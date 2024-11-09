ВПЛ, военные, дети-сироты. Кто "освобожден" от уплаты налога на недвижимость

Налог на “роскошь” в Украине платят тысячи украинцев. Но некоторые категории украинцев освобождены от этого долга.

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Налог на недвижимость в Украине платят владельцы квартир и домов, если общая площадь превышает установленные лимиты. При чем облагаются налогом только лишние квадраты. Установленный государством лимит для квартиры – более 60 кв.м, или дом 120 кв.м. Учитывается не жилая, а общая площадь объекта.

Все, кто имеет в собственности квартиру или дом, меньше установленных лимитов, не обязаны платить "налог на роскошь".

На какие категории владельцев жилья не распространяется налог на недвижимость

Впрочем, как рассказала в комментарии Delo.ua адвокат ЮК "Наказ" Наталья Чацкис, законом определены несколько категорий собственников жилья, которым не нужно платить налог на недвижимость – независимо от размеров квартиры. В частности, это касается определенных социальных категорий и пострадавших граждан в результате войны.

Во-первых, не обязаны платить налог владельцы жилой недвижимости, непригодной для проживания, в том числе в связи с аварийным состоянием. Впрочем, этот статус должен быть признан по решению сельского, поселкового или городского совета.

Во-вторых, налоговое послабление касается детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детям с инвалидностью, воспитываемых одинокими матерями (родителями), но не более одного такого объекта на ребенка.

"То есть речь о ситуации, когда ребенок является владельцем жилья, а не когда он в квартире просто проживает", — уточнила адвокат.

В-третьих, налог не платят владельцы жилья в общежитии – общественные объединения лиц с инвалидностью.

"Речь идет о ситуации, когда общественное объединение лиц с инвалидностью является собственником жилья. Если собственником является отдельное лицо с инвалидностью, а не объединение таких лиц, то налог платится) — многодетным семьям (3 и более детей) или приемным семьям, где 5 и более детей", – пояснила Наталья Чацкис.

Четвертая льготная категория – владельцы недвижимости, находящейся на территориях боевых действий или на временно оккупированных Россией территориях (т.е. суть не в статусе ВПЛ).

"Суть в том, что если у вас на оккупированной территории есть недвижимость, то за нее платить налог не надо. Но если в то же время, человек со статусом ВПЛ купит во Львове квартиру на 90 м. кв — то за лишние метры нужно будет платить", — подчеркнула адвокат.

В-пятых, не подлежит налогообложению поврежденная недвижимость, нуждающаяся в капитальном ремонте, реконструкции или реставрации в результате агрессии РФ.

Относительно военных участников АТО Налоговый кодекс не устанавливает им дополнительной льготы. Но большинство местных советов своими локальными решениями устанавливают для них льготы по уплате налога. То есть, это зависит от конкретного местного совета в том регионе, где находится недвижимость.

Аналогичная ситуация с пенсионерами: им придется платить налог, если по размеру квартиры превышен "предел" квадратных метров. То есть возраст собственника жилья не отменяет его обязанности платить налог за избыточную жилую площадь.

Лайфхак: как не платить налог на недвижимость

Если у квартиры сверхурочные метры, чтобы не платить налог на недвижимость, собственник может разделить собственность с другим человеком, рекомендует Наталья Чацкис.

"Единственный вариант избежать уплаты налога – это разделить право собственности с кем-то. Можно даже подарить право собственности. Главное – следить за лимитом и выбрать надежного человека", – добавила адвокат.