электронный суд" без необходимости личного приезда в Украину", - отметил Муренко.

Как делится имущество, если есть дети?

Наличие проживания ребенка, например, с мамой, не дает оснований для уменьшения части собственности квартиры отца. Все равно общее имущество будут делить по 1\2 каждому из супругов, отдельная доля несовершеннолетним детям не выделяется.

Однако суд обязан учитывать интересы детей. Это проявляется в назначении алиментов на детей, а также в увеличении при разделе собственности доли того из бывших супругов, с кем будут проживать дети.

Сколько стоит раздел имущества?

Быстрее всего, да и намного дешевле оформлять разделение через нотариуса. Подготовка договора с помощью адвоката занимает 1-2 сутки. Стоимость услуг нотариуса обычно составляет 1% стоимости имущества. Необходимо также уплатить 1% госпошлины. В случае судебных процессов раздел имущества может длиться годами.

Если рассматривать кейс раздела имущества, состоящего, например, из машины и дома, по договоренностям все можно решить у нотариуса за один день, если все в порядке с правоустанавливающими документами. Расходы будут стоить до 10 тыс. грн.

Если делить имущество через суд, расходы будут в разы больше. 10 тыс. грн будет стоить экспертиза только одного объекта, при этом оценивается каждый объект отдельно. Необходимо также уплатить судебный сбор, плюс весомые расходы на гонорар адвоката – от 5 тыс. грн. Хотя есть адвокаты, которые принимают только за консультацию по такому делу 10 000 грн.

"Всем, кто ко мне обращается по поводу раздела имущества, я пытаются провести медиацию и уговорить оппонентов договориться. Потому что судебное разбирательство - это год-два-три, - объясняет Екатерина Анищенко. - Людям проще помириться, стиснув зубы, пойти к нотариусу, поделить все пополам, чем тратить время и средства на адвокатов, не зная, когда можно будет распоряжаться этим имуществом. Кстати, есть такие судьи, которые говорят: вы готовы к слушанию на 5 лет - тогда будем слушать дело. Если нет – делаем перерыв и идите договаривайтесь".

Раздел имущества: рекомендации юристов

К требованиям о разделе имущества, являющегося объектом права совместной собственности супругов после расторжения брака, применяется исковая давность в три года. Точка отсчета даты отсчитывается со дня, когда один из совладельцев узнал нарушение своего права собственности, объясняет Минюст.

Довольно распространены случаи, когда супруги покупают недвижимое имущество, однако право собственности регистрируется на одного из супругов. В этом есть некоторые преимущества – меньшее налоговое бремя, но недостатков значительно больше, а именно:

в случае расторжения брака . Если супруги не определяют судьбу имущества путем заключения договора раздела общего имущества или иного гражданско-правового договора, то указанный в документах собственник может ошибочно считать, что он является единственным собственником. Однако, если возникнет ситуация с продажей, нотариус потребует согласия другого из бывших супругов;

. Если супруги не определяют судьбу имущества путем заключения договора раздела общего имущества или иного гражданско-правового договора, то указанный в документах собственник может ошибочно считать, что он является единственным собственником. Однако, если возникнет ситуация с продажей, нотариус потребует согласия другого из бывших супругов; в случае смерти собственника , не записанного в договоре о приобретении недвижимого имущества. Законодательно не закреплен единый подход к способу оформления такой доли. Многие считают, что в связи со смертью нетитульный собственник теряет право на имущество. Но по Семейному кодексу, имущество является совместным с момента покупки и не перестает им быть в случае смерти. Следовательно, могут возникать недоразумения между собственником, записанным в договоре о приобретении недвижимости, и другими наследниками;

, не записанного в договоре о приобретении недвижимого имущества. Законодательно не закреплен единый подход к способу оформления такой доли. Многие считают, что в связи со смертью нетитульный собственник теряет право на имущество. Но по Семейному кодексу, имущество является совместным с момента покупки и не перестает им быть в случае смерти. Следовательно, могут возникать недоразумения между собственником, записанным в договоре о приобретении недвижимости, и другими наследниками; при расторжении брака и смерти одного из совладельцев. В таком случае одновременно могут возникать проблемы как в вышеприведенных ситуациях.

Чтобы предотвратить такие случаи, юристы рекомендуют:

покупать недвижимое имущество сразу на обоих супругов в равных долях или в соответствии с сделанными взносами, о чем указывать в договоре;

заключать брачные договоры, где сразу предусматривать положения о правах на имущество каждого из супругов и условия о получении согласия другого супруга в случае его отчуждения;

украдывать договоры раздела общего имущества супругов во время пребывания в браке или как можно быстрее после развода;

в случае развода рассматривать другие варианты решения вопроса об общем имуществе, например, путем заключения договора о прекращении права на алименты в связи с передачей объекта недвижимого имущества.

"В Европе о вопросах раздела имущества договариваются еще на этапе бракосочетания – тогда заключается брачный договор. Пара обращается к нотариусу с адвокатами, в документе прописываются все существенные условия договора: кому что будет принадлежать из имущества до брака и во время супружеской жизни", - отмечает Екатерина. Осадча.

Судебная практика: неоднозначные кейсы раздела имущества

Основная идея раздела имущества состоит в прекращении режима общности и возникновении на его основе режима разрешения имущества. Каждый из супругов после разделения становится владельцем той или иной вещи и не связывает свои действия по владению имуществом с другим супругом.

В то же время граница между совместно нажитой и частной собственностью одного из супругов очень тонка, а судебная практика по этому вопросу достаточно неоднозначна.

"В реестре судебных решений есть такие дела, где муж отсудил у жены половину стоимости средств за операцию по маммопластике - то есть увеличение груди), которая произошла во время совместной жизни. Операция стоила 30 тыс евро, мужчине удалось доказать, что эти средства были из семейного бюджета. В этом решении как адвокат я вижу рациональное зерно", - рассказывает Екатерина Анищенко.

По ее словам, есть также случаи, когда в суде делят пополам антиквар, шубы и собачек, если это дорогая порода, с родословной. В этом случае один из супругов, остающийся без неделимого объекта, потребует компенсации от его стоимости.