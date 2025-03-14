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В прошлом году в Украине запустили строительство 70 тысяч квартир, из них 40 тысяч – в многоэтажках
Количество квартир в жилых домах, находящихся на начальной стадии строительства в регионах Украины, в 2024 году насчитывало всего 70 тысяч.
Больше всего жилья по всем типам домов начали строить в Киевской области, а не в Киеве, как это было до войны, свидетельствуют данные Госстата. Столица сдала позиции лидера и сейчас даже не входит в пятерку наиболее успешных регионов по активности строительства.
Топ-10 регионов, где возводят больше всего жилья, выглядит следующим образом:
- Киевская область — 15786 квартир,
- Львовская область — 10 454,
- Ивано-Франковская — 6 129,
- Винницкая область — 5 688,
- Закарпатская область 5117,
- Волынская область — 3597,
- Ровенская область — 3 569,
- Хмельницкая область — 3071,
- г.Киев — 2920 квартир,
- Житомирская область-2146.
В то же время, по данным статистики, 40% этих квартир приходится на частные здания, а 60% на многоквартирные дома – а это 40 940 квартир.
Лидером строительства многоквартирного жилья, по данным Госстата, в прошлом году также стала Киевская область, которая начала строить 7626 квартир. За ней следует Львовская – 7142 квартиры, Ивано-Франковская – 4 155, Винницкая – 3 955 и Закарпатская область – 3 381 квартир.
Киев с 2867 квартирами даже не вошел в пятерку городов по активности строительства жилья в многоквартирных домах.
По показателям строительства частного жилья также лидирует Киевская область – в 2024 году здесь получили разрешение на строительство 8 160 квартир (домов).
Ранее Delo.ua сообщало о том, что в прошлом году сдали в эксплуатацию 118 тысяч квартир – больше всего за время войны.