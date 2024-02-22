В Украине создали бесплатный онлайн-курс о создании и ведении ФЛП

Соцсеть и образовательная платформа для креативных индустрий CASES совместно с "Дією" и адвокатским объединением Juscutum запустили бесплатный онлайн-курс о создании и ведении ФЛП, содержащий уроки, пособия и шаблоны договоров для предоставления услуг.

Об этом сообщается в пресс-релизе Cases.

Разработчики отмечают, что главная цель курса – помочь специалистам и представителям креативных индустрий легально предоставлять свои услуги и эффективно взаимодействовать с системой налогообложения. Программа подробно разъясняет шаги регистрации ФЛП, выбор видов экономической деятельности (КВЭД), учет налогов и сборов, а также правила составления и электронного обращения договорных документов.

По словам руководителя развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислава Баника, украинцы часто сомневаются в целесообразности официальной регистрации своего бизнеса из-за различных мифов о сложностях ведения ФЛП.

Целью этого курса является изменение этого восприятия, предоставляя понятную и доступную информацию обо всех аспектах ведения бизнеса в Украине.

Доступ к курсу открыт всем желающим. Регистрация и прохождение курса осуществляются онлайн по ссылке, без какой-либо платы.

Добавим, несмотря на отключение света, обстрелы российских преступников, украинские продолжают реализовывать мощные идеи и открывать собственные дела. За 2022 год в приложении "Дія" зарегистрировались 140 тысяч новых физических лиц-предпринимателей.

Позже в "Дії" запустили автоматическую услугу по изменению информации о ФЛП в налоговом и едином государственном реестре. В случае изменения фамилии, местонахождение, номера телефона или вида деятельности, внести изменения в ФЛП можно в 2 шагах.

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