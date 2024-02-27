В Украине уменьшат налог на землю под домами, уничтоженными обстрелами: кому и какие именно

Налоговую льготу ввели для людей, у которых уничтожена недвижимость во время войны.



В Украине вводятся льготы на налог за землю под недвижимостью, уничтоженной в результате обстрелов российскими войсками.

Новая норма появилась в Налоговом кодексе согласно принятому вчера парламенту проекту закона №9662.

Как отметила в своем Telegram-канале инициатор поправки народный депутат Нина Южанина, еще законом от 11 апреля 2023 №3050-IX было введено освобождение от уплаты налога на недвижимость за уничтоженные объекты недвижимого имущества, а предоставлять льготы по плате за землю (на которой стояла такая недвижимость) Верховная Рада тогда отказалась.

Теперь владельцы и пользователи земельных участков (юридические и физические лица) будут освобождены от платы за землю (земельного налога и арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности) за земельные участки, на которых расположены объекты жилой и/или нежилой недвижимости, уничтожены в результате боевых действий и террористических актов РФ", - подчеркнула Южанина.

Льготы на налог за землю: кого касаются и какие именно

Условием получения льготы по плате за землю будет внесение данных об уничтоженных объектах недвижимого имущества и земельных участках, на которых они расположены, в Госреестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины.

Площадь земельного участка для предоставления льготы будет ограничена:

для физических лиц – владельцев уничтоженных объектов жилой недвижимости в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,1 гектара;

для физических и юридических лиц – владельцев уничтоженных объектов нежилой недвижимости и юрлиц – владельцев уничтоженных объектов жилой недвижимости:

– 100% площади земельного участка – в случае, если общая площадь уничтоженного объекта жилой или нежилой недвижимости равна или превышает 1/3 общей площади земельного участка, на котором расположен такой объект недвижимого имущества;

– 50% площади земельного участка – в случае, если общая площадь уничтоженного объекта жилой или нежилой недвижимости не превышает 1/3 общей площади земельного участка, на котором расположен такой объект недвижимого имущества.