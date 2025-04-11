Ринок нерухомості за час війни пережив колапс: з'являється стратегічний дефіцит житла – аналітика M4U

Ринок нерухомості під час війни зазнав найбільших збитків - понад $60 млрд. У результаті - в країні з'являється дефіцит житла.

За три роки війни український ринок нерухомості зазнав колапсу і розвиватися асиметрично. Є невеликі ділянки, які продовжує розвиватись, проте це скоріше вийняток, ніж загальне правило.

Про це заявив засновник ІТ-компанії M4U Володимир Даниленко під час Business Wisdom Summit 2025 "Дієві стратегії лідерів" у Києві, організатором якого є видання Delo.ua.

"До війни в Україні продавалось житла на $8-10 мільярдів. Зараз ми бачимо, що у нас з'являється стратегічний дефіцит житла. Коли війна закінчиться, люди будуть повертатися і постане питання, де ці люди будуть жити", - наголосив Даниленко.

За його словами, на первинному ринку нерухомості ще під час пандемії почалось жорстке гальмування. А починаючи з 2022 року ринок поступово колапсує.

"В Україні від'ємний приріс нової пропозиції, попит зменшується: у деяких регіонах це 30-40% від довоєнного, а деяких 10%, або й менше. Велика частина ринку - це неоголошене банкрутство. Бо ми розуміємо, що ринок нерухомості за відсутності проєктного фінансування, а відсутності великого капіталу був ринком, який розвивався коштом покупців. А коли інвестори припинили платити, будівництво фактично зупинилось", - пояснив засновник M4U, яка спеціалізується на рішеннях для будівельної галузі.

Окрім того, асиметрія проявляється і на регіональному рівні, зауважив аналітик.

"Якщо раніше Києв займав 23% всього ринку дозволів на нове будівництво - це понад 30 тисяч нових квартир на рік, зараз кількість зменшилась в понад 10 разів. Тобто Київ сколапсував, і в новому будівництві дає менше, ніж Віниччина. Вінницька область і Закарпаття навпаки отримали новий потенціал розвитку - там ростуть індустріальні парки, виробництво, створюються робочі місця, починає розвиватися інфраструктура. Вони стають новими точками зростання", - наголосив він.

Один із способів порятунку для девелоперів стало залучення стратегічних інвесторів. Зокрема, Saga development, група DIM залучили стратегічних інвесторів, після чого ці проєкти ожили і у них покращились продажі.

Що буде з цінами на квартири після війни

Що стосується цін на житло, до війни вони підігрівалися зі швидкістю 15%, 20%, 25%, але під час війни навіть в умовах нестабільного курсу ціни зацементувались - у 2024 році ціни в середньому коригувалися на рівні 5-6%, у доларах дещо знизилися. "Зрозуміло, що деякі забудовники, можливо, були раді зменшити ціни, але їх уже нікуди зменшувати, бо собівартість теж зростала", – пояснив він.

На переконання Даниленка, у випадку закінчення війни та повернення людей до України, багатьом з них житла не знайдеться.

Окрім того, за його словами, "ринок нерухомості дуже інерційний і за місяць він не вирішить ці проблеми". Тому ціни на житло після війни зростатимуть.

Як писало раніше Delo.ua, будівництво нового житла в Україні сповільнилось, зазвичай нові ЖК стартують на заході України, це впливає на загальний стан житлового фонду. Зокрема, у Києві може виникнути дефіцит нового житла.

Також повідомлялось, що середня площа квартир у Києві поступово зменшується.