"Промисловий безвіз": Рада підтримала покращення ринкового контролю та акредитаційної системи

26 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкти, спрямовані на приведення національного законодавства у сферах ринкового нагляду, акредитації та технічного регулювання у відповідність до стандартів Європейського Союзу.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Йдеться про проєкти законів №12221 та №12426, які були розроблені Мінекономіки в тісній співпраці з бізнесом, галузевими об'єднаннями, експертним середовищем, міжнародними партнерами та є важливим кроком на шляху до укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) — "промислового безвізу".

Законопроєкт №12221 передбачає наступні нововведення:

Запровадження взаємного визнання акредитації , проведеної в Україні та ЄС. Україна визнаватиме результати акредитації, проведені органами країн ЄС, якщо вони успішно пройшли взаємне оцінювання. Якщо український виробник використовує стандарти країн ЄС, які ідентичні європейським гармонізованим стандартам, його продукція вважатиметься такою, що відповідає вимогам.

, проведеної в Україні та ЄС. Україна визнаватиме результати акредитації, проведені органами країн ЄС, якщо вони успішно пройшли взаємне оцінювання. Якщо український виробник використовує стандарти країн ЄС, які ідентичні європейським гармонізованим стандартам, його продукція вважатиметься такою, що відповідає вимогам. Підвищення відповідальність бізнесу за достовірність інформаці ї про товари.

ї про товари. Встановлювання правил взаємодії з Єврокомісією та органами влади країн ЄС у межах Угоди АСАА.

та органами влади країн ЄС у межах Угоди АСАА. Збалансоване представництво всіх стейкхолдерів у Національному органі акредитації.

Визначення умов для проведення транскордонної акредитації.

Законопроєкт №12426 пропонує такі зміни:

Посилення захисту прав споживачів . Завдяки впровадженню європейських норм держава зможе ефективніше контролювати відповідність нехарчової продукції встановленим вимогам.

. Завдяки впровадженню європейських норм держава зможе ефективніше контролювати відповідність нехарчової продукції встановленим вимогам. Обов’язкова наявність уповноважених представників . Для деяких видів товарів, таких як електроніка, засоби захисту та іграшки, виробник або той, хто їх ввозить в Україну, повинні будуть мати свого представника в нашій країні. Це допоможе швидше виявляти та розв'язувати проблеми з небезпечними товарами.

. Для деяких видів товарів, таких як електроніка, засоби захисту та іграшки, виробник або той, хто їх ввозить в Україну, повинні будуть мати свого представника в нашій країні. Це допоможе швидше виявляти та розв'язувати проблеми з небезпечними товарами. Нагляд за онлайн-продажами . Товари, які купуються через інтернет або замовлені іншим способом без особистого огляду, будуть перевірятися державою. Тобто, як у звичайних магазинах, так і в онлайн-магазинах будуть однакові правила. Це зробить конкуренцію чеснішою, а товари безпечнішими для покупців.

. Товари, які купуються через інтернет або замовлені іншим способом без особистого огляду, будуть перевірятися державою. Тобто, як у звичайних магазинах, так і в онлайн-магазинах будуть однакові правила. Це зробить конкуренцію чеснішою, а товари безпечнішими для покупців. Нові правила перевірки товарів на митниці . Законопроєкт чітко описує, як митниця та органи, що перевіряють якість товарів, будуть працювати разом. Такий підхід прискорить перевірки та зменшить ризики. Обмін інформацією між комп'ютерними системами буде відбуватися автоматично.

. Законопроєкт чітко описує, як митниця та органи, що перевіряють якість товарів, будуть працювати разом. Такий підхід прискорить перевірки та зменшить ризики. Обмін інформацією між комп'ютерними системами буде відбуватися автоматично. Співпраця для ефективного ринкового нагляду . Бізнес-асоціації, державні органи, митниця та споживачі зможуть взаємодіяти більш тісно.

. Бізнес-асоціації, державні органи, митниця та споживачі зможуть взаємодіяти більш тісно. Національна стратегія ринкового нагляду. Для забезпечення чітких правил і підвищення рівня безпеки на ринку впроваджується Національна стратегія ринкового нагляду. Це дасть бізнесу розуміння майбутніх вимог та рішень, допоможе підприємцям планувати свою діяльність та сприятиме максимальній прозорості у сфері ринкового нагляду.

Що таке "промисловий безвіз"

Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейської. Підписання АСАА, або так званого "промислового безвізу", дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні замість звернення до офіційного представника - резидента Євросоюзу, який має право отримати такий документ. Можливість підписання такої угоди передбачена в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Спочатку "промисловий безвіз" буде укладено за трьома секторами промислової продукції: низьковольтне електрообладнання, електромагнітна сумісність обладнання, машини. Після успішного визнання від ЄС перших цих секторів така практика може бути поширена на інші види промисловості.

Україна хоче зберегти умови доступу до ринку ЄС

Рада Європейського Союзу в травні 2024 року ухвалила продовження для України "торговельного безвізу" - автономних торговельних заходів, що передбачають призупинення ввізних мит і квот на український експорт в ЄС.

Пільговий режим торгівлі з ЄС діє із червня 2022 року та сприяє полегшенню важкої ситуації, в якій опинилися українські виробники та експортери внаслідок агресивної війни з боку Росії. Раніше повідомлялось, що Єврокомісія може переглянути режим автономних торговельних заходів для України. Цей режим подовжували двічі на рік, а його дія завершується 5 червня 2025 року.