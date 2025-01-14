Податок на нерухомість: хто і коли мусить його сплатити у 2025 році

Вже десятий рік поспіль щороку українці сплачують податок на нерухомість, або як його називали в момент запровадження - "податок на багатство".

У 2025 році процедура нарахування для фізосіб і сплати податку на нерухомість не змінилась. Проте є зміни в розрахунках максимального розміру.

Нараховують податок лише власникам квартир і будинків із "зайвою" площею. При цьому цьогоріч сплачується податок за минулий рік.

Коли сплачується податок на нерухомість у 2025 році

До 1 липня власники нерухомості мають отримати повідомлення про сплату податку. Оподаткуванню підлягає лише площа, яка перевищує ліміт, визначений законом:

60 кв. метрів для квартири;

120 кв. метрів для будинку;

180 кв. метрів для комбінації будинку й квартири.

"Якщо квартира більша ніж 60, чи 2 квартири площею понад 60 кв. м, наприклад, по 35 кв.м, тоді за зайві 10 метрів необхідно сплатити податок. Проте якщо це апартаменти, за них податок сплачується з першого квадрата, оскільки вони приміщення вважається комерційною нерухомістю", - наголосив в коментарі Delo.ua юрист з нерухомості Андрій Ставнюк.

Ставка податку на нерухомість: як її нараховують

Суму податку розраховує податкова служба за даними з держреєстру речових прав на нерухоме майно. Самостійно власнику майна нічого рахувати не треба.

Податкова ставка встановлюються за рішенням міської, сільської або ж селищної ради в залежності від місця розташування та типів нерухомості. Законодавством визначено, що нарахування за квадратний метр не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати, встановленої в рік, за який нараховується податок. (п.266.5.1. Податкового кодексу України).

У Києві, наприклад, ставка на податок - 1,5% від розміру мінімальної зарплати за 1 кв м житлової площі, у ЛЬвові - 1%, в Івано-Франківську - 0,8%, Ужгороді - 0,2%.

Для зручності власників нерухомості розроблено спеціальний калькулятор, який дозволяє точно визначити розмір податку на конкретне житло. Інформацію можна знайти в особистому кабінеті на сайті податкової.

Максимальна ставка податку за метр за 2024 рік для фізосіб становитиме 106,5 грн – така цифра розраховується з мінімальної зарплати у 7100 грн, що була встановлена на 1 січня 2024 року, наголосив в коментарі Delo керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександр Курявий.

"Попри те, що розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2025 року становить 8 000 гривень, платежі розраховуватимуться ще за попередньою мінімалкою 7 100 гривень (на 1 січня 2024-го)", - наголосив він.

Так само у платіжці за 2023 рік, яку сплачували торік, ставка за зайвий метр була 100,5 грн, адже мінімальна зарплата на 1 січня 2023 року становила 6700 грн. і кожен “зайвий” квадрат коштував 100,5 грн податку. У 2022-му (платили за 2021-й) максимальний податок складав 90 грн за квадрат, у 2023-му (за 2022-й) – 97,5 грн за квадрат.

У 2025 році розмір ставки не може перевищувати 120 грн за 1 кв.метр (1,5% від мінімальної зарплати станом на 01.01.2025).

Наприклад, у разі, якщо квартира в Києві, площею 80 кв.метрів, записана на одного власника, тоді податок треба заплатити за "зайві" 20 кв.метрів.

Розрахунок суми податку, у разі максимальної ставки: 2 130 грн (20 х 106,50).

Податок нараховують на основі загальної площі нерухомості, а не лише житлової. Якщо у квартири чи будинку кілька власників, податкова пільга на ліміт майна застосовується до кожного співвласника окремо. Якщо квартира площею 100 квадратних метрів перебуває у спільній власності двох осіб, кожен з них має право на податкову пільгу в розмірі 60 квадратних метрів. Тож у цьому разі оподаткування не застосовується.

Хто не сплачує податок на нерухомість

Значна кількість власників нерухомості звільнена від сплати податку на нерухомість. По-перше, це фізособи, які володіють майном в межах встановленого ліміту- квартири до 60 кв.метрів.

По-друге, не сплачують податок громадяни України, чиє житло стало непридатним для проживання внаслідок воєнних дій.

А також за "зайві квадрати" мають право не платити:

українці, які володіють об’єктами на тимчасово окупованих територіях;

багатодітні сім'ї;

одинокі матері, які виховують сиріт або дітей з інвалідністю;

заклади освіти та релігійні організації.

Пільги можуть надавати місцеві ради для фізичних і юридичних осіб, благодійних чи релігійних організацій. Наприклад, мешканців прифронтових Харкова та Херсону повністю звільнили від податку на землю та нерухомість.

Як занначила в коментарі Delo.ua адвокатка ЮК "Наказ" Наталія Чацкіс, щодо військових, учасників АТО Податковий кодекс не встановлює пільгове оподаткування. Але більшість місцевих рад своїми локальними рішеннями встановлюють для них пільги зі сплати податку. Тобто це залежить від конкретної місцевої ради в регіоні, де знаходиться нерухомість.

Водночас для пенсіонерів пільг на податок не передбачено, їхня нерухомість за нормами закону підлягає оподаткуванню. Експерти кажуть, що вік власника житла не скасовує його обов'язку сплачувати податок за надлишкову житлову площу.

Несплачений податок на нерухомість: які передбачені штрафи

Власники нерухомості повинні вчасно сплатити нарахування протягом 60 днів з моменту вручення податкового рішення. Згідно зі статтею 124 Податкового кодексу, якщо людина порушила визначені строки, то заплатить штраф.

“Передбачені штрафи: 10% від суми заборгованості – за прострочення до 30 днів, 20% від суми заборгованості – за прострочення понад 30 днів. Пеня розміром 0,05% від загальної суми боргу за кожен прострочений день встановлюється за прострочення понад 60 днів”, - пояснив Курявий.

Розмір штрафу залежить від того, наскільки затримали платіж. При затримці до 30 календарних днів включно штраф становитиме до 5% від суми нарахованого податку, затримка понад 30 календарних днів – 10%.