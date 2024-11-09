ВПО, військові, діти-сироти. Хто "звільнений" від сплати податку на нерухомість

Податок на нерухомість сплачують майже всі власники понаднормового майна. Але деякі категорії українців звільнені від цього обов'язку.

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Податок сплачують власники квартир та будинків, якщо загальна площа перевищує встановлені ліміти. При чому обкладаються податком лише зайві квадрати. Встановлений державою ліміт для квартири - понад 60 кв.м, або будинок 120 кв.м. Враховується не житлова, а загальна площа обєкта.

Усі, хто має у власності квартиру чи будинок, менші, ніж встановлені ліміти, не зобов'язані сплачувати "податок на розкіш".

На які категорії власників житла не розповсюджується податок на нерухомість

Втім, як розповіла в коментарі Delo.ua адвокатка ЮК "Наказ" Наталія Чацкіс, законом визначено кілька категорій власників житла, яким не треба платити податок на нерухомість - незалежно від розмірів квартири. Зокрема це стосується певних соціальних категорій та постраждалих громадян внаслідок війни.

По-перше, не зобов'язані платити податок власники житлової нерухомості, що непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом. Втім, цей статус має бути визнаний згідно з рішенням сільської, селищної чи міської ради.

По-друге, податкове послаблення стосується дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину.

"Тобто йдеться про ситуацію, коли дитина є власником житла, а не коли вона в квартирі просто проживає", - уточнила адвокатка.

По-третє, податок не сплачують власники житла в гуртожитку - громадські об’єднання осіб з інвалідністю.

"Йдеться про ситуацію, коли громадське об'єднання осіб з інвалідністю є власником житла. Якщо власником є окремо особа з інвалідністю, а не об'єднання таких осіб, то податок платиться) - багатодітним сім'ям (3 і більше дітей) або прийомним сім'ям, де 5 і більше дітей", - пояснила Наталія Чацкіс.

Четверта пільгова категорія - власники нерухомості, що знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих Росією територіях (тобто суть не у статусі ВПО).

"Суть в тому, що якщо у вас на окупованій території є нерухомість, то за неї платити податок не треба. Але якщо в той же час, людина зі статусом ВПО купить у Львові квартиру на 90 м. кв - то за зайві метри треба буде платити", - наголосила адвокатка.

По-п'яте, не підлягає оподаткуванню пошкоджена нерухомість, яка потребує капітального ремонту, реконструкції чи реставрації внаслідок агресії РФ.

Щодо військових, учасників АТО, Податковий кодекс не встановлює їм додаткової пільги. Але більшість місцевих рад своїми локальними рішеннями встановлюють для них пільги зі сплати податку. Тобто це залежить від конкретної місцевої ради в тому регіоні, де знаходиться нерухомість.

Аналогічна ситуація з пенсіонерами: їм доведеться сплачувати податок, якщо за розміром квартири перевищено "ліміт" квадратних метрів. Тобто вік власника житла не скасовує його обов'язку сплачувати податок за надлишкову житлову площу.

Лайфхак: як не платити податок на нерухомість

Якщо квартира має понаднормові метри, щоб не платити податок на нерухомість, власник може розділити власність з іншою людиною, рекомендує Наталія Чацкіс.

"Єдиний варіант уникнути сплати податку - це розділити право власності з кимсь. Можна навіть подарувати право власності. Головне - слідкувати за лімітом та обрати надійну людину", - додала адвокатка.