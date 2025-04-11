Гетманцев попередив про можливу економічну катастрофу через відміну митного "безвізу" для українських товарів у ЄС

Одним з наслідків запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа нових митних тарифів щодо країн-партнерів по всьому світу є, зокрема, рішення Євросоюзу про непродовження митного “безвізу” для українських товарів у ЄС.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на Business Wisdom Summit 2025 "Дієві стратегії лідерів" у Києві, організатором якого є видання Delo.ua.

Відміна митного безвізу з ЄС: можливі наслідки

Данило Гетманцев зазначив, що основну загрозу для економіки України являє не стільки рішення США щодо запровадження митного тарифу на українські товари, скільки запровадження високих митних тарифів країнами — торговими партнерами США у відповідь.

"Основну загрозу (для економіки України — ред.) я бачу у митних відповідях країн на запроваджені проти них митні тарифи США. Мова йде про великі ринки Євросоюзу та Китай, які задля захисту свого товаровиробника змушені будуть не лише відповідати митами щодо товарів зі США, але й запроваджувати мита та інші обмеження щодо України", — застерігає Данило Гетманцев.

Саме результатом таких дій країн ЄС у відповідь на нові мита США і стало непродовження з 5 червня митного "безвізу" для українських товарів в ЄС.

"Це дуже сумна для України новина, яка погано вплине на розвиток української економіки і експортного потенціалу зокрема", — застерігає політик.

За його словами, для української економіки це дійсно може мати катастрофічні наслідки.

В цій ситуації, переконаний Гетманцев, все залежатиме від успіхів економічного блоку українського уряду в перемовинах з Єврокомісією.

"Думаю, можливі як мінімум якісь компромісні варіанти. Ми маємо вимагати від економічного блоку уряду, щоб вони забезпечили для бізнесу м’який перехід. Це дуже-дуже принципово. Це зараз питання №1", — вважає очільник профільного парламентського комітету.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю виданню Financial Times заявив, що непродовження угоди про безмитну торгівлю з ЄС може мати "руйнівні наслідки" для України.

Виступ Данила Гетманцева на Business Wisdom Summit 2025 "Дієві стратегії лідерів" у Києві

Він, зокрема, нагадав, що термін дії надзвичайних торговельних заходів ЄС, які скасували мита та квоти на український експорт, завершується 5 червня, а для продовження залишається зовсім небагато часу. Запроваджені після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, ці заходи були покликані підтримати економіку України, але деякі країни-члени ЄС відмовилися від них, посилаючись на занепокоєння щодо їх впливу на внутрішній ринок.

За його словами, Україна залежить від експорту, який є основним джерелом надходжень валютної виручки в країну. За даними уряду, доходи від експорту до ЄС в рамках "автономних торговельних заходів" становили майже десяту частину експортної виручки країни у розмірі 41 млрд доларів у 2024 році. Ці доходи можуть опинитися під загрозою, якщо ЄС вчасно не поновить угоду про безмитну торгівлю.