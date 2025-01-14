Налог на недвижимость: кто и когда должен его уплатить в 2025 году

Уже десятый год ежегодно украинцы платят налог на недвижимость, или как его называли в момент введения — "налог на богатство".

В 2025 году процедура начисления для физлиц и уплаты налога на недвижимость не изменилась. Однако существуют изменения в расчетах максимального размера.

Начисляют налог только владельцам квартир и домов с "лишней" площадью. При этом уплачивается налог за прошлый год.

Когда уплачивается налог на недвижимость в 2025 году

До 1 июля владельцы недвижимости должны получить уведомление об уплате налога. Обложению подлежит только площадь, превышающая предел, определенный законом:

60 кв. метров для квартиры;

120 кв. метров для дома;

180 кв. метров для комбинации дома и квартиры.

"Если квартира больше 60, или 2 квартиры площадью более 60 кв. м, например, по 35 кв.м, тогда за лишние 10 метров необходимо уплатить налог. Однако если это апартаменты, за них налог уплачивается с первого квадрата, поскольку они помещения считается коммерческой недвижимостью", — подчеркнул в комментарии Delo.ua юрист по недвижимости Андрей Ставнюк.

Ставка налога на недвижимость: как ее начисляют

Сумму налога рассчитывает налоговая служба по данным из госреестра прав на недвижимое имущество. Самостоятельно собственнику имущества ничего считать не надо.

Налоговая ставка устанавливается по решению городского, сельского или поселкового совета в зависимости от месторасположения и типов недвижимости. Законодательством определено, что начисление за квадратный метр не может превышать 1,5% минимальной зарплаты, установленной в год, за который начисляется налог. (п.266.5.1. Налогового кодекса Украины).

В Киеве, например, ставка на налог – 1,5% от размера минимальной зарплаты за 1 кв м жилой площади, во львове – 1%, в Ивано-Франковске – 0,8%, Ужгороде – 0,2%.

Для удобства владельцев недвижимости разработано специальный калькулятор, позволяющий точно определить размер налога на конкретное жилье. Информацию можно найти в личном кабинете на налоговом сайте.

Максимальная ставка налога за метр за 2024 год для физлиц будет составлять 106,5 грн – такая цифра рассчитывается с минимальной зарплаты в 7100 грн, установленной на 1 января 2024 года, отметил в комментарии Delo управляющий партнер юридической компании "Муренко, Куревой и Партнеры" Александр Курявый.

"Несмотря на то, что размер минимальной заработной платы с 1 января 2025 года составляет 8 000 гривен, платежи будут рассчитываться еще по предварительной минималке 7 100 гривен (на 1 января 2024-го)", — подчеркнул он.

Так же в платежке за 2023 год, которую платили в прошлом году, ставка за лишний метр была 100,5 грн, ведь минимальная зарплата на 1 января 2023 составила 6700 грн. и каждый "лишний" квадрат стоил 100,5 грн. налога. В 2022-м (платили за 2021-й) максимальный налог составлял 90 грн за квадрат, в 2023-м (за 2022-й) – 97,5 грн за квадрат.

В 2025 году размер ставки не может превышать 120 грн. за 1 кв.метр (1,5% от минимальной зарплаты по состоянию на 01.01.2025).

К примеру, в случае, если квартира в Киеве, площадью 80 кв.метров, записана на одного собственника, тогда налог нужно заплатить за "лишние" 20 кв.метров.

Расчет суммы налога, при максимальной ставке: 2 130 грн (20 х 106,50).

Налог начисляется на основе общей площади недвижимости, а не только жилой. Если у квартиры или дома несколько собственников, налоговая льгота на лимит имущества применяется к каждому совладельцу в отдельности. Если квартира площадью 100 квадратных метров находится в общей собственности двух человек, то каждый из них имеет право на налоговую льготу в размере 60 квадратных метров. Поэтому в этом случае налогообложение не применяется.

Кто не платит налог на недвижимость

Значительное количество собственников недвижимости освобождено от уплаты налога на недвижимость. Во-первых, это физлица, владеющие имуществом в пределах установленного лимита – квартиры до 60 кв.метров.

Во-вторых, не платят налог граждане Украины, чье жилье стало непригодным для проживания в результате военных действий.

А также за "лишние квадраты" имеют право не платить:

украинцы, владеющие объектами на временно оккупированных территориях;

многодетные семьи;

одинокие матери, воспитывающие сирот или детей с инвалидностью;

учебные заведения и религиозные организации.

Льготы могут предоставлять местные советы для физических и юридических лиц, благотворительных или религиозных организаций. Например, жителей прифронтовых Харькова и Херсона полностью освободили от налога на землю и недвижимость .

Как отметила в комментарии Delo.ua адвокат ЮК "Наказ" Наталья Чацкис, в отношении военных, участников АТО Налоговый кодекс не устанавливает льготное налогообложение. Но большинство местных советов своими локальными решениями устанавливают для них льготы по уплате налога. То есть, это зависит от конкретного местного совета в регионе, где находится недвижимость.

В то же время для пенсионеров льготы на налог не предусмотрены, их недвижимость по нормам закона подлежит налогообложению. Эксперты говорят, что возраст собственника жилья не отменяет его обязанности платить налог за излишнюю жилую площадь.

Неуплаченный налог на недвижимость: предусмотренные штрафы

Владельцы недвижимости должны своевременно оплатить начисление в течение 60 дней с момента вручения налогового решения. Согласно статье 124 Налогового кодекса, если человек нарушил определенные сроки, то заплатит штраф.

“Предусмотрены штрафы: 10% от суммы задолженности – за просрочку до 30 дней, 20% от суммы задолженности – за просрочку более 30 дней. Пеня в размере 0,05% от общей суммы долга за каждый просроченный день устанавливается за просрочку более 60 дней”, — пояснил Куревой.