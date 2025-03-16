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Цены на квартиры в Буче, Ирпене та Вышгороде уже обошли довоенные показатели
Многие покупатели недвижимости выбирают жилье в пригородной зоне Киева именно из-за доступных цен.
Решающим критерием при покупке недвижимости для многих являеся гораздо более низкая цена на жилье в городах под Киевом – на 30% дешевле, чем в столице. К тому же, стоимость квартир в новых ЖК на окраине Києва дешевле и по сравнению с Винницей, Львовом, Ивано-Франковском и Одессой.
Именно поэтому в Буче, Ирпене, Вышгороде и Броварах и других городах-сателлитах столицы ситуация с продажей квартир гораздо лучше, чем в Киеве. Как отметила в комментарии Delo.ua президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха, покупатель сменил приоритеты и предпочитает пригород.
"Последние годы Киев выглядит очень плохо по сравнению с Киевской областью. Несмотря на то, что Буча и Ирпень ментально тяжелые места после оккупации, сегодня там гораздо больший спрос, чем в столице, и строительство активнее. А цены в пригороде уже выше, чем до полномасштабного вторжения, столичные квартиры все еще не достигли уровня 2021 года", - пояснила Гайдамаха.
Повышение интереса к недвижимости в пригороде зафиксировали также маркетплейсы.
"Если в 2023 году на Киевский регион приходилось 24% всех проданных квартир (еще 23 – во Львове и области), то в 2024 году доля выросла до 34%. Это усилило роль региона в рейтинге по продажам по Украине, однако это произошло не за счет увеличения сделок в Киеве, их наоборот стало меньше, а за счет прироста продаж в городах-сателлитах", - рассказала в комментарии Delo.ua Елена Унаньян, директор по развитию ЛУН.
По ее словам, сегодня цена квадратного метра в Киеве – $1270, а в новостройках в городах-сателлитах – в среднем $900,
Цены на квартиры на вторичном рынке в пригородной зоне Киева в марте 2025 года
Цены на вторичном рынке в пригороде не менее привлекательны. Самые дешевые квартиры можно купить в Гостомеле, где квадратный метр жилья стоит 697-778 долларов. Самая дорогая недвижимость – в Софиевской и Петропавловской Борщаговке, где стоимость квадратного метра превышает отметку в $1000.
На вторичном рынке недвижимости цены на квартиры в городах-сателлитах распределились следующим образом:
- Гостомель: однокомнатные квартиры в среднем продают за $25 000, двухкомнатные — $43 000 и трехкомнатные — $58 000,
- Буча: однокомнатные — $34 000, двухкомнатные — $50 000, трехкомнатные — $73 700,
- Ирпень: однокомнатные — $35 000, двухкомнатные и трехкомнатные — $54 000 и $65 000,
- Вишневое : однокомнатные — $42 500, двухкомнатные — $62 000, трехкомнатные — $72 000,
- Бровары: однокомнатные — $43 500, двухкомнатные — $58 500, трехкомнатные — $75 000,
- Вышгород : однокомнатные — $45 000, двухкомнатные - $59 000, трехкомнатные - $70 500,
- Софиевская Борщаговка: однокомнатные квартиры стоят $45 600, двухкомнатные — $70 000 и трехкомнатные — $92 000,
- Петропавловская Борщаговка : однокомнатные — $53 300, двухкомнатные — $71 000.
Таким образом, стоимость жилья в некоторых городах-сателлитах превышают цены на квартиры в районах на левом берегу Киева.
Больше о ситуации на рынке недвижимости пригорода читайте в статье Delo.ua "Почему Буча и Ирпень лучше строит и продает жилье, чем Киев: пять причин успеха".