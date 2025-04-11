Гетманцев назвав інфраструктурні проєкти, від яких залежатиме економічний ріст України після війни

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев перелічив пріоритетні галузі економіки, в яких в першу чергу варто реалізовувати масштабні інфраструктурні проєкти після війни, що має дати суттєвий поштовх економічному розвиткові.

Про це Данило Гетманцев розказав на Business Wisdom Summit 2025 "Дієві стратегії лідерів" у Києві, організатором якого є видання Delo.ua.

Пріоритетні напрямки розвитку економіки після війни

Серед глобальних інфраструктурних проєктів, які можуть стати драйверами зростання ВВП України після війни, політик назвав, перш за все, розвиток транспортної інфраструктури.

"Якщо ми говоримо про залізницю, то де в нас швидкісна залізниця? Де у нас автобани, окрім, можливо, "Київ – Бориспіль"? Де розвиток портів, спроможність яких можна збільшити на чверть просто модернізувавши їх?", — публічно задався питанням Данило Гетманцев.

На його думку, транспортна галузь є достатньо привабливою для масштабних проєктів, даючи непоганий мультиплікатор для росту ВВП.

Наступна галузь, в якій варто реалізовувати глобальні інфраструктурні проєкти, — енергетика. Ця галузь має перспективи розвитку в тому числі через зацікавленість з боку ринку Європейського Союзу.

Серед пріоритетних галузей — переробка, зокрема сільськогосподарська, але не тільки.

"Ми маємо стимулювати експорт не сировини, а готової продукції чи напівфабрикатів", — переконаний Гетманцев.

Зазначені галузі, на його думку, мають бути пріоритетними для розвитку інфраструктурних проектів задля потужного повоєнного економічного зростання.

Нагадаємо, за оцінками Світового банку, лише прямі матеріальні втрати України від руйнування інфраструктури внаслідок повномасштабної війни наразі перевищують 500 млрд доларів. І втрати продовжують зростати.

На початку квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримає $432 млн від Світового банку для відновлення транспортної інфраструктури.

Данило Гетманцев на Business Wisdom Summit 2025 "Дієві стратегії лідерів" у Києві, організатором якого є видання Delo.ua

Серед останніх новин також — надання Європейським інвестиційним банком Україні 100 мільйонів євро з власних ресурсів на технічну допомогу та консультації для підтримки української влади в підготовці проєктів реконструкції, що відповідатимуть вимогам банківського фінансування.