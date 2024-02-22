В Україні створили безоплатний онлайн-курс про створення й ведення ФОП

Соцмережа та освітня платформа для креативних індустрій CASES спільно із застосунком "Дія" та адвокатським об'єднанням Juscutum запустили безкоштовний онлайн-курс про створення та ведення ФОП, який містить уроки, посібники та шаблони договорів для надання послуг.

Про це повідомляється у прес-релізі CASES.

Розробники зазначають, що головною метою курсу є допомога фахівцям та представникам креативних індустрій легально надавати свої послуги та ефективно взаємодіяти з системою оподаткування. Програма детально роз'яснює кроки реєстрації ФОП, вибір видів економічної діяльності (КВЕДів), облік податків та зборів, а також правила складання та електронного обігу договірних документів.

За словами керівника розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислава Баніка, українці часто сумніваються у доцільності офіційної реєстрації свого бізнесу через різноманітні міфи про складності ведення ФОП.

Цей курс має на меті змінити це сприйняття, надаючи зрозумілу та доступну інформацію про всі аспекти ведення бізнесу в Україні.

Доступ до курсу відкритий для всіх бажаючих. Реєстрація та проходження курсу здійснюються онлайн за посиланням, без будь-якої плати.

Додамо, незважаючи на відключення світла, обстріли російських злочинців, українці продовжують реалізовувати потужні ідеї та відкривати власні справи. За 2022 рік у застосунку “Дія” зареєструвалися 140 тисяч нових фізичних осіб-підприємців.

Пізніше у “Дії” запустили автоматичну послугу зі зміни інформації про ФОП у податковому та єдиному державному реєстрі. У разі зміни прізвища, місцезнаходження, номеру телефону або виду діяльності, внести зміни до ФОП можна за 2 кроки.

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