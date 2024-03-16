Поділ майна при розлученні: як розділити власність подружжя, борги та бізнес

При розлученні найболючішим процесом стає поділ набутого у шлюбі майна - як нерухомості, бізнесу, так і боргів. Delo.ua з'ясувало, які особливості процедури та судової практики в Україні.

Усе майно, набуте подружжям за час шлюбу, відповідно до ст. 60 Сімейного кодексу України, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності, навіть у випадку, якщо один із них не мав із поважної причини (хвороба, навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми) самостійного заробітку. Втім, є чимало нюансів як у законодавстві України, так і в судовій практиці.

Майно подружжя: що підлягає розподілу

Вважається, що кожна річ, придбана за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної власності подружжя.

Спільною сумісною власністю подружжя, що підлягає поділу, можуть бути будь-які види майна, за винятком тих, які за законом не можуть їм належати, незалежно від того, на ім’я кого з подружжя вони були придбані чи внесені грошовими коштами, якщо інше не встановлено шлюбним договором чи законом. Таке трактування визначено Постановою Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» від 21.12.2007 №11.

До обʼєктів права спільної сумісної власності відносять:

прибутки, отримані кожним із подружжя (зарплата, пенсія, стипендія, інші доходи);

речі, придбані за час шлюбу одним із подружжя для професійних занять (музичні інструменти, оргтехніка, лікарське обладнання тощо);

гроші, інше майно, у тому числі гонорар, виграш, які були одержані за цим договором, укладеним одним із подружжя в інтересах сімʼї.

Розлучення: яке майно не підлягає поділу

Згідно з Сімейним кодексом України, деякі пункти власності до спільного майна подружжя не відноситься, вони є особистою приватною власністю дружини, чоловіка й, відповідно, не підлягають поділу. Це стосується майна, набутого нею чи ним:

до шлюбу;

за час шлюбу, але на підставі договору дарування чи спадкування;

за час шлюбу, але за кошти, які належали їй, йому особисто; житло, набуте нею, ним за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до Закону «Про приватизацію державного житлового фонду»;

земля, набута за час шлюбу через приватизацію ділянки, що перебувала у її, його користуванні, або одержана внаслідок приватизації ділянок державних і комунальних сільгосппідприємств, установ, або одержана із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації.

Крім того, до особистої приватної власності дружини та чоловіка відносяться також:

речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть якщо вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя;

премії, нагороди, які вона\він отримали за особисті заслуги;

кошти, одержані як відшкодування за втрату (пошкодження) речі, яка їй, йому належала, а також як відшкодування завданої їй, йому моральної шкоди;

страхові суми, одержані нею, ним за обов’язковим особистим страхуванням + за добровільним особистим страхуванням, якщо страхові внески сплачувалися за рахунок коштів, що були особистою приватною власністю кожного з них.

Утім, як зазначила коментарі Delo.ua адвокат, радник ЮФ Gracers Лариса Величко, трактуванняя неспільної власності має чимало нюансів.

"Якщо буде встановлено, що другий з подружжя своїми діями (ведення домашнього господарства, виховання дітей) сприяв одержанню премії, нагороди, то суд може визнати за такою особою право на частку цієї особистої приватної власності. Також майно, набуте дружиною, чоловіком за час їхнього окремого проживання у зв’язку з фактичним припиненням шлюбних відносин, суд може визнати її чи його особистою приватною власністю", - пояснила адвокатка.

Також, за її словами, до особистої приватної власності, включається частка у майні відповідно до розміру внеску, якщо у його придбання вкладені крім спільних коштів і кошти, що належали одному з подружжя.

Не визначилась судова практика і щодо того, до якого типу майна віднести, наприклад, зелельну ділянку, отриману військовим АТО. "У даному випадку судова практика розділилась: одні вважають, що дана ділянка не підлягає поділу, другі - що підлягає, оскільки вона набута і її реєстрація відбулася за час перебування в шлюбі", - зазначила коментарі Delo.ua адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

Процедура і особливості: як відбувається поділ майна подружжя

Поділ майна між подружжям відбувається як в добровільному, так і в судовому порядку. Перший шлях: якщо подружжя дійшло згоди щодо розподілу об'єктів, визначення часток кожного з них, слід ці домовленості завірити у нотаріуса.

Якщо між подружжям виник спір щодо поділу, належних їм часток майна, обирається другий шлях - судовий розгляд.

