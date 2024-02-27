В Україні зменшать податок на землю під будинками, знищеними обстрілами: кому і які саме

Податкову пільгу запровадили для людей, у яких знищено нерухомість під час війни.



В Україні запроваджують пільги на податок за землю під нерухомістю, знищеною у результаті обстрілів російськими військами.

Нова норма з'явилася у Податковому кодексі згідно з прийнятим вчора парламентом проєктом закону №9662.

Як зазначила у своєму Telegram-каналі ініціатор поправки народний депутат Ніна Южаніна, ще законом від 11 квітня 2023 року №3050-IX було запроваджено звільнення від сплати податку на нерухомість за знищені об’єкти нерухомого майна, а надавати пільги з плати за землю (на якій стояла така нерухомість) Верховна Рада тоді відмовилася.

"Тепер власники та користувачі земельних ділянок (юридичні та фізичні особи) будуть звільнені від плати за землю (земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, знищені внаслідок бойових дій та терористичних актів РФ", - наголосила Южаніна.

Пільги на податок за землю: кого стосуються та які саме

Умовою отримання пільги із плати за землю буде внесення даних про знищені об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки, на яких вони розташовані, до Держреєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України.

Площа земельної ділянки для надання пільги буде обмежена:

для фізичних осіб – власників знищених об’єктів житлової нерухомості у селах – не більш як 0,25 гектара, у селищах – не більш як 0,15 гектара, у містах – не більш як 0,1 гектара;

для фізичних та юридичних осіб – власників знищених об’єктів нежитлової нерухомості та юросіб – власників знищених об’єктів житлової нерухомості:

– 100% площі земельної ділянки – у разі, якщо загальна площа знищеного об’єкта житлової або нежитлової нерухомості дорівнює або перевищує 1/3 загальної площі земельної ділянки, на якій був розташований такий об’єкт нерухомого майна;

– 50% площі земельної ділянки – у разі, якщо загальна площа знищеного об’єкта житлової або нежитлової нерухомості не перевищує 1/3 загальної площі земельної ділянки, на якій був розташований такий об’єкт нерухомого майна.