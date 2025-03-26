"Промышленный безвиз": Рада поддержала улучшение рыночного контроля и аккредитационной системы

26 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроекты, направленные на приведение национального законодательства в сферах рыночного надзора, аккредитации и технического регулирования в соответствие со стандартами Европейского Союза.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Речь идет о проектах законов № 12221 и № 12426, которые были разработаны Минэкономики в тесном сотрудничестве с бизнесом, отраслевыми объединениями, экспертной средой, международными партнерами и являются важным шагом на пути к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашение А).

Законопроект №12221 предусматривает следующие нововведения:

Введение взаимного признания аккредитации , проведенной в Украине и ЕС. Украина будет признавать результаты аккредитации, проведенные органами стран ЕС, если они успешно прошли взаимную оценку. Если украинский производитель использует стандарты стран ЕС, которые идентичны европейским гармонизированным стандартам, его продукция будет считаться соответствующей требованиям.

, проведенной в Украине и ЕС. Украина будет признавать результаты аккредитации, проведенные органами стран ЕС, если они успешно прошли взаимную оценку. Если украинский производитель использует стандарты стран ЕС, которые идентичны европейским гармонизированным стандартам, его продукция будет считаться соответствующей требованиям. Повышение ответственности бизнеса за достоверность информации о товарах.

о товарах. Установление правил взаимодействия с Еврокомиссией и органами власти стран ЕС в рамках Соглашения АСАА.

и органами власти стран ЕС в рамках Соглашения АСАА. Сбалансированное представительство всех стэйкхолдеров в Национальном органе аккредитации.

Определение условий для проведения трансграничной аккредитации .

Законопроект №12426 предлагает следующие изменения:

Усиление защиты прав потребителей . Благодаря внедрению европейских норм государство сможет более эффективно контролировать соответствие непродовольственной продукции установленным требованиям.

. Благодаря внедрению европейских норм государство сможет более эффективно контролировать соответствие непродовольственной продукции установленным требованиям. Обязательно наличие уполномоченных представителей . Для некоторых видов товаров, таких как электроника, средства защиты и игрушки, производитель или ввозящий их в Украину должны будут иметь своего представителя в нашей стране. Это поможет быстрее выявлять и разрешать проблемы с опасными товарами.

. Для некоторых видов товаров, таких как электроника, средства защиты и игрушки, производитель или ввозящий их в Украину должны будут иметь своего представителя в нашей стране. Это поможет быстрее выявлять и разрешать проблемы с опасными товарами. Надзор за онлайн-продажами . Товары, приобретаемые через интернет или заказанные другим способом без личного досмотра, будут проверяться государством. То есть как в обычных магазинах, так и в онлайн-магазинах будут одинаковые правила. Это сделает конкуренцию более честной, а товары более безопасны для покупателей.

. Товары, приобретаемые через интернет или заказанные другим способом без личного досмотра, будут проверяться государством. То есть как в обычных магазинах, так и в онлайн-магазинах будут одинаковые правила. Это сделает конкуренцию более честной, а товары более безопасны для покупателей. Новые правила проверки товаров на таможне . Законопроект четко описывает, как таможня и органы, проверяющие качество товаров, будут работать вместе. Такой подход ускорит проверки и снизит риски. Обмен информацией между компьютерными системами будет происходить автоматически.

. Законопроект четко описывает, как таможня и органы, проверяющие качество товаров, будут работать вместе. Такой подход ускорит проверки и снизит риски. Обмен информацией между компьютерными системами будет происходить автоматически. Сотрудничество для эффективного рыночного надзора . Бизнес ассоциации, государственные органы, таможня и потребители смогут взаимодействовать более тесно.

. Бизнес ассоциации, государственные органы, таможня и потребители смогут взаимодействовать более тесно. Государственная стратегия рыночного надзора. В целях обеспечения четких правил и повышения уровня безопасности на рынке внедряется Национальная стратегия рыночного надзора. Это даст бизнесу понимание будущих требований и решений, поможет предпринимателям планировать свою деятельность и будет способствовать максимальной прозрачности рыночного надзора.

Что такое "промышленный безвиз"

Соглашение АСАА – это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской. Подписание АСАА, или так называемого "промышленного безвиза", позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине вместо обращения к официальному представителю – резиденту Евросоюза, имеющему право получить такой документ. Возможность подписания такого соглашения предусмотрена в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Первоначально "промышленный безвиз" будет заключен по трем секторам промышленной продукции: низковольтное электрооборудование, электромагнитная совместимость оборудования, машины. После успешного признания от ЕС первых этих секторов, такая практика может быть распространена на другие виды промышленности.

Украина хочет сохранить условия доступа к рынку ЕС

Совет Европейского Союза в мае 2024 года принял продление для Украины "торгового безвиза" — автономных торговых мер, предусматривающих приостановку ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС.

Льготный режим торговли с ЕС действует с июня 2022 года и способствует облегчению тяжелой ситуации, в которой оказались украинские производители и экспортеры в результате агрессивной войны со стороны России. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия может пересмотреть режим автономных торговых мер для Украины. Этот режим продлевался дважды в год, а его действие завершается 5 июня 2025 года.