Звернення до суду починається з позивної заяви. Також необхідно сплатити судовий збір. Позов подається до суду за місцем проживання одного з подружжя. Якщо вимога стосується саме поділу нерухомого майна, то потрібно буде звернутися до суду за місцем знаходження такого майна.

"У позовній заяві мають бути надані докази набуття майна за час шлюбу, належність майна обом із подружжя (або спільної власності), вартість майна та склад сумісної заборгованості. Нарешті, необхідно запропонувати порядок поділу майна. Якщо одна сторона не погодиться із запропонованою другою стороною вартістю майна, то суд на вимогу однієї зі сторін може призначити експертизу", - пояснює керуючий партнер ЮК “Муренко, Курявий і Партнери” Нікіта Муренко.

Далі суд буде з'ясовувати предмет позову - усієї спільної власноті, що підлягає поділу.

Суд може винести рішення про поділ майна в натурі. "І нотаріуси, і суди дійшли до практики, коли ділять об'єкти - чоловіку одну квартриру, дружині іншу, якщо вартість тотожна. Іноді навіть в судовому порядку можна зробити мирову угоду, де поділити майно" - пояснила Катерина Аніщенко.

Інший спосіб - суд може ухвалити рішення про присудження майна одному з подружжя, зобов'язавши його компенсувати вартість частки другому. "Якщо це неподільні речі, як машина, а бувають випадки коли авто відчужується без дозволу одного з подружжя, або коли машина куплена не через купівлю-продажу а через мрео, тоді згода іншого не потрібна. Та якщо авто відчужується, інший з подружжя має право на половину вартості машини", - наголосила адвокатка.

Попри те, що за загальним правилом усе майно ділиться навпіл - іноді дозволено зменшувати частку одного із співласників, якщо придбання відбулося за особисті кошти когось з подружжя, але це ще треба буде довести в суді.

Крім того, наприклад, якщо квартира була на праві власності або придбана одним з подружжя до реєстрації шлюбу, проте за час спільного проживання у цій квартирі відбувся ремонт, поліпшення, розширення, то другий з подружжя має право на отримання компенсації від іншого - половину від цих поліпшень. Для цього доведеться проводити судово-будівельну експертизу, зауважила Аніщенко.

Окрім того, є судова практика щодо випадків, коли на приватизованій земельній ділянці, а в Україні приватизованість не ділиться, було побудовано будинок за час перебування в шлюбі, тоді цей будинок і ділянка підлягають розподілу.

До речі, можна також ділити і майно, набуте до реєстрації шлюбу, коли пара проживала у так званих цивільних стосунках, а в подальшому уклала офіційні. За словами адвокатки Аніщенко, майно, куплене за час спільного проживання, також підлягає поділу. Утім, складність процедури полягає в тому, щоб довести, що на момент купівлі пара проживала разом, хоч і без реєстрації шлюбу.

Як поділити борги подружжя

Варто пам’ятати про те, що при розподілі спільного майна між подружжям враховуються також боргові зобов’язання, якщо кошти або інше майно, отримане по договору, використовується для потреб та в інтересах сім’ї. Але такі боргові зобов’язання не підлягають розподілу, якщо один із подружжя отримує кошти на власні потреби.

Борги, як і кредитні історії підлягають поділу, зазначає Катерина Аніщенко. Зазвичай кредитні кошти беруться на будівництво або на придбання квартири, інший з подружжя виступає поручителем, тоді навіть після розлучення вони залишаються солідарними боржниками. Але якщо один з подружжя виплачує борги, він має право витребувати половину коштів у іншого з подружжя, пояснює адвокатка.

"У договорі про поділ майна подружжя може встановити правовий статус майна як окремої приватної власності одного з подружжя або як спільної часткової власності, тобто встановити конкретну частку майна кожного з подружжя та виділити її для спільного користування. Крім того, договором може бути передбачений порядок розгляду солідарних боргових зобов’язань подружжя", - зазначає Нікіта Муренко.

Як при розлученні розділити бізнес

Національне сімейне законодавство не має чітко визначеного порядку поділу бізнесу подружжя. Зазвичай поділ здійснюється за загальними правилами, пояснила Лариса Величко.

У ситуації з ФОП відповідальність підприємця поширюється на майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя. Адже згідно з ч. 2. ст. 52 ЦК України фізособа - підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме їй при поділі цього майна.

"Зокрема,Верховний Суд у постанові від 10.04.2020, справа № 734/2887/17 дійшов висновку, що майно фізособи-підприємця може бути об’єктом спільної сумісної власності подружжя і предметом поділу між кожним з подружжя з урахуванням загальних вимог законодавства щодо критеріїв визначення правового режиму спільного сумісного майна подружжя та способів поділу його між кожним з подружжя", - наголосила адвокатка.

Крім того, майно ФОП, яке використовується для її господарської діяльності, також вважається спільним майном подружжя, як і інше майно, набуте в період шлюбу, за умови, що воно придбане за рахунок належних подружжю коштів.

Зовсім інша ситуація щодо розподілом при розлученні товариства з обмеженою відповідальністю. При поділі майна подружжя частка учасника ТОВ у статутному капіталі - недоторканна, наголосила Лариса Величко. А один з подружжя має бути готовим компенсувати іншому 50% вартості внеску в ТОВ, зробленого за час шлюбу, або 50% дивідендів, отриманих після розірвання шлюбу.

"Верховний Суд у постанові від 03.06.2015, справа № 6-38цс15 вказав: якщо один з подружжя є учасником ТОВ і вносить до статутного капіталу майно, придбане за спільні кошти подружжя, таке майно переходить у власність підприємства, а в іншого з подружжя право власності на майно (речове право) трансформується в право вимоги (зобов`язальне право), сутність якого полягає у праві вимоги виплати половини вартості внесеного майна в разі поділу майна подружжя або право вимоги половини отриманого доходу від діяльності підприємства", - зазначила адвокатка.

Найскладніше поділити приватне підприємство. Факт придбання спірного майна приватним підприємцем для його використання у своїй підприємницькій діяльності не може бути підставою для визнання такого майна об’єктом права особистої приватної власності одного з подружжя. Такого висновку дійшов Верховний Суд України у постанові від 04.09.2019, справа № 450/624/15-ц.

Конституційний Суд України у рішенні від 19.09.2012, справа № 17-рп/2012 прописує, що статутний капітал та майно приватного підприємства є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

"Джерело набуття майна – є головним питанням у такій ситуації. Якщо статутний капітал приватного підприємства, сформований за рахунок спільної сумісної власності подружжя, є об’єктом їх спільної сумісної власності, частка у статутному капіталі пропорційна частці в майні підприємства", - пояснила Лариса Величко.

Поділ майна при розлученні, якщо один з подружжя за кордоном

У разі, якщо один із подружжя перебуває постійно закордоном, а інший - на території України, або ж обидва з подружжя перебувають за кордоном, спосіб вирішення питання поділу не міняється, необхідно знайти способи, як це втілити.

За словами Нікіти Муренка, якщо подружжя домовилось і вирішило укладати договір про поділ майна, це можна зробити, не повертаючись в Україну. Для цього необхідно оформити довіреність на представлення інтересів. Оформити документ можна в нотаріуса у країні перебування, або у консульській установі.

"Якщо ж спільної згоди щодо порядку поділу майна між подружжям не знайдено, звернутися до суду з відповідним позовом та дистанційно брати участь у судових засіданнях можливо за допомогою відеоконференцзв’язку через підсистему “Електронний суд” без необхідності особистого приїзду до України", - зазначив Муренко.

Як ділиться майно якщо є діти?

Наявність проживання дитини, наприклад, з мамою, не дає підстав для зменшення частини власності квартири батька. Все одно спільне майно ділитимуть по 1\2 кожному з подружжя, окрема частка неповнолітнім дітям не виділяється.

Проте суд зобов'язаний враховувати інтереси дітей. Це проявляється у призначенні аліментів на дітей, а також у збільшенні при розділі власності частки того з колишнього подружжя, з ким проживатимуть діти.

Скільки коштує розподіл майна?

Найшвидше і найдешевше оформляти поділ через нотаріуса. Підготовка договору за допомогою адвоката займає 1-2 добу. Вартість послуг нотаріуса зазвичай складає 1% від вартості майна. Необхідно також сплатити 1% держмита. У випадку судових процесів, поділ майна може тривати роками.

Якщо розглядати кейс поділу майна, що складається, наприклад, з машини та і будинку, за домовленостями все можна вирішити у нотаріуса за один день, якщо все гаразд із правовстановлюючими документами. Витрати коштуватимуть до 10 тис грн.

Якщо ділити майно через суд, витрати будуть в рази більші. 10 тис грн коштуватиме експертиза лише одного об'єкта, при цьому оцінюється кожен об'єкт окремо. Необхідно також сплатити судовий збір, плюс вагомі витрати на гонорар адвоката - від 5 тис грн. Хоча є адвокати, які беруть лише за консультацію по такій справі 10 000 грн.

"Усім, хто до мене звертається з приводу поділу майна, я намагають провести медіацію і все ж домовитись. Бо судовий розгляд - це рік-два-три, - пояснює адвокатка Катерина Аніщенко. - Бо людям простіше помиритись, зціпивши зуби, і піти до нотаріуса, поділити все навпіл, і одразу вільно володіти своїм майном, аніж тратити час і кошти на адвокатів, не знаючи, коли можна буде розповяджатись цим майном. До речі, є такі судді, які одразу кажуть: ви готові до слухання на 5 років - тоді будемо слухати справу. Якщо ні - робимо перерву і йдіть домовляйтесь".

Поділ майна: рекомендації правників

До вимог про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя після розірвання шлюбу, застосовується позовна давність у три роки. Точка відліку дати відраховується від дня, коли один із співвласників дізнався про порушення свого права власності, пояснює Мінюст.

Досить поширеними є випадки, коли подружжям спільно купує нерухоме майно, однак право власності на нього реєструється лише на одного з подружжя. Так, в цьому є деякі переваги –менший податковий тягар, але недоліків значно більше, а саме:

у випадку розірвання шлюбу. Якщо подружжя не визначає долю такого майна шляхом укладення договору поділу спільного майна або іншого цивільно-правового договору, то вказаний в документах власник може помилково вважати, що він є єдиним власником. Однак, якщо виникне ситуація з продажем, нотаріус вимагатиме згоду іншого із колишнього подружжя;

у разі смерті власника, не записаного в договорі щодо набуття нерухомого майна. Наразі законодавчо не закріплено єдиного підходу щодо способу оформлення такої частки. Багато хто вважає, що у зв’язку зі смертю нетитульний власник втрачає своє право на майно. Однак, за Сімейним кодексом, майно є спільним сумісним з моменту купівлі і не перестає ним бути у разі смерті. Тож можуть виникати непорозуміння між власником, записаним у договорі щодо набуття нерухомого майна, та іншими спадкоємцями;

у разі розірвання шлюбу та смерті одного зі співвласників. У такому випадку одночасно можуть виникати проблеми як у наведених вище ситуаціях.

Щоб запобігти таким випадкам, юристи рекомендують:

купувати нерухоме майно відразу на обох з подружжя в рівних частках або відповідно до зроблених внесків, про що зазначати у договорі;

укладати шлюбні договори, де відразу передбачати положення щодо прав на майно кожного з подружжя та умови щодо отримання згоди іншого з подружжя у випадку його відчуження;

украдати договори поділу спільного майна подружжя під час перебування у шлюбі або якнайшвидше після розлучення;

у випадку розлучення розглядати інші варіанти вирішення питання щодо спільного майна, наприклад, шляхом укладення договору про припинення права на аліменти у зв’язку з передачею об’єкта нерухомого майна.

"У Європі про питання поділу майна домовляються ще на етапі одруження - тоді укладається шлюбний договір. Пара звертається до нотаріуса з адвокатами, у документі прописуються усі істотні умови договору: кому що належатиме з майна до шлюбу і під час подружнього життя", - зазначає Катерина Асадча.

Судова практика: неоднозначні кейси поділу майна

Основна ідея поділу майна полягає у припиненні режиму спільності й виникненні на його основі режиму роздільності майна. Кожен із подружжя після поділу стає власником тієї чи іншої речі і не пов’язує свої дії щодо володіння майном з іншим із подружжя.

Водночас межа між спільно нажитою і приватною власністю одного з подружжя дуже тонка, а судова практика щодо цього питання досить неоднозначна.

"У реєстрі судових рішень є такі справи, де чоловік відсудив у дружини половину вартості коштів за операцію з мамопластики - тобто збільшення грудей), яка відбулась під час спільного життя. Операція коштувала 30 тис євро, чоловіку вдалось довести, що ці кошти були з сімейного бюджету. У цьому рішенні як адвокат я бачу раціональне зерно", - розповідає Катерина Аніщенко.

За її словами, є також випадки, коли в суді ділять навпіл шуби і собачок, якщо це дорога порода, з родоводом. У цьому випадку один з подружжя, що залишається без неподільного об'єкта, вимагатиме компенсації від його вартості.