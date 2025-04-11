Рынок недвижимости за время войны пережил коллапс: появляется стратегический дефицит жилья — аналитика M4U

Рынок недвижимости во время войны понес наибольший ущерб — более $60 млрд. В результате – в стране появляется дефицит жилья.

За три года войны украинский рынок недвижимости испытал коллапс и развиваться асимметрично. Есть небольшие участки, которые продолжает развиваться, однако это скорее исключение, чем общее правило.

Об этом заявил основатель ИТ-компании M4U Владимир Даниленко во время Business Wisdom Summit 2025 "Действенные стратегии лидеров" в Киеве, организатором которого является издание Delo.ua.

"До войны в Украине продавалось жилье на $8-10 миллиардов. Сейчас мы видим, что у нас появляется стратегический дефицит жилья. Когда война закончится, люди будут возвращаться и возникнет вопрос, где эти люди будут жить", — подчеркнул Даниленко.

По его словам, на первичном рынке недвижимости еще во время пандемии началось жесткое торможение. А начиная с 2022 года, рынок постепенно коллапсирует.

"В Украине отрицательный прирос нового предложения, спрос уменьшается: в некоторых регионах это 30-40% от довоенного, а некоторых 10%, или и меньше. Большая часть рынка — это необъявленное банкротство. Потому что мы понимаем, что рынок недвижимости при отсутствии проектного финансирования, а отсутствии крупного капитала был рынком, который развивался". в основатель M4U, специализирующаяся на решениях для строительной отрасли.

Кроме того, асимметрия проявляется и на региональном уровне, отметил аналитик.

"Если раньше Киев занимал 23% всего рынка разрешений на новое строительство — это свыше 30 тысяч новых квартир в год, сейчас количество уменьшилось в более чем 10 раз. То есть Киев сколопсовал, и в новом строительстве дает меньше, чем Винниччина. Винницкая область и Закарпатье наоборот получили новый потенциал развития — там растут индустриальные парки", – подчеркнул он.

Один из способов спасения для девелоперов стало привлечение стратегических инвесторов. В частности, Saga development, группа DIM привлекла стратегических инвесторов, после чего эти проекты ожили и у них улучшились продажи.

Что будет с ценами на квартиры после войны

Что касается цен на жилье, до войны они подогревались со скоростью 15%, 20%, 25%, но во время войны даже в условиях нестабильного курса цены зацементировались – в 2024 году цены в среднем корректировались на уровне 5-6%, в долларах несколько снизились. "Понятно, что некоторые застройщики, возможно, были рады снизить цены, но их уже никуда уменьшать, потому что себестоимость тоже росла", – пояснил он.

По мнению Даниленко, в случае окончания войны и возвращения людей в Украину, многим из них жилья не найдется.

Кроме того, по его словам, "рынок недвижимости очень инерционен и через месяц он не решит эти проблемы". Потому цены на жилье после войны будут расти.

Как писало ранее Delo.ua, строительство нового жилья в Украине замедлилось, как правило, новые ЖК стартуют на западе Украины, это влияет на общее состояние жилого фонда. В частности, в Киеве может возникнуть дефицит нового жилья.

Также сообщалось, чтосредняя площадь квартир в Киеве постепенно уменьшается